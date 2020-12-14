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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лют, 2024 12:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
рекет забудовників - давній «сімейний» бізнес ВО Свобода і це вже давно ні для кого не секрет, як не секрет і те, які справжні цілі мають на меті всі ці «актівісти»
Додано: Чет 22 лют, 2024 12:25
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 22 лют, 2024 12:30
Зате регіональщики як Інтергал, Перфект груп, Сага, Столар, Ковальська деякими проектами та ін.неймовірно прикрасили місто, особливо своїми недобудовами або будовами в деяких місцях)))
ну ок, будемо вважати, що люди самі відбили - результат на обличчя, так би мовити, будинки залишилися з двором, місцем для вигулу собак, дитячими майданчиками, пробіжок і т.д. - мабуть, 10 років вже пройшло
Додано: Чет 22 лют, 2024 12:36
Дрібний чиновничок з адміністрації ніяк не заспокоїться, бігає, иетушиться, зубами клацає))))
Інформація стосовно падіння цін КРЖН є навіть тут:
"У 2023 році українці уклали 173 тис угод купівлі-продажу квартир та будинків. Це значно менше, ніж у 2021 році (325 тис).
Інтерес потенційних покупців, тобто людей, у яких є кошти на купівлю квартири, до теми придбання нерухомості становить 70% відносно показника 2021 року, кажуть у компанії ЛУН. Утім, цей інтерес суттєво залежить від географії.
Реальний попит на квартири в новобудовах Києва не перевищує 20%, кажуть опитані ЕП фахівці. На ринку Харкова продажі відсутні. Інвестиції в первинний ринок в Одесі, Києві та Дніпрі впали на 90%"
Первинка в Києві, статистика від Бомбера: за рік в доларах падіння на -7,3%
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