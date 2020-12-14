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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11600116011160211603>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 11:01

  Бетон написав:
  Феодал написав:У Києві військовий намагається завадити Stolitsa Group збудувати ЖК

https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/u ... ti-zhk.htm

міська влада хоче знести законні гаражні обслуговуючі кооперативи "ГСК Садовий" та "Іскра", але не всім це подобається

В ковальской мне рассказали сколько лже активистов мешают стройке. Сотни тысяч долларов уходят, чтобы договориться. Причём цель изначально срубить бабло.

У випадку з Рус.Говенью "лже" акивисти недопрацювали, оцей мордор напроти ВР та урядового кварталу точно не потрібен. Якось скінчиться війна, до Києва поїдуть євроделегації, гулятимуть Марїїнським, оглядовими майданчиками і що вони побачать. Не європейські прагнення, а Мордор під самим носом . "Це що, путін встиг збудувати під час окупації??" - "Ні, то ми самиі..."
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 11:17

  cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/publications/2024/02/22/710246/
Ключова теза -
Реальний попит на квартири в новобудовах Києва не перевищує 20%, кажуть опитані ЕП фахівці. На ринку Харкова продажі відсутні. Інвестиції в первинний ринок в Одесі, Києві та Дніпрі впали на 90%, розповідав забудовник Ігор Райков.


скажу по галактиці - лише перша черга безпроблемна, 2-3 з боргами, та навіть з критичним браком заявок по укладанню прямих договорів. Севен повністю проблемний. І навіть червона 12 поверхівка повітряного Макса на Герцена теж у переліку проблемних кандидатів на відключення. Нарід тупо забиває на комуналку
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 11:42

  fox767676 написав:
  cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/publications/2024/02/22/710246/
Ключова теза -
Реальний попит на квартири в новобудовах Києва не перевищує 20%, кажуть опитані ЕП фахівці. На ринку Харкова продажі відсутні. Інвестиції в первинний ринок в Одесі, Києві та Дніпрі впали на 90%, розповідав забудовник Ігор Райков.


скажу по галактиці - лише перша черга безпроблемна, 2-3 з боргами, та навіть з критичним браком заявок по укладанню прямих договорів. Севен повністю проблемний. І навіть червона 12 поверхівка повітряного Макса на Герцена теж у переліку проблемних кандидатів на відключення. Нарід тупо забиває на комуналку

Я з'їхав з Герцена в січні 2022 року, погасивши борг за опалення у 45К грн (з'явився не з моєї вини).
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 11:44

  fox767676 написав:
  cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/publications/2024/02/22/710246/
Ключова теза -
Реальний попит на квартири в новобудовах Києва не перевищує 20%, кажуть опитані ЕП фахівці. На ринку Харкова продажі відсутні. Інвестиції в первинний ринок в Одесі, Києві та Дніпрі впали на 90%, розповідав забудовник Ігор Райков.


скажу по галактиці - лише перша черга безпроблемна, 2-3 з боргами, та навіть з критичним браком заявок по укладанню прямих договорів. Севен повністю проблемний. І навіть червона 12 поверхівка повітряного Макса на Герцена теж у переліку проблемних кандидатів на відключення. Нарід тупо забиває на комуналку

Хитросракі чекають кратного девалу щоб погасити борги розмінявши 300 баксів - нічого нового)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 11:46

  cherchiltank написав:
  fox767676 написав:
  cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/publications/2024/02/22/710246/
Ключова теза -
Реальний попит на квартири в новобудовах Києва не перевищує 20%, кажуть опитані ЕП фахівці. На ринку Харкова продажі відсутні. Інвестиції в первинний ринок в Одесі, Києві та Дніпрі впали на 90%, розповідав забудовник Ігор Райков.


скажу по галактиці - лише перша черга безпроблемна, 2-3 з боргами, та навіть з критичним браком заявок по укладанню прямих договорів. Севен повністю проблемний. І навіть червона 12 поверхівка повітряного Макса на Герцена теж у переліку проблемних кандидатів на відключення. Нарід тупо забиває на комуналку

Хитросракі чекають кратного девалу щоб погасити борги розмінявши 300 баксів - нічого нового)

Недарма Укренерго стала масово відключати пітерасів-боржників
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 11:47

  Frant написав:
  fox767676 написав:
  cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/publications/2024/02/22/710246/
Ключова теза -
Реальний попит на квартири в новобудовах Києва не перевищує 20%, кажуть опитані ЕП фахівці. На ринку Харкова продажі відсутні. Інвестиції в первинний ринок в Одесі, Києві та Дніпрі впали на 90%, розповідав забудовник Ігор Райков.


