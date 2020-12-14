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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11604116051160611607>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:39

  Genie написав:дякую, що поділилися своїм джерелом))
це безсумнівно дуже надійні джерела, працюючі виключно в правовому полі і бажаючі змін і захисту прав інвесторів та жителів міст

У мене немає мети когось у чомусь переконувати. Більшість людей живуть і не мають навіть приблизного розуміння, як працює реальний бізнес тому втрачають свої кошти та вірять у байки про активістів, які буцімто захищають інтереси громади.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:13

  барабашов написав:нє раскачівайтє бізнесджет на якому альпініст-інвалід прямує на нові підкорення ще вищих вершин
Он кстати под домашним арестом или полностью оправдан оклеветанный злопыхателями? И что с обьектами КГС как недомучанными, так и в состоянии "копаем котлован"?



Нове керівництво компанії "Київміськбуд" пов’язане з людиною з орбіти голови Офісу Президента Андрія Єрмака.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

За даними розслідування, контроль за компанією "Київміськбуд" перейшов до забудовниці Влади Молчанової.

За даними розслідувачів, зміна Ігоря Кушніра на Василя Олійника у керівництві "Київміськбуду" може бути формальністю: в останні роки Олійник як генпідрядник працював на об’єктах компанії Stolitsa Group з орбіти відомої київської забудовниці Владислави Молчанової. Молчанова є бізнес-партнеркою родини Ігоря Кушніра: вона та донька Кушніра Дар’я є серед кінцевих бенефіціарів британської девелоперської компанії Alliance 1903 LTD.

"Оточення Молчанової напередодні дуже вигідної для неї зміни керівництва в "Київміськбуді", не лише зберегло теплі відносини з родиною колишнього очільника компанії, але й зуміло увійти у партнерство з близькими до Офісу Президента людьми", – зазначають журналісти.

За даними журналістського розслідування, однією з точок, де регулярно перетиналися інтереси Ігоря Кушніра та Вадима Столара, були об’єкти будівельної компанії ENSO.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:24

  барабашов написав:
  rjkz написав:
  барабашов написав:rjkz
а жить то что - до наших годов в аренде или бабкином наследстве? А если деньги всё таки капают и собираются и не в королевстве с шоколадными реками при пряничных берегах, а в Кировограде и не дай сейчас аллаh - Славянске, Запорожье или Харькове? Хотя в Славянске покупать наверно идиотизм.


Я уже давно писал, еще когда был в Киеве, что жить в аренде - не такая уж плохая идея.
Сейчас вообще склоняюсь к мысли, что надо быть мобильным и не обзаводиться СВОИМ ЖИЛЬЕМ.
Это не отменяет варианта владения недвигой как активом. То есть, арендной.
Вот только даже арендная недвига во время войны - не очень хороший актив.
Сейчас в целом на планете стремная ситуация.
В любой момент в любой точке земного шара может произойти что угодно.
Где-то с бОльшей, где-то с меньшей вероятностью.

Чтобы энергично перемещать свои кости даже по стране, которая кормит ....надцать мильёнов нигеров-маргиналов чисто через станок исходя из моральных ценностей внутри белого человека с ВО и принципами ХХвека, ответьте на такой вопрос - что будет, когда ноги перестанут слушаться, а 5 раз на турнике станут недостижимой мечтой? На шею детям садиться или в дом престарелых топать? В 70 так же продуктивно пахать как сейчас в 50 даже мозгами не у всех получится, скорее у пары % только получится, и придётся доживать свой век, а не хомячить и искать муверов и новый хаус с видом на закат. Или вы планируете как Флай переместиться в места где богатого белого короля всегда будут готовы сопроводить до места последнего вздоха?


