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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лют, 2024 14:50
Genie написав:читайте пресу, розслідучачів, журналістів, активістів Києва, просвітлюйтесь, знання - це сила)
дякую, поржав)
віддаю перевагу дещо іншим джерелам)
гарного дня)
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kingkongovets
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Додано: Чет 22 лют, 2024 15:14
kingkongovets написав:
Genie написав:читайте пресу, розслідучачів, журналістів, активістів Києва, просвітлюйтесь, знання - це сила)
дякую, поржав)
віддаю перевагу дещо іншим джерелам)
гарного дня)
Дякую, вам теж) рада від душі, що вам смішно.
А мені трохи сумно: дискусія - 80го левелу..
Адже пан свідомо чи підсвідомо намагається донести, що інфраструктура міста - то мабуть, стовпчики на тротуарах, та й якось буде...і нічого, вижили ж ми...
А може поділитеся тими джерелами? Бо ми ж теж хочемо бути обізнаними, просвітленими..
це не ті випадково джерела, що не знайшли корупції у Кушніра та його сім'ї та ін?
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Genie
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Додано: Чет 22 лют, 2024 15:25
Genie написав: kingkongovets написав:
Genie написав:читайте пресу, розслідучачів, журналістів, активістів Києва, просвітлюйтесь, знання - це сила)
дякую, поржав)
віддаю перевагу дещо іншим джерелам)
гарного дня)
Дякую, вам теж) рада від душі, що вам смішно.
А мені трохи сумно: дискусія - 80го левелу..
Адже пан свідомо чи підсвідомо намагається донести, що інфраструктура міста - то мабуть, стовпчики на тротуарах, та й якось буде...і нічого, вижили ж ми...
А може поділитеся тими джерелами? Бо ми ж теж хочемо бути обізнаними, просвітленими..
це не ті випадково джерела, що не знайшли корупції у Кушніра та його сім'ї та ін?
нє раскачівайтє бізнесджет на якому альпініст-інвалід прямує на нові підкорення ще вищих вершин
Он кстати под домашним арестом или полностью оправдан оклеветанный злопыхателями? И что с обьектами КГС как недомучанными, так и в состоянии "копаем котлован"?
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барабашов
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Додано: Чет 22 лют, 2024 15:28
hume написав: Genie написав:
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А нічого, що у 2х школах (єдиних на той мікрорайон, побудованих ще в 80-90х) у класах по 45 дітей? )
Подскажите, у кого есть инфо по количеству учеников в целом по школам Киева?. У меня есть пример 14 и 18 человек в разных кдассах обычной государственной школы. Уже второй год. И это если все присутствуют. Как в лучших частных школах))
Зараз десь так і є, багато виїхало
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Додано: Чет 22 лют, 2024 15:42
Genie написав: hume написав: Genie написав:
[
А нічого, що у 2х школах (єдиних на той мікрорайон, побудованих ще в 80-90х) у класах по 45 дітей? )
Подскажите, у кого есть инфо по количеству учеников в целом по школам Киева?. У меня есть пример 14 и 18 человек в разных кдассах обычной государственной школы. Уже второй год. И это если все присутствуют. Как в лучших частных школах))
центр?
Левый берег
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hume
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Додано: Чет 22 лют, 2024 15:45
hume написав:
Левый берег
там і не тільки там літає багато(не дивно, що люди повивозили дітей
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Genie
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Додано: Чет 22 лют, 2024 15:48
барабашов написав:
нє раскачівайтє бізнесджет на якому альпініст-інвалід прямує на нові підкорення ще вищих вершин
Он кстати под домашним арестом или полностью оправдан оклеветанный злопыхателями? И что с обьектами КГС как недомучанными, так и в состоянии "копаем котлован"?
а як же) достойна людина достойно пропрацювала на благо країни і має право на спокійне життя на цивілізованих лазурних берегах
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Додано: Чет 22 лют, 2024 15:56
посетитель написав: Бетон написав:
В ковальской мне рассказали сколько лже активистов мешают стройке. Сотни тысяч долларов уходят, чтобы договориться. Причём цель изначально срубить бабло.
О да, присутствовал когда-то на собрании таких "активистов" и застройщика.В школе проходили."Активисты": сделайте что то для района, вот для этой школы ремонт надо сделать.Застройщик: не вопрос давайте подпишем документы по поводу нашего обязательства сделать ремонт и и сразу его будем делать.В ответ тишина... Потому что нафиг им тот ремонт в школе не упал, а только повод.Им нужны деньги.
Прикол ещё был.Опять же приходят "активисты" к застройщику дай денег.Получили 20 тыс долларов.Так они на эти деньги наняли ещё "активистов" и требовали уже 200 тысяч ))
ваші 2 випадки - говорять про те, що всі активісти і люди, які вболівають за Київ, зелені зони, історичні будівлі і т.п. апріорі куплені, продажні?
Почитайте хоча б про Ратушного, якщо не знаєте інших
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Genie
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Додано: Чет 22 лют, 2024 16:15
kingkongovets написав:
я ж вам і казав що перезавантаженість шкіл і дитсадків - це не загальнокиївська проблема, а проблема бюджетних свіжезбудованих гетто на околицях
КМДА тут ні причому?
Вони, ці чиновники, типу тебе - взагалі, нафіга потрібні?
Щоб дерибанити ресурси?
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Додано: Чет 22 лют, 2024 16:16
Genie написав:
ваші 2 випадки - говорять про те, що всі активісти і люди, які вболівають за Київ, зелені зони, історичні будівлі і т.п. апріорі куплені, продажні?
Почитайте хоча б про Ратушного
, якщо не знаєте інших
Бувають виключення, але переважно у більшості випадках активісти займаються рекетом, тобто це їхній "бізнес" Оскільки до правової держави, нам ще далеко, то нажаль маємо таке ганебне явище. Я спілкуюся з деякими девелоперами і знаю про що кажу.
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