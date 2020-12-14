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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лют, 2024 14:01
Genie написав:
ви перекручуєте поняття, навмисно чи підсвідомо?
зло не у дітях з передмість, а в тому, що будинків стало набагато більше, а податки, які мають сплачуватвся забудовниками, не йдуть на розвиток інфраструктури,
адже інфраструктура - це не лише комерція в новобудовах. Може, хтось не знав, за ті гроші мають будуватися і школи, і садки, і поліклініки, і спортивни секції....
Я теж ходила в Д клас, 90ті роки були найзагруженіші, були і 2гі зміни,
але зараз на тих же Осокорках 2гі зміни не через те, що в 2000х були найплодовитіші роки в плані демографії.
Ото ваше "нічого, якось... ''
- це мабуть найголовніший слоган нашої київської влади за всі роки
і ми бачимо прекрасні результати..
це ви вкотре відмовляєтесь визнавати очевидні речі - що в 70х-80х коли вчився я, що в 90х коли вчились ви, що зараз в новозбудованих щільних гетто на околицях були, є і будуть одні й ті ж самі проблеми, бо дешеве ні за яких обставин не може бути якісним і комфортним, лише за певними умовами
зи: от серйозно, скільки з 42 учнів місцеві? я ще до вторгнення якось також зацепився за цю тему і трошки її покурив - далеко не всі школи так перезавантажені, але все залежить від якості самого закладу - в гарні школи везуть здалеку, туди великий конкурс і високі побори, а поруч може бути школа з класами по 20-25 учнів і з 85% заповненістю, до речі ця інфа ж на сайті кожної школи
що до дитсадків теж готовий поспорити - всі мої знайомі, кияни з малими дітьми, хто завчасно зареєструвався в черзі в дитсадок отримали запрошення в їх діти туди потрапили, ті хто зараз воює навіть ні за що не сплачує, підозрюю що в щільних нетрях бюджетних новобудов з великою кількістю приїзжої молоді ситуація може бути інша, але це і природньо, особливо для сьогоднішніх умов
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 22 лют, 2024 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 14:04
kingkongovets написав: Genie написав:
ви перекручуєте поняття, навмисно чи підсвідомо?
зло не у дітях з передмість, а в тому, що будинків стало набагато більше, а податки, які мають сплачуватвся забудовниками, не йдуть на розвиток інфраструктури,
адже інфраструктура - це не лише комерція в новобудовах. Може, хтось не знав, за ті гроші мають будуватися і школи, і садки, і поліклініки, і спортивни секції....
Я теж ходила в Д клас, 90ті роки були найзагруженіші, були і 2гі зміни,
але зараз на тих же Осокорках 2гі зміни не через те, що в 2000х були найплодовитіші роки в плані демографії.
Ото ваше "нічого, якось... ''
- це мабуть найголовніший слоган нашої київської влади за всі роки
і ми бачимо прекрасні результати..
це ви вкотре відмовляєтесь визнавати очевидні речі - що в 70х-80х коли вчився я, що в 90х коли вчились ви, що зараз в новозбудованих щільних гетто на околицях були, є і будуть одні й ті ж самі проблеми, бо дешеве ні за яких обставин не може бути якісним і комфортним, лише за певними умовами
зи: от серйозно, скільки з 42 учнів місцеві? я ще до вторгнення якось також зацепився за цю тему і трошки її покурив - далеко не всі школи так перезавантажені, але все залежить від якості самого закладу - в гарні школи везуть здалеку, туди великий конкурс і високі побори, а поруч може бути школа з класами по 20-25 учнів і з 85% заповненістю, до речі ця інфа ж на сайті кожної школи
по 25 учнів у нас в центрі, в спальних районах такого нема. І те, із-за того, що половина роз'їхалися хто куди - за кордон, на ЗУ, частина батьків перевели в онлайн-школи і т.д.
Яка кому діло знову до дешевих чи дорогих, які будують, такі люди й купують, не всі можуть купувать в ФК або Тарьяні.
Справа в тому, як і куди йдуть гроші на інфраструктуру, а ви знову перекручуєте, але це вже всі теж гарно знають, комусь же треба будувати свої містечка, їздити на еверести і т.д. т.п.
Востаннє редагувалось Genie
в Чет 22 лют, 2024 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 14:08
Genie написав: kingkongovets написав: Genie написав:
ви перекручуєте поняття, навмисно чи підсвідомо?
зло не у дітях з передмість, а в тому, що будинків стало набагато більше, а податки, які мають сплачуватвся забудовниками, не йдуть на розвиток інфраструктури,
адже інфраструктура - це не лише комерція в новобудовах. Може, хтось не знав, за ті гроші мають будуватися і школи, і садки, і поліклініки, і спортивни секції....
Я теж ходила в Д клас, 90ті роки були найзагруженіші, були і 2гі зміни,
але зараз на тих же Осокорках 2гі зміни не через те, що в 2000х були найплодовитіші роки в плані демографії.
Ото ваше "нічого, якось... ''
- це мабуть найголовніший слоган нашої київської влади за всі роки
і ми бачимо прекрасні результати..
