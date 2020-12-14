це ви про таких як С.Лещенко?
а так дійсно, да...тільки чомусь шлейф апетитів, решал і кумівства набагато більше тягнеться за деякими забудовниками і чиновниками,
можу порадити розвивати кругозір)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лют, 2024 20:02
це ви про таких як С.Лещенко?
а так дійсно, да...тільки чомусь шлейф апетитів, решал і кумівства набагато більше тягнеться за деякими забудовниками і чиновниками,
можу порадити розвивати кругозір)
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