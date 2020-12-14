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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лют, 2024 17:17
reus написав: Genie написав:
ваші 2 випадки - говорять про те, що всі активісти і люди, які вболівають за Київ, зелені зони, історичні будівлі і т.п. апріорі куплені, продажні?
Почитайте хоча б про Ратушного
, якщо не знаєте інших
Бувають виключення, але переважно у більшості випадках активісти займаються рекетом, тобто це їхній "бізнес" Оскільки до правової держави, нам ще далеко, то нажаль маємо таке ганебне явище. Я спілкуюся з деякими девелоперами і знаю про що кажу.
дякую, що поділилися своїм джерелом))
це безсумнівно дуже надійні джерела, працюючі виключно в правовому полі і бажаючі змін і захисту прав інвесторів та жителів міст
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Додано: Чет 22 лют, 2024 17:39
Genie написав:
дякую, що поділилися своїм джерелом))
це безсумнівно дуже надійні джерела, працюючі виключно в правовому полі і бажаючі змін і захисту прав інвесторів та жителів міст
У мене немає мети когось у чомусь переконувати. Більшість людей живуть і не мають навіть приблизного розуміння, як працює реальний бізнес тому втрачають свої кошти та вірять у байки про активістів, які буцімто захищають інтереси громади.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 17:42
Стосовно київських чиновників
Д.Корчинський правильно написав про них:
"Братство спрямувало лист до Віталія Кличка:
Пане Віталію, 7 березня річниця поховання у Києві чьотирьох братчиків, які в Різдвяну ніч 2022 року загинули на Брянщині при здійсненні диверсійної акції.
Вони були оточені ворогом, їм запропонували здатися, вони відмовилися, дали бій і прийняли смерть.
Їхні тіла були обміняні. Поховання 7 березня 2023 року перетворилося на багатотисячну патріотичну акцію.
Троє з них були активними учасниками Революції Гідності, билися на передових барикадах. Один з них там поранений в ноги. Ночували вони, як і багато хто з майданівської молоді, у приміщенні КМДА.
Саме тому ми хочемо влаштувати вечір вшанування їхньої памʼяті 7 ерезня о 18.30, в конференцзалі КМДА на Хрещатику.
Сподіваємося, ви дасте необхідні вказівки своїм чиновникам підготувати залу, озвучку і прибрати охорону зі входу, щоб забезпечити вільний прохід киян.
Ми розуміємо, що ви не любите Братство (хоча Братство молиться за вас, як за грішника), що ви не любите ЗСУ, адже не спрямовуєте на оборону достатні кошти з київського бюджету, не дуже любите киян, судячи з рівня корупції, на який дозволяєте собі і своїм підлеглим, але згадайте, що ви зайшли на свою смачну посаду саме завдяки перемозі Революції гідності, завдяки хлопцям, в тому числі і нашим, які не послухали вас, коли ви намагалися завадити їм розпочати бої на Грушевського.
Згадайте, що ви маєте змогу лишатися начолі Києва, завдяки бійцям, які воюють, в тому числі, завдяки братчикам, які вже загинули. Згадайте все це і не перешкоджайте вшануванню памʼяті наших братів в приміщенні КМДА, яке належить киянам, а не вам.
Просимо також забезпечити явку на вечір памʼяті ваших заступників та інших високопосадовців КМДА. Їм буде корисно дізнатися, що в Країні війна і висловити (бодай лицемірне) співчуття сімʼям загиблих."
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Додано: Чет 22 лют, 2024 18:13
барабашов написав:
нє раскачівайтє бізнесджет на якому альпініст-інвалід прямує на нові підкорення ще вищих вершин
Он кстати под домашним арестом или полностью оправдан оклеветанный злопыхателями? И что с обьектами КГС как недомучанными, так и в состоянии "копаем котлован"?
Нове керівництво компанії "Київміськбуд" пов’язане з людиною з орбіти голови Офісу Президента Андрія Єрмака.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.
За даними розслідування, контроль за компанією "Київміськбуд" перейшов до забудовниці Влади Молчанової.
За даними розслідувачів, зміна Ігоря Кушніра на Василя Олійника у керівництві "Київміськбуду" може бути формальністю: в останні роки Олійник як генпідрядник працював на об’єктах компанії Stolitsa Group з орбіти відомої київської забудовниці Владислави Молчанової. Молчанова є бізнес-партнеркою родини Ігоря Кушніра: вона та донька Кушніра Дар’я є серед кінцевих бенефіціарів британської девелоперської компанії Alliance 1903 LTD.
"Оточення Молчанової напередодні дуже вигідної для неї зміни керівництва в "Київміськбуді", не лише зберегло теплі відносини з родиною колишнього очільника компанії, але й зуміло увійти у партнерство з близькими до Офісу Президента людьми", – зазначають журналісти.
За даними журналістського розслідування, однією з точок, де регулярно перетиналися інтереси Ігоря Кушніра та Вадима Столара, були об’єкти будівельної компанії ENSO.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 18:24
барабашов написав: rjkz написав: барабашов написав:rjkz
а жить то что - до наших годов в аренде или бабкином наследстве? А если деньги всё таки капают и собираются и не в королевстве с шоколадными реками при пряничных берегах, а в Кировограде и не дай сейчас аллаh - Славянске, Запорожье или Харькове? Хотя в Славянске покупать наверно идиотизм.
Я уже давно писал, еще когда был в Киеве, что жить в аренде - не такая уж плохая идея.
Сейчас вообще склоняюсь к мысли, что надо быть мобильным и не обзаводиться СВОИМ ЖИЛЬЕМ.
Это не отменяет варианта владения недвигой как активом. То есть, арендной.
Вот только даже арендная недвига во время войны - не очень хороший актив.
Сейчас в целом на планете стремная ситуация.
В любой момент в любой точке земного шара может произойти что угодно.
Где-то с бОльшей, где-то с меньшей вероятностью.
Чтобы энергично перемещать свои кости даже по стране, которая кормит ....надцать мильёнов нигеров-маргиналов чисто через станок исходя из моральных ценностей внутри белого человека с ВО и принципами ХХвека, ответьте на такой вопрос - что будет, когда ноги перестанут слушаться, а 5 раз на турнике станут недостижимой мечтой? На шею детям садиться или в дом престарелых топать? В 70 так же продуктивно пахать как сейчас в 50 даже мозгами не у всех получится, скорее у пары % только получится, и придётся доживать свой век, а не хомячить и искать муверов и новый хаус с видом на закат. Или вы планируете как Флай переместиться в места где богатого белого короля всегда будут готовы сопроводить до места последнего вздоха?
Для этого создаются активы, которые будут приносить доход, когда другим образом зарабатывание будет не стоять.
В случае необходимости, в СЩА есть комплексы 55+, в которых можно купить симпатичную квартирку за смещные деньги.
Например, 2 бдрм в НДж в городку Розенленд продавалась за 110 куе.
В комплексе бассейн, спортзал, теннисные корты, баскетбольная площадка. Приличные по американским меркам МОПы, ухоженная территория.
Минус только в том, что дети не смогут постоянно жить с родителями.
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