це ви вкотре відмовляєтесь визнавати очевидні речі - що в 70х-80х коли вчився я, що в 90х коли вчились ви, що зараз в новозбудованих щільних гетто на околицях були, є і будуть одні й ті ж самі проблеми, бо дешеве ні за яких обставин не може бути якісним і комфортним, лише за певними умовами
зи: от серйозно, скільки з 42 учнів місцеві? я ще до вторгнення якось також зацепився за цю тему і трошки її покурив - далеко не всі школи так перезавантажені, але все залежить від якості самого закладу - в гарні школи везуть здалеку, туди великий конкурс і високі побори, а поруч може бути школа з класами по 20-25 учнів і з 85% заповненістю, до речі ця інфа ж на сайті кожної школи
по 25 учнів у нас в центрі, в спальних районах такого нема. І те, із-за того, що половина роз'їхалися хто куди - за кордон, на ЗУ, частина батьків перевели в онлайн-школи і т.д
так про що я і кажу
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Додано: Чет 22 лют, 2024 14:19
Genie написав:Справа в тому, як і куди йдуть гроші на інфраструктуру, а ви знову перекручуєте, але це вже всі теж гарно знають, комусь же треба будувати свої містечка, їздити на еверести і т.д. т.п.
ви зараз дійсно готові з цифрами і аргументами поговорити «як і куди йдуть гроші на інфраструктуру»?
нашо оце пусте блаблабла про еверести?
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Додано: Чет 22 лют, 2024 14:20
Бетон написав:
В ковальской мне рассказали сколько лже активистов мешают стройке. Сотни тысяч долларов уходят, чтобы договориться. Причём цель изначально срубить бабло.
О да, присутствовал когда-то на собрании таких "активистов" и застройщика.В школе проходили."Активисты": сделайте что то для района, вот для этой школы ремонт надо сделать.Застройщик: не вопрос давайте подпишем документы по поводу нашего обязательства сделать ремонт и и сразу его будем делать.В ответ тишина... Потому что нафиг им тот ремонт в школе не упал, а только повод.Им нужны деньги.
Прикол ещё был.Опять же приходят "активисты" к застройщику дай денег.Получили 20 тыс долларов.Так они на эти деньги наняли ещё "активистов" и требовали уже 200 тысяч ))
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Додано: Чет 22 лют, 2024 14:29
kingkongovets написав:
так про що я і кажу
тобто? ви не втратили суть розмови випадково? ви ж погоджуєтеся, що в центральній частині плотність населення набагато менше, ніж в спальних районах?
ви ж не заперечуєте, скільки роз'їхалося за 2 роки таких як airmax?
і що добра половина квартир бралася під аренду та інвестицию та на "потім"? по 10-20 рокив квартири в елітних будинках стоять без ремонтів?
тому і дітей менше, садочка поряд ні одного, бо розпродали.
дит.садка, школи з 60-80х чи навіть раніше ні 1-ї нової не побудовано
Востаннє редагувалось Genie
в Чет 22 лют, 2024 14:33, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 14:30
Genie написав:
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А нічого, що у 2х школах (єдиних на той мікрорайон, побудованих ще в 80-90х) у класах по 45 дітей? )
Подскажите, у кого есть инфо по количеству учеников в целом по школам Киева?. У меня есть пример 14 и 18 человек в разных кдассах обычной государственной школы. Уже второй год. И это если все присутствуют. Как в лучших частных школах))
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Додано: Чет 22 лют, 2024 14:31
hume написав: Genie написав:
[
А нічого, що у 2х школах (єдиних на той мікрорайон, побудованих ще в 80-90х) у класах по 45 дітей? )
Подскажите, у кого есть инфо по количеству учеников в целом по школам Киева?. У меня есть пример 14 и 18 человек в разных кдассах обычной государственной школы. Уже второй год. И это если все присутствуют. Как в лучших частных школах))
центр?
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Додано: Чет 22 лют, 2024 14:39
kingkongovets написав:
Genie написав:Справа в тому, як і куди йдуть гроші на інфраструктуру, а ви знову перекручуєте, але це вже всі теж гарно знають, комусь же треба будувати свої містечка, їздити на еверести і т.д. т.п.
ви зараз дійсно готові з цифрами і аргументами поговорити «як і куди йдуть гроші на інфраструктуру»?
нашо оце пусте блаблабла про еверести?
читайте пресу, розслідучачів, журналістів, активістів Києва, просвітлюйтесь, знання - це сила)
такої кількості недобудов не в 1му місті в цивілізованому світі немає, щоб стояли скелети недобудов, а забудовники відпочивали з чистою совістю в тих же цивілізованих країнах
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Додано: Чет 22 лют, 2024 14:41
Genie написав: kingkongovets написав:
так про що я і кажу
тобто? ви не втратили суть розмови випадково? ви ж погоджуєтеся, що в центральній частині плотність населення набагато менше, ніж в спальних районах?
ви ж не заперечуєте, скільки роз'їхалося за 2 роки таких як airmax?
і що добра половина квартир бралася під аренду та інвестицию та на "потім"? по 10-20 рокив квартири в елітних будинках стоять без ремонтів?
тому і дітей менше, садочка поряд ні одного, бо розпродали.
школи з 60-80х чи навіть раніше ні 1-ї нової не побудовано
я нічого не втратив
я ж вам і казав що перезавантаженість шкіл і дитсадків - це не загальнокиївська проблема, а проблема бюджетних свіжезбудованих гетто на околицях, яка була є і буде завжди і яка до біса різниця хто, куди, і як хто розʼїхався, яка різниця хто там шо і під шо брав
а ще й якби в школи на околицях не брали би дітей з області, то й проблеми би взагалі не існувало
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