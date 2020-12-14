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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лют, 2024 13:32
kingkongovets написав:
захищайте свої права в правовому полі, в суді,
Не знаю як в Києві, а в Ужгороді поки аналогічне звернення суд розглянув (через 8 місяців) - вже стояла готова багатоповерхівка.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 13:39
kingkongovets написав:
Genie написав:там не пустир, а двір між будинками, з'їздіть самі на Академ і гляньте, скільки там метрів між будинками в тому дворі - а там же 16поверхівку планували всунути, адресу можу скинути в пп, там взагалі не про пустир мова.
А нічого, що у 2х школах (єдиних на той мікрорайон, побудованих ще в 80-90х) у класах по 45 дітей?
не треба нікуди їздити, для цього існує земельний кадастр і якщо хтось намагається захопити вашу законну прибудинкову - захищайте свої права в правовому полі, в суді, а якщо замість цього починається говнодвіж з «активістами» - це стовідсоткова ознака відсутністі правових підстав
щодо шкіл 100500 разів вже обсмоктувалось - спершу треба визначити скількі в школі місцевих, а скільки дітей привозять з інших районів і селищ з області, а вже потім розповідати про «перевпнтаженість»
бізнес директорів шкіл теж ніхто не скасовував
я вже багато разів писав, що в моєму першому класі школи #213 в 1976му році на свіжозбудованому Лісовому масиві було 42 учні, класи закінчувались на літері «Є» і з третього по девʼятий клас я вчився у другу зміну - так це був класичний радянський масив з комплексною забудовою і плановою кількістю шкіл, дитсадків і решти інфраструктури
і Київ до речі ці масиви спаплюжили найбільше
і нічого, якось вижили та вступили до вузів завдяки своїм знанням
ви перекручуєте поняття, навмисно чи підсвідомо?
зло не у дітях з передмість, а в тому, що будинків стало набагато більше, а податки, які мають сплачуватвся забудовниками, не йдуть на розвиток інфраструктури,
адже інфраструктура - це не лише комерція в новобудовах. Може, хтось не знав, за ті гроші мають будуватися і школи, і садки, і поліклініки, і спортивни секції....
Я теж ходила в Д клас, 90ті роки були найзагруженіші, були і 2гі зміни,
але зараз на тих же Осокорках 2гі зміни не через те, що в 2000х були найплодовитіші роки в плані демографії.
Ото ваше "нічого, якось... ''
- це мабуть найголовніший слоган нашої київської влади за всі роки
і ми бачимо прекрасні результати..
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Додано: Чет 22 лют, 2024 13:51
Genie написав:
будинків стало набагато більше, а податки, які мають сплачуватвся забудовниками, не йдуть на розвиток інфраструктури,
адже інфраструктура - це не лише комерція в новобудовах. Може, хтось не знав, за ті гроші мають будуватися і школи, і садки, і поліклініки, і спортивни секції....
ККЦ цього не знав і не знає.
Як і інші чиновники з КМДА.
Головне - це наклепати 25-поверхових "неохрущів" всюди, де можна. На всіх "пустирях" і не тільки. А потім розказувати, що КМДА цьому "не сприяла" і навіть "боролась проти".
Боролась приблизно так, як алкоголіки "борються" з самогоноварінням.
kingkongovets написав:
свіжозбудованому Лісовому масиві було 42 учні, класи закінчувались на літері «Є» і з третього по девʼятий клас я вчився у другу зміну - так це був класичний радянський масив з комплексною забудовою і плановою кількістю шкіл, дитсадків і решти інфраструктури.
Київ до речі ці масиви спаплюжили найбільше
Невже????
Ти забув про Троєщину і проспект Науки написати, і про ДВРЗ.
Як вони спаплюжили твою тонку естетичну натуру
Як ти нервував, не міг спати ночами і погано вчився, із-за тих клятих панельок на Лісовому і Троєщині.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 14:01
Genie написав:
ви перекручуєте поняття, навмисно чи підсвідомо?
зло не у дітях з передмість, а в тому, що будинків стало набагато більше, а податки, які мають сплачуватвся забудовниками, не йдуть на розвиток інфраструктури,
адже інфраструктура - це не лише комерція в новобудовах. Може, хтось не знав, за ті гроші мають будуватися і школи, і садки, і поліклініки, і спортивни секції....
Я теж ходила в Д клас, 90ті роки були найзагруженіші, були і 2гі зміни,
але зараз на тих же Осокорках 2гі зміни не через те, що в 2000х були найплодовитіші роки в плані демографії.
Ото ваше "нічого, якось... ''
- це мабуть найголовніший слоган нашої київської влади за всі роки
і ми бачимо прекрасні результати..
