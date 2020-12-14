Додано: Чет 22 лют, 2024 14:01

Genie написав: ви перекручуєте поняття, навмисно чи підсвідомо?

зло не у дітях з передмість, а в тому, що будинків стало набагато більше, а податки, які мають сплачуватвся забудовниками, не йдуть на розвиток інфраструктури,

адже інфраструктура - це не лише комерція в новобудовах. Може, хтось не знав, за ті гроші мають будуватися і школи, і садки, і поліклініки, і спортивни секції....



Я теж ходила в Д клас, 90ті роки були найзагруженіші, були і 2гі зміни,

але зараз на тих же Осокорках 2гі зміни не через те, що в 2000х були найплодовитіші роки в плані демографії.



Ото ваше "нічого, якось... '' - це мабуть найголовніший слоган нашої київської влади за всі роки

і ми бачимо прекрасні результати.. ви перекручуєте поняття, навмисно чи підсвідомо?зло не у дітях з передмість, а в тому, що будинків стало набагато більше, а податки, які мають сплачуватвся забудовниками, не йдуть на розвиток інфраструктури,адже інфраструктура - це не лише комерція в новобудовах. Може, хтось не знав, за ті гроші мають будуватися і школи, і садки, і поліклініки, і спортивни секції....Я теж ходила в Д клас, 90ті роки були найзагруженіші, були і 2гі зміни,але зараз на тих же Осокорках 2гі зміни не через те, що в 2000х були найплодовитіші роки в плані демографії.Ото ваше- це мабуть найголовніший слоган нашої київської влади за всі рокиі ми бачимо прекрасні результати..

це ви вкотре відмовляєтесь визнавати очевидні речі - що в 70х-80х коли вчився я, що в 90х коли вчились ви, що зараз в новозбудованих щільних гетто на околицях були, є і будуть одні й ті ж самі проблеми, бо дешеве ні за яких обставин не може бути якісним і комфортним, лише за певними умовамизи: от серйозно, скільки з 42 учнів місцеві? я ще до вторгнення якось також зацепився за цю тему і трошки її покурив - далеко не всі школи так перезавантажені, але все залежить від якості самого закладу - в гарні школи везуть здалеку, туди великий конкурс і високі побори, а поруч може бути школа з класами по 20-25 учнів і з 85% заповненістю, до речі ця інфа ж на сайті кожної школищо до дитсадків теж готовий поспорити - всі мої знайомі, кияни з малими дітьми, хто завчасно зареєструвався в черзі в дитсадок отримали запрошення в їх діти туди потрапили, ті хто зараз воює навіть ні за що не сплачує, підозрюю що в щільних нетрях бюджетних новобудов з великою кількістю приїзжої молоді ситуація може бути інша, але це і природньо, особливо для сьогоднішніх умов