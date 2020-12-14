Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Genie написав:дякую, що поділилися своїм джерелом)) це безсумнівно дуже надійні джерела, працюючі виключно в правовому полі і бажаючі змін і захисту прав інвесторів та жителів міст
У мене немає мети когось у чомусь переконувати. Більшість людей живуть і не мають навіть приблизного розуміння, як працює реальний бізнес тому втрачають свої кошти та вірять у байки про активістів, які буцімто захищають інтереси громади.
барабашов написав:нє раскачівайтє бізнесджет на якому альпініст-інвалід прямує на нові підкорення ще вищих вершин Он кстати под домашним арестом или полностью оправдан оклеветанный злопыхателями? И что с обьектами КГС как недомучанными, так и в состоянии "копаем котлован"?
Нове керівництво компанії "Київміськбуд" пов’язане з людиною з орбіти голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.
За даними розслідування, контроль за компанією "Київміськбуд" перейшов до забудовниці Влади Молчанової.
За даними розслідувачів, зміна Ігоря Кушніра на Василя Олійника у керівництві "Київміськбуду" може бути формальністю: в останні роки Олійник як генпідрядник працював на об’єктах компанії Stolitsa Group з орбіти відомої київської забудовниці Владислави Молчанової. Молчанова є бізнес-партнеркою родини Ігоря Кушніра: вона та донька Кушніра Дар’я є серед кінцевих бенефіціарів британської девелоперської компанії Alliance 1903 LTD.
"Оточення Молчанової напередодні дуже вигідної для неї зміни керівництва в "Київміськбуді", не лише зберегло теплі відносини з родиною колишнього очільника компанії, але й зуміло увійти у партнерство з близькими до Офісу Президента людьми", – зазначають журналісти.
За даними журналістського розслідування, однією з точок, де регулярно перетиналися інтереси Ігоря Кушніра та Вадима Столара, були об’єкти будівельної компанії ENSO.
барабашов написав:rjkz а жить то что - до наших годов в аренде или бабкином наследстве? А если деньги всё таки капают и собираются и не в королевстве с шоколадными реками при пряничных берегах, а в Кировограде и не дай сейчас аллаh - Славянске, Запорожье или Харькове? Хотя в Славянске покупать наверно идиотизм.
Я уже давно писал, еще когда был в Киеве, что жить в аренде - не такая уж плохая идея. Сейчас вообще склоняюсь к мысли, что надо быть мобильным и не обзаводиться СВОИМ ЖИЛЬЕМ. Это не отменяет варианта владения недвигой как активом. То есть, арендной. Вот только даже арендная недвига во время войны - не очень хороший актив. Сейчас в целом на планете стремная ситуация. В любой момент в любой точке земного шара может произойти что угодно. Где-то с бОльшей, где-то с меньшей вероятностью.
Чтобы энергично перемещать свои кости даже по стране, которая кормит ....надцать мильёнов нигеров-маргиналов чисто через станок исходя из моральных ценностей внутри белого человека с ВО и принципами ХХвека, ответьте на такой вопрос - что будет, когда ноги перестанут слушаться, а 5 раз на турнике станут недостижимой мечтой? На шею детям садиться или в дом престарелых топать? В 70 так же продуктивно пахать как сейчас в 50 даже мозгами не у всех получится, скорее у пары % только получится, и придётся доживать свой век, а не хомячить и искать муверов и новый хаус с видом на закат. Или вы планируете как Флай переместиться в места где богатого белого короля всегда будут готовы сопроводить до места последнего вздоха?
Для этого создаются активы, которые будут приносить доход, когда другим образом зарабатывание будет не стоять. В случае необходимости, в СЩА есть комплексы 55+, в которых можно купить симпатичную квартирку за смещные деньги. Например, 2 бдрм в НДж в городку Розенленд продавалась за 110 куе. В комплексе бассейн, спортзал, теннисные корты, баскетбольная площадка. Приличные по американским меркам МОПы, ухоженная территория. Минус только в том, что дети не смогут постоянно жить с родителями.
kingkongovets написав:я ж вам і казав що перезавантаженість шкіл і дитсадків - це не загальнокиївська проблема, а проблема бюджетних свіжезбудованих гетто на околицях
КМДА тут ні причому? Вони, ці чиновники, типу тебе - взагалі, нафіга потрібні? Щоб дерибанити ресурси?
щоб радувати нас напевне.. адже за 10 років з початку війни ні 1 бомосховища не було доведено до ладу, не перевірено, не відчинено... в 1й день люди побігли і знайшли їх у такому стані, що краще промовчати
Genie написав:Справа в тому, як і куди йдуть гроші на інфраструктуру, а ви знову перекручуєте, але це вже всі теж гарно знають, комусь же треба будувати свої містечка, їздити на еверести і т.д. т.п.
ви зараз дійсно готові з цифрами і аргументами поговорити «як і куди йдуть гроші на інфраструктуру»? нашо оце пусте блаблабла про еверести?
читайте пресу, розслідучачів, журналістів, активістів Києва, просвітлюйтесь, знання - це сила) такої кількості недобудов не в 1му місті в цивілізованому світі немає, щоб стояли скелети недобудов, а забудовники відпочивали з чистою совістю в тих же цивілізованих країнах
Нажаль це так не працює. Воно конечно дивно, але розслідувачі , журналісти, активісти Києва та і не Києва хочуть їсти. Розвивайте критичне мислення.
Востаннє редагувалось Первый в Чет 22 лют, 2024 19:18, всього редагувалось 1 раз.