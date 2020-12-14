Додано: Чет 22 лют, 2024 17:42

Стосовно київських чиновників

Д.Корчинський правильно написав про них:

"Братство спрямувало лист до Віталія Кличка:



Пане Віталію, 7 березня річниця поховання у Києві чьотирьох братчиків, які в Різдвяну ніч 2022 року загинули на Брянщині при здійсненні диверсійної акції.

Вони були оточені ворогом, їм запропонували здатися, вони відмовилися, дали бій і прийняли смерть.



Їхні тіла були обміняні. Поховання 7 березня 2023 року перетворилося на багатотисячну патріотичну акцію.



Троє з них були активними учасниками Революції Гідності, билися на передових барикадах. Один з них там поранений в ноги. Ночували вони, як і багато хто з майданівської молоді, у приміщенні КМДА.



Саме тому ми хочемо влаштувати вечір вшанування їхньої памʼяті 7 ерезня о 18.30, в конференцзалі КМДА на Хрещатику.



Сподіваємося, ви дасте необхідні вказівки своїм чиновникам підготувати залу, озвучку і прибрати охорону зі входу, щоб забезпечити вільний прохід киян.



Ми розуміємо, що ви не любите Братство (хоча Братство молиться за вас, як за грішника), що ви не любите ЗСУ, адже не спрямовуєте на оборону достатні кошти з київського бюджету, не дуже любите киян, судячи з рівня корупції, на який дозволяєте собі і своїм підлеглим, але згадайте, що ви зайшли на свою смачну посаду саме завдяки перемозі Революції гідності, завдяки хлопцям, в тому числі і нашим, які не послухали вас, коли ви намагалися завадити їм розпочати бої на Грушевського.



Згадайте, що ви маєте змогу лишатися начолі Києва, завдяки бійцям, які воюють, в тому числі, завдяки братчикам, які вже загинули. Згадайте все це і не перешкоджайте вшануванню памʼяті наших братів в приміщенні КМДА, яке належить киянам, а не вам.



Просимо також забезпечити явку на вечір памʼяті ваших заступників та інших високопосадовців КМДА. Їм буде корисно дізнатися, що в Країні війна і висловити (бодай лицемірне) співчуття сімʼям загиблих."