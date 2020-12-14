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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лют, 2024 14:50
Genie написав:читайте пресу, розслідучачів, журналістів, активістів Києва, просвітлюйтесь, знання - це сила)
дякую, поржав)
віддаю перевагу дещо іншим джерелам)
гарного дня)
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kingkongovets
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Додано: Чет 22 лют, 2024 15:14
kingkongovets написав:
Genie написав:читайте пресу, розслідучачів, журналістів, активістів Києва, просвітлюйтесь, знання - це сила)
дякую, поржав)
віддаю перевагу дещо іншим джерелам)
гарного дня)
Дякую, вам теж) рада від душі, що вам смішно.
А мені трохи сумно: дискусія - 80го левелу..
Адже пан свідомо чи підсвідомо намагається донести, що інфраструктура міста - то мабуть, стовпчики на тротуарах, та й якось буде...і нічого, вижили ж ми...
А може поділитеся тими джерелами? Бо ми ж теж хочемо бути обізнаними, просвітленими..
це не ті випадково джерела, що не знайшли корупції у Кушніра та його сім'ї та ін?
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Додано: Чет 22 лют, 2024 15:25
Genie написав: kingkongovets написав:
Genie написав:читайте пресу, розслідучачів, журналістів, активістів Києва, просвітлюйтесь, знання - це сила)
дякую, поржав)
віддаю перевагу дещо іншим джерелам)
гарного дня)
Дякую, вам теж) рада від душі, що вам смішно.
А мені трохи сумно: дискусія - 80го левелу..
Адже пан свідомо чи підсвідомо намагається донести, що інфраструктура міста - то мабуть, стовпчики на тротуарах, та й якось буде...і нічого, вижили ж ми...
А може поділитеся тими джерелами? Бо ми ж теж хочемо бути обізнаними, просвітленими..
це не ті випадково джерела, що не знайшли корупції у Кушніра та його сім'ї та ін?
нє раскачівайтє бізнесджет на якому альпініст-інвалід прямує на нові підкорення ще вищих вершин
Он кстати под домашним арестом или полностью оправдан оклеветанный злопыхателями? И что с обьектами КГС как недомучанными, так и в состоянии "копаем котлован"?
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Додано: Чет 22 лют, 2024 15:28
hume написав: Genie написав:
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А нічого, що у 2х школах (єдиних на той мікрорайон, побудованих ще в 80-90х) у класах по 45 дітей? )
Подскажите, у кого есть инфо по количеству учеников в целом по школам Киева?. У меня есть пример 14 и 18 человек в разных кдассах обычной государственной школы. Уже второй год. И это если все присутствуют. Как в лучших частных школах))
Зараз десь так і є, багато виїхало
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Додано: Чет 22 лют, 2024 15:42
Genie написав: hume написав: Genie написав:
[
А нічого, що у 2х школах (єдиних на той мікрорайон, побудованих ще в 80-90х) у класах по 45 дітей? )
Подскажите, у кого есть инфо по количеству учеников в целом по школам Киева?. У меня есть пример 14 и 18 человек в разных кдассах обычной государственной школы. Уже второй год. И это если все присутствуют. Как в лучших частных школах))
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