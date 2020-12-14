Додано: Чет 22 лют, 2024 05:17

rjkz написав: барабашов написав: rjkz

а жить то что - до наших годов в аренде или бабкином наследстве? А если деньги всё таки капают и собираются и не в королевстве с шоколадными реками при пряничных берегах, а в Кировограде и не дай сейчас аллаh - Славянске, Запорожье или Харькове? Хотя в Славянске покупать наверно идиотизм. а жить то что - до наших годов в аренде или бабкином наследстве? А если деньги всё таки капают и собираются и не в королевстве с шоколадными реками при пряничных берегах, а в Кировограде и не дай сейчас аллаh - Славянске, Запорожье или Харькове? Хотя в Славянске покупать наверно идиотизм.



Я уже давно писал, еще когда был в Киеве, что жить в аренде - не такая уж плохая идея.

Сейчас вообще склоняюсь к мысли, что надо быть мобильным и не обзаводиться СВОИМ ЖИЛЬЕМ.

Это не отменяет варианта владения недвигой как активом. То есть, арендной.

Вот только даже арендная недвига во время войны - не очень хороший актив.

Сейчас в целом на планете стремная ситуация.

В любой момент в любой точке земного шара может произойти что угодно.

Где-то с бОльшей, где-то с меньшей вероятностью. Я уже давно писал, еще когда был в Киеве, что жить в аренде - не такая уж плохая идея.Сейчас вообще склоняюсь к мысли, что надо быть мобильным и не обзаводиться СВОИМ ЖИЛЬЕМ.Это не отменяет варианта владения недвигой как активом. То есть, арендной.Вот только даже арендная недвига во время войны - не очень хороший актив.Сейчас в целом на планете стремная ситуация.В любой момент в любой точке земного шара может произойти что угодно.Где-то с бОльшей, где-то с меньшей вероятностью.

Чтобы энергично перемещать свои кости даже по стране, которая кормит ....надцать мильёнов нигеров-маргиналов чисто через станок исходя из моральных ценностей внутри белого человека с ВО и принципами ХХвека, ответьте на такой вопрос - что будет, когда ноги перестанут слушаться, а 5 раз на турнике станут недостижимой мечтой? На шею детям садиться или в дом престарелых топать? В 70 так же продуктивно пахать как сейчас в 50 даже мозгами не у всех получится, скорее у пары % только получится, и придётся доживать свой век, а не хомячить и искать муверов и новый хаус с видом на закат. Или вы планируете как Флай переместиться в места где богатого белого короля всегда будут готовы сопроводить до места последнего вздоха?