kingkongovets написав:

Genie написав: kingkongovets написав: рекет забудовників - давній «сімейний» бізнес ВО Свобода і це вже давно ні для кого не секрет, як не секрет і те, які справжні цілі мають на меті всі ці «актівісти» рекет забудовників - давній «сімейний» бізнес ВО Свобода і це вже давно ні для кого не секрет, як не секрет і те, які справжні цілі мають на меті всі ці «актівісти»



Зате регіональщики як Інтергал, Перфект груп, Сага, Столар, Ковальська деякими проектами та ін.неймовірно прикрасили місто, особливо своїми недобудовами або будовами в деяких місцях)))



ну ок, будемо вважати, що люди самі відбили - результат на обличчя, так би мовити, будинки залишилися з двором, місцем для вигулу собак, дитячими майданчиками, пробіжок і т.д. - мабуть, 10 років вже пройшло Зате регіональщики як Інтергал, Перфект груп, Сага, Столар, Ковальська деякими проектами та ін.неймовірно прикрасили місто, особливо своїми недобудовами або будовами в деяких місцях)))ну ок, будемо вважати, що люди самі відбили - результат на обличчя, так би мовити, будинки залишилися з двором, місцем для вигулу собак, дитячими майданчиками, пробіжок і т.д. - мабуть, 10 років вже пройшло

ділянки під забудову «виділялись» ще при Омелі, Черновецькому та Попові, наразі вільних ділянок давно не залишилось, їх купують і перепродають на вторинному ринкутакож усі ці пустирі, які не є прибудинковою теріторією і яку мешканці сусідніх будинків віджали та використовують для вигулу своїх собак, та парковки авто - не є їх власністю і їх обурення, коли їх змушують повернути незаконно віджате успішно використовують «активісти»-рекетири, а саміх мешканців - як корисних ідіотів для масовки і медіакартинки, як це зараз відбувається з тим гаражним кооперативом, співвласникам якого булр повідомлено про знос ще в 2015му роцітакож не має під собою правової основи обурення мешканців новобудов на околицях, встигших захопити навколишні пустирі під парковки, вигул собак, або алко-відпочинок з шашликами, з приводу того що ці пустирі теж будуть забудовані, або вже починають забудовуватись - вони не мають на них ніяких майнових права щодо «прикрашання міста» - це тут до чого?зи:до речі у судовій справі щодо забудови Китаївського городища, як і у справі з забудовою Аркадою берегів озер на Осокорках КМДА виступає і виступала проти забудови