це ви вкотре відмовляєтесь визнавати очевидні речі - що в 70х-80х коли вчився я, що в 90х коли вчились ви, що зараз в новозбудованих щільних гетто на околицях були, є і будуть одні й ті ж самі проблеми, бо дешеве ні за яких обставин не може бути якісним і комфортним, лише за певними умовами
зи: от серйозно, скільки з 42 учнів місцеві? я ще до вторгнення якось також зацепився за цю тему і трошки її покурив - далеко не всі школи так перезавантажені, але все залежить від якості самого закладу - в гарні школи везуть здалеку, туди великий конкурс і високі побори, а поруч може бути школа з класами по 20-25 учнів і з 85% заповненістю, до речі ця інфа ж на сайті кожної школи
що до дитсадків теж готовий поспорити - всі мої знайомі, кияни з малими дітьми, хто завчасно зареєструвався в черзі в дитсадок отримали запрошення в їх діти туди потрапили, ті хто зараз воює навіть ні за що не сплачує, підозрюю що в щільних нетрях бюджетних новобудов з великою кількістю приїзжої молоді ситуація може бути інша, але це і природньо, особливо для сьогоднішніх умов
Востаннє редагувалось kingkongovets
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Додано: Чет 22 лют, 2024 14:04
kingkongovets написав: Genie написав:
ви перекручуєте поняття, навмисно чи підсвідомо?
зло не у дітях з передмість, а в тому, що будинків стало набагато більше, а податки, які мають сплачуватвся забудовниками, не йдуть на розвиток інфраструктури,
адже інфраструктура - це не лише комерція в новобудовах. Може, хтось не знав, за ті гроші мають будуватися і школи, і садки, і поліклініки, і спортивни секції....
Я теж ходила в Д клас, 90ті роки були найзагруженіші, були і 2гі зміни,
але зараз на тих же Осокорках 2гі зміни не через те, що в 2000х були найплодовитіші роки в плані демографії.
Ото ваше "нічого, якось... ''
- це мабуть найголовніший слоган нашої київської влади за всі роки
і ми бачимо прекрасні результати..
це ви вкотре відмовляєтесь визнавати очевидні речі - що в 70х-80х коли вчився я, що в 90х коли вчились ви, що зараз в новозбудованих щільних гетто на околицях були, є і будуть одні й ті ж самі проблеми, бо дешеве ні за яких обставин не може бути якісним і комфортним, лише за певними умовами
зи: от серйозно, скільки з 42 учнів місцеві? я ще до вторгнення якось також зацепився за цю тему і трошки її покурив - далеко не всі школи так перезавантажені, але все залежить від якості самого закладу - в гарні школи везуть здалеку, туди великий конкурс і високі побори, а поруч може бути школа з класами по 20-25 учнів і з 85% заповненістю, до речі ця інфа ж на сайті кожної школи
по 25 учнів у нас в центрі, в спальних районах такого нема. І те, із-за того, що половина роз'їхалися хто куди - за кордон, на ЗУ, частина батьків перевели в онлайн-школи і т.д.
Яка кому діло знову до дешевих чи дорогих, які будують, такі люди й купують, не всі можуть купувать в ФК або Тарьяні.
Справа в тому, як і куди йдуть гроші на інфраструктуру, а ви знову перекручуєте, але це вже всі теж гарно знають, комусь же треба будувати свої містечка, їздити на еверести і т.д. т.п.
Востаннє редагувалось Genie
в Чет 22 лют, 2024 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 14:08
Genie написав: kingkongovets написав: Genie написав:
ви перекручуєте поняття, навмисно чи підсвідомо?
зло не у дітях з передмість, а в тому, що будинків стало набагато більше, а податки, які мають сплачуватвся забудовниками, не йдуть на розвиток інфраструктури,
адже інфраструктура - це не лише комерція в новобудовах. Може, хтось не знав, за ті гроші мають будуватися і школи, і садки, і поліклініки, і спортивни секції....
Я теж ходила в Д клас, 90ті роки були найзагруженіші, були і 2гі зміни,
але зараз на тих же Осокорках 2гі зміни не через те, що в 2000х були найплодовитіші роки в плані демографії.
Ото ваше "нічого, якось... ''
- це мабуть найголовніший слоган нашої київської влади за всі роки
і ми бачимо прекрасні результати..
це ви вкотре відмовляєтесь визнавати очевидні речі - що в 70х-80х коли вчився я, що в 90х коли вчились ви, що зараз в новозбудованих щільних гетто на околицях були, є і будуть одні й ті ж самі проблеми, бо дешеве ні за яких обставин не може бути якісним і комфортним, лише за певними умовами
зи: от серйозно, скільки з 42 учнів місцеві? я ще до вторгнення якось також зацепився за цю тему і трошки її покурив - далеко не всі школи так перезавантажені, але все залежить від якості самого закладу - в гарні школи везуть здалеку, туди великий конкурс і високі побори, а поруч може бути школа з класами по 20-25 учнів і з 85% заповненістю, до речі ця інфа ж на сайті кожної школи
по 25 учнів у нас в центрі, в спальних районах такого нема. І те, із-за того, що половина роз'їхалися хто куди - за кордон, на ЗУ, частина батьків перевели в онлайн-школи і т.д
так про що я і кажу
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