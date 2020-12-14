Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:я ж вам і казав що перезавантаженість шкіл і дитсадків - це не загальнокиївська проблема, а проблема бюджетних свіжезбудованих гетто на околицях
КМДА тут ні причому? Вони, ці чиновники, типу тебе - взагалі, нафіга потрібні? Щоб дерибанити ресурси?
щоб радувати нас напевне.. адже за 10 років з початку війни ні 1 бомосховища не було доведено до ладу, не перевірено, не відчинено... в 1й день люди побігли і знайшли їх у такому стані, що краще промовчати
Genie написав:Справа в тому, як і куди йдуть гроші на інфраструктуру, а ви знову перекручуєте, але це вже всі теж гарно знають, комусь же треба будувати свої містечка, їздити на еверести і т.д. т.п.
ви зараз дійсно готові з цифрами і аргументами поговорити «як і куди йдуть гроші на інфраструктуру»? нашо оце пусте блаблабла про еверести?
читайте пресу, розслідучачів, журналістів, активістів Києва, просвітлюйтесь, знання - це сила) такої кількості недобудов не в 1му місті в цивілізованому світі немає, щоб стояли скелети недобудов, а забудовники відпочивали з чистою совістю в тих же цивілізованих країнах
Нажаль це так не працює. Воно конечно дивно, але розслідувачі , журналісти, активісти Києва та і не Києва хочуть їсти. Розвивайте критичне мислення.
Востаннє редагувалось Первый в Чет 22 лют, 2024 19:18, всього редагувалось 1 раз.
cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/publications/2024/02/22/710246/ Ключова теза - Реальний попит на квартири в новобудовах Києва не перевищує 20%, кажуть опитані ЕП фахівці. На ринку Харкова продажі відсутні. Інвестиції в первинний ринок в Одесі, Києві та Дніпрі впали на 90%, розповідав забудовник Ігор Райков.
скажу по галактиці - лише перша черга безпроблемна, 2-3 з боргами, та навіть з критичним браком заявок по укладанню прямих договорів. Севен повністю проблемний. І навіть червона 12 поверхівка повітряного Макса на Герцена теж у переліку проблемних кандидатів на відключення. Нарід тупо забиває на комуналку
А може наріду вже давно нема, все перекрито/закручено/від'єднано, а комуналку тупо нараховують? Нещодавно бачив неподалік веселу картинку: в поштову скриньку закинутого будинку, де вже років сім ніхто не мешкає, поштар намагалася всунути платіжки за газ та ее. А там місця вже давно нема-вся скринька забита тими папірцями і на землі валяється декілька. Хазяйка вже давно не з нами, а по звітам мабуть злісний неплатник!