скажу по галактиці - лише перша черга безпроблемна, 2-3 з боргами, та навіть з критичним браком заявок по укладанню прямих договорів. Севен повністю проблемний. І навіть червона 12 поверхівка повітряного Макса на Герцена теж у переліку проблемних кандидатів на відключення. Нарід тупо забиває на комуналку

Популістична укро-влада дозволяє не платити за комуналку, паркуватись на тротуарах і газонах і не воювати за цю державу.
Просто треш.

Частково це правда - президентське вето на підвищення тарифу на холодну воду на 4 гривні - це вже за межею, як і тримання курсу в 37 замість плавного опускання до 42 - і це нам вже відгикується- пакет молока в сільпо (правда дитячого) - 53 гривні а пачка масла 99 зато тонна води 30 гривнів - цирк на дроті)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 11:59

  fox767676 написав:
  Бетон написав:
  Феодал написав:У Києві військовий намагається завадити Stolitsa Group збудувати ЖК

https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/u ... ti-zhk.htm

міська влада хоче знести законні гаражні обслуговуючі кооперативи "ГСК Садовий" та "Іскра", але не всім це подобається

В ковальской мне рассказали сколько лже активистов мешают стройке. Сотни тысяч долларов уходят, чтобы договориться. Причём цель изначально срубить бабло.

У випадку з Рус.Говенью "лже" акивисти недопрацювали, оцей мордор напроти ВР та урядового кварталу точно не потрібен. Якось скінчиться війна, до Києва поїдуть євроделегації, гулятимуть Марїїнським, оглядовими майданчиками і що вони побачать. Не європейські прагнення, а Мордор під самим носом . "Це що, путін встиг збудувати під час окупації??" - "Ні, то ми самиі..."

Той комплекс економ класу нафіг нікому не був потрібен ( я про активістів) доки можна було качати СР. Чи Ви не бачили, скільки наметів депутатських стояло обабіч дороги за WOGом на Броварському перед Гідропарком?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:16

  Бетон написав:
  Феодал написав:У Києві військовий намагається завадити Stolitsa Group збудувати ЖК

https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/u ... ti-zhk.htm

міська влада хоче знести законні гаражні обслуговуючі кооперативи "ГСК Садовий" та "Іскра", але не всім це подобається

В ковальской мне рассказали сколько лже активистов мешают стройке. Сотни тысяч долларов уходят, чтобы договориться. Причём цель изначально срубить бабло.


есть такое, но были и другие случаи - несколько лет назад на Академе пытались между домами втулить стройку, уже не помню какой застройщик, поставить забор, собрались активисты, среди них были свободовцы, в итоге отбили участок, стройка так и не началась.
Еще 1 пример - несколько зависших проектов у того же Интергал Буда, которые на карте Лун можно глянуть, там же вообще нет ничего святого, многие жк в тех местах, в которых не должны были быть стройки и изначально.
С жк Святобор тоже была история, имхо, не нужно всех активистов, которые болеют за свой город, называть продажными.

Гляньте на Луне проект Интергала жк Стиль - и кто им выделил землю? это нормальное место для стройки? там 2 года назад и так техникум уже обвалился с 1й стороны, конечно же кмда и универу Шевченко до этого исторического здания нет никакого дела. Я уже молчу о том, что Предславинская, Коновальца перегружены не по их силам последние 10-20 лет
Востаннє редагувалось Genie в Чет 22 лют, 2024 12:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:19

  Genie написав:
  Бетон написав:
  Феодал написав:У Києві військовий намагається завадити Stolitsa Group збудувати ЖК

https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/u ... ti-zhk.htm

міська влада хоче знести законні гаражні обслуговуючі кооперативи "ГСК Садовий" та "Іскра", але не всім це подобається

В ковальской мне рассказали сколько лже активистов мешают стройке. Сотни тысяч долларов уходят, чтобы договориться. Причём цель изначально срубить бабло.


есть такое, но были и другие случаи - несколько лет назад на Академе пытались между домами вытулить стройку, уже не помню какой застройщик, поставить забор, собрались активисты, среди них были свободовцы, в итоге отбили участок, стройка так и не началась.
Еще 1 пример - несколько зависших проектов у того же Интергал Буда, которые на карте Лун можно глянуть, там же вообще нет ничего святого, многие жк в тех местах, в которых не должны были быть стройки и изначально.
С жк Святобор тоже была история, имхо, не нужно всех активистов, которые болеют за свой город, называть продажными

Жадібність укрїнської псевдо-їліти - не має ні межі, ні здорового глузду.
33 роки відбувалась негативна селекція.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:23

  Frant написав:Наймасовіший сегмент ринку - дешевшає на очах

Шановний, где тот дешевей, давайте с примерами.
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