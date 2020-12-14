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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:40
hume написав:
Сгорел двойной проходной выключатель Шнайдер. Заехал в эпик, 500 грн.)) Я сначала даже немного растерялся. Сделан кстати в Польше.
І що це означає?
Що буде дорожай Кржн?
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Додано: Чет 22 лют, 2024 21:41
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