Для этого создаются активы, которые будут приносить доход, когда другим образом зарабатывание будет не стоять.
В случае необходимости, в СЩА есть комплексы 55+, в которых можно купить симпатичную квартирку за смещные деньги.
Например, 2 бдрм в НДж в городку Розенленд продавалась за 110 куе.
В комплексе бассейн, спортзал, теннисные корты, баскетбольная площадка. Приличные по американским меркам МОПы, ухоженная территория.
Минус только в том, что дети не смогут постоянно жить с родителями.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 19:07

  Frant написав:
  kingkongovets написав:я ж вам і казав що перезавантаженість шкіл і дитсадків - це не загальнокиївська проблема, а проблема бюджетних свіжезбудованих гетто на околицях
КМДА тут ні причому?
Вони, ці чиновники, типу тебе - взагалі, нафіга потрібні?
Щоб дерибанити ресурси?


щоб радувати нас напевне..
адже за 10 років з початку війни ні 1 бомосховища не було доведено до ладу, не перевірено, не відчинено...
в 1й день люди побігли і знайшли їх у такому стані, що краще промовчати
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 19:13

  Genie написав:
  kingkongovets написав:
Genie написав:Справа в тому, як і куди йдуть гроші на інфраструктуру, а ви знову перекручуєте, але це вже всі теж гарно знають, комусь же треба будувати свої містечка, їздити на еверести і т.д. т.п.


ви зараз дійсно готові з цифрами і аргументами поговорити «як і куди йдуть гроші на інфраструктуру»?
нашо оце пусте блаблабла про еверести?


читайте пресу, розслідучачів, журналістів, активістів Києва, просвітлюйтесь, знання - це сила)
такої кількості недобудов не в 1му місті в цивілізованому світі немає, щоб стояли скелети недобудов, а забудовники відпочивали з чистою совістю в тих же цивілізованих країнах

Нажаль це так не працює.
Воно конечно дивно, але розслідувачі , журналісти, активісти Києва та і не Києва хочуть їсти. Розвивайте критичне мислення.
Востаннє редагувалось Первый в Чет 22 лют, 2024 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 19:17

  Первый написав:Воно конечно дивно, але розслідувачі , журналісти, активісти Києва та і не Києва хочуть їсти.

Это такие активисты только в сфере застройки?
Или во всем?
Хоть одну застройку в парке отменили активисты?
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 20:02

  Первый написав:Нажаль це так не працює.
Воно конечно дивно, але розслідувачі , журналісти, активісти Києва та і не Києва хочуть їсти. Розвивайте критичне мислення.


це ви про таких як С.Лещенко? :lol:
а так дійсно, да...тільки чомусь шлейф апетитів, решал і кумівства набагато більше тягнеться за деякими забудовниками і чиновниками,
можу порадити розвивати кругозір)
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 20:30

  Genie написав:
  Первый написав:Нажаль це так не працює.
Воно конечно дивно, але розслідувачі , журналісти, активісти Києва та і не Києва хочуть їсти. Розвивайте критичне мислення.


це ви про таких як С.Лещенко? :lol:
а так дійсно, да...тільки чомусь шлейф апетитів, решал і кумівства набагато більше тягнеться за деякими забудовниками і чиновниками,
можу порадити розвивати кругозір)

Розвивати кругозір це правильна порада. Розвинемо.
Ось малесенький наприклад

https://censor.net/ru/blogs/3386203/rey ... ymy_stoyit

«Водночас ХУОдесса часто публікує замовні матеріали, з одним винятком – не публікують компромат на силовиків.

При цьому вартість публікацій у цьому telegram-каналі дуже висока і може бути від 25 тис. до 40 тис. гривень за пост залежно від контенту.

Загалом слід визнати, що ХУОдесса з її кількістю підписників може стати досить сильним інструментом впливу на суспільство, спеціалізуючись на політиці, а не на розважальному контенті, як зараз.«

У всіх є прайс опублікувати. І є прайс на зняти:-)
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 20:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сгорел двойной проходной выключатель Шнайдер. Заехал в эпик, 500 грн.)) Я сначала даже немного растерялся. Сделан кстати в Польше.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 20:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

реклама во всех роликах. Манифест "я - риелтор" :mrgreen:


типа, не соромся, що ти ЛГБТ, вийди і гордо заяви про це. будь сильним
Бетон
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