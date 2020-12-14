Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:рекет забудовників - давній «сімейний» бізнес ВО Свобода і це вже давно ні для кого не секрет, як не секрет і те, які справжні цілі мають на меті всі ці «актівісти»
Зате регіональщики як Інтергал, Перфект груп, Сага, Столар, Ковальська деякими проектами та ін.неймовірно прикрасили місто, особливо своїми недобудовами або будовами в деяких місцях)))
ну ок, будемо вважати, що люди самі відбили - результат на обличчя, так би мовити, будинки залишилися з двором, місцем для вигулу собак, дитячими майданчиками, пробіжок і т.д. - мабуть, 10 років вже пройшло
Господарський суд Києва передав під забудову землі археологічної пам’ятки національного значення – “Китаївське городище та курганний могильник”. Ділянку землі площею 4,7647 га передали під будівництво “об’єктів житлової та громадської забудови, торговельно-розважальних центрів, офісних центрів та паркінгу”. Про це повідомило видання “БЖ”, посилаючись на спільноту активістів “Цегла”.
Господарський суд відхилив позов Офісу генерального прокурора про скасування передачі памʼятки під забудову. “Позиція прокуратури полягала у тому, що Китаївське городище є памʼяткою археології національного значення. Отже, не підлягає відчуженню або передачі інших особам. Тим паче для забудови”, – розповіли активісти “Цегли”.
Первинка в Києві, статистика від Бомбера: за рік в доларах падіння на -7,3% https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv Дані з "вторинки" - бомбер закрив. Тому що з грудня 2023 ціни київської "вторинки" теж активно покотились вниз.
Біля метро Святошино, Академгородок, Лісова, Чернігівська - 1к "хрущовки", які в 2021 коштували 40 000 - 42 000, зараз виставлені за 33 000 - 36 000. І ніхто не поспішає купляти. Падіння -18% !!!
kingkongovets написав:рекет забудовників - давній «сімейний» бізнес ВО Свобода і це вже давно ні для кого не секрет, як не секрет і те, які справжні цілі мають на меті всі ці «актівісти»
Зате регіональщики як Інтергал, Перфект груп, Сага, Столар, Ковальська деякими проектами та ін.неймовірно прикрасили місто, особливо своїми недобудовами або будовами в деяких місцях)))
ну ок, будемо вважати, що люди самі відбили - результат на обличчя, так би мовити, будинки залишилися з двором, місцем для вигулу собак, дитячими майданчиками, пробіжок і т.д. - мабуть, 10 років вже пройшло
ділянки під забудову «виділялись» ще при Омелі, Черновецькому та Попові, наразі вільних ділянок давно не залишилось, їх купують і перепродають на вторинному ринку
також усі ці пустирі, які не є прибудинковою теріторією і яку мешканці сусідніх будинків віджали та використовують для вигулу своїх собак, та парковки авто - не є їх власністю і їх обурення, коли їх змушують повернути незаконно віджате успішно використовують «активісти»-рекетири, а саміх мешканців - як корисних ідіотів для масовки і медіакартинки, як це зараз відбувається з тим гаражним кооперативом, співвласникам якого булр повідомлено про знос ще в 2015му році
а щодо «прикрашання міста» - це тут до чого?
зи: до речі у судовій справі щодо забудови Китаївського городища, як і у справі з забудовою Аркадою берегів озер на Осокорках КМДА виступає і виступала проти забудови
kingkongovets написав:о речі у судовій справі щодо забудови Китаївського городища, як і у справі з забудовою Аркадою берегів озер на Осокорках КМДА виступає і виступала проти забудови
Бджоли проти меду, а бариги проти грошей????? ККЦ, думай, що ти пишеш. Тут не так багато дурнів, як ти хотів би. Весь Київ безконтрольно забудований 25-поверховими "неохрущами" і недобудами, як обійстя свиновода в селі - сарайчиками і будками. КМДА цьому всіляко сприяла і ніяк з цим не боролась. Ніяк!!!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 22 лют, 2024 13:13, всього редагувалось 5 разів.
kingkongovets написав:рекет забудовників - давній «сімейний» бізнес ВО Свобода і це вже давно ні для кого не секрет, як не секрет і те, які справжні цілі мають на меті всі ці «актівісти»
Зате регіональщики як Інтергал, Перфект груп, Сага, Столар, Ковальська деякими проектами та ін.неймовірно прикрасили місто, особливо своїми недобудовами або будовами в деяких місцях)))
ну ок, будемо вважати, що люди самі відбили - результат на обличчя, так би мовити, будинки залишилися з двором, місцем для вигулу собак, дитячими майданчиками, пробіжок і т.д. - мабуть, 10 років вже пройшло
ділянки під забудову «виділялись» ще при Омелі, Черновецькому та Попові, наразі вільних ділянок давно не залишилось, їх купують і перепродають на вторинному ринку
також усі ці пустирі, які не є прибудинковою теріторією і яку мешканці сусідніх будинків віджали та використовують для вигулу своїх собак, та парковки авто - не є їх власністю і їх обурення, коли їх змушують повернути незаконно віджате успішно використовують «активісти»-рекетири, а саміх мешканців - як корисних ідіотів для масовки і медіакартинки, як це зараз відбувається з тим гаражним кооперативом, співвласникам якого булр повідомлено про знос ще в 2015му році
також не має під собою правової основи обурення мешканців новобудов на околицях, встигших захопити навколишні пустирі під парковки, вигул собак, або алко-відпочинок з шашликами, з приводу того що ці пустирі теж будуть забудовані, або вже починають забудовуватись - вони не мають на них ніяких майнових прав
а щодо «прикрашання міста» - це тут до чого?
зи: до речі у судовій справі щодо забудови Китаївського городища, як і у справі з забудовою Аркадою берегів озер на Осокорках КМДА виступає і виступала проти забудови
там не пустир, а двір між будинками, з'їздіть самі на Академ і гляньте, скільки там метрів між будинками в тому дворі - а там же 16поверхівку планували всунути, адресу можу скинути в пп, там взагалі не про пустир мова. А нічого, що у 2х школах (єдиних на той мікрорайон, побудованих ще в 80-90х) у класах по 45 дітей? Мовчу про садочки, в яки ще 10-15 років тому не можна було всунутися і єдину дитячу поліклініку, яка обслуговує бог зна скількі районів і ще народу з передмістя (в якій до речі нема вузьких спеціалістів, навіть узі не зробиш, бо всім вигідніше працювати в приватних)
Востаннє редагувалось Genie в Чет 22 лют, 2024 13:13, всього редагувалось 2 разів.
Genie написав:там не пустир, а двір між будинками, з'їздіть самі на Академ і гляньте, скільки там метрів між будинками в тому дворі, адресу можу скинути в пп, там взагалі не про пустир мова.
Для київських чиновничків - весь Київ - це суцільний пустир. Де можна ліпити що хочеш - від сарая, металевого гаража і до 25-поверхового "неохруща".Аби хто заплатив би. Жодних архітектурних норм, естетичних смаків немає у наших КМДАшних свинопасів.
Genie написав:А нічого, що у 2х школах (єдиних на той мікрорайон, побудованих ще в 80-90х) у класах по 45 дітей?
КМДА "сприяє" будівництву шкіл в новобудних районах. Так само ірпіньські чиновники "сприяють".
Genie написав:там не пустир, а двір між будинками, з'їздіть самі на Академ і гляньте, скільки там метрів між будинками в тому дворі - а там же 16поверхівку планували всунути, адресу можу скинути в пп, там взагалі не про пустир мова. А нічого, що у 2х школах (єдиних на той мікрорайон, побудованих ще в 80-90х) у класах по 45 дітей?
не треба нікуди їздити, для цього існує земельний кадастр і якщо хтось намагається захопити вашу законну прибудинкову - захищайте свої права в правовому полі, в суді, а якщо замість цього починається говнодвіж з «активістами» - це стовідсоткова ознака відсутністі правових підстав
щодо шкіл 100500 разів вже обсмоктувалось - спершу треба визначити скількі в школі місцевих, а скільки дітей привозять з інших районів і селищ з області, а вже потім розповідати про «перевпнтаженість» бізнес директорів шкіл теж ніхто не скасовував
я вже багато разів писав, що в моєму першому класі школи #213 в 1976му році на свіжозбудованому Лісовому масиві було 42 учні, класи закінчувались на літері «Є» і з третього по девʼятий клас я вчився у другу зміну - так це був класичний радянський масив з комплексною забудовою і плановою кількістю шкіл, дитсадків і решти інфраструктури
і Київ до речі ці масиви спаплюжили найбільше
і нічого, якось вижили та вступили до вузів завдяки своїм знанням