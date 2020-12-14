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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11604116051160611607>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 19:07

  Frant написав:
  kingkongovets написав:я ж вам і казав що перезавантаженість шкіл і дитсадків - це не загальнокиївська проблема, а проблема бюджетних свіжезбудованих гетто на околицях
КМДА тут ні причому?
Вони, ці чиновники, типу тебе - взагалі, нафіга потрібні?
Щоб дерибанити ресурси?


щоб радувати нас напевне..
адже за 10 років з початку війни ні 1 бомосховища не було доведено до ладу, не перевірено, не відчинено...
в 1й день люди побігли і знайшли їх у такому стані, що краще промовчати
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 19:13

  Genie написав:
  kingkongovets написав:
Genie написав:Справа в тому, як і куди йдуть гроші на інфраструктуру, а ви знову перекручуєте, але це вже всі теж гарно знають, комусь же треба будувати свої містечка, їздити на еверести і т.д. т.п.


ви зараз дійсно готові з цифрами і аргументами поговорити «як і куди йдуть гроші на інфраструктуру»?
нашо оце пусте блаблабла про еверести?


читайте пресу, розслідучачів, журналістів, активістів Києва, просвітлюйтесь, знання - це сила)
такої кількості недобудов не в 1му місті в цивілізованому світі немає, щоб стояли скелети недобудов, а забудовники відпочивали з чистою совістю в тих же цивілізованих країнах

Нажаль це так не працює.
Воно конечно дивно, але розслідувачі , журналісти, активісти Києва та і не Києва хочуть їсти. Розвивайте критичне мислення.
Востаннє редагувалось Первый в Чет 22 лют, 2024 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 19:17

  Первый написав:Воно конечно дивно, але розслідувачі , журналісти, активісти Києва та і не Києва хочуть їсти.

Это такие активисты только в сфере застройки?
Или во всем?
Хоть одну застройку в парке отменили активисты?
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 20:02

  Первый написав:Нажаль це так не працює.
Воно конечно дивно, але розслідувачі , журналісти, активісти Києва та і не Києва хочуть їсти. Розвивайте критичне мислення.


це ви про таких як С.Лещенко? :lol:
а так дійсно, да...тільки чомусь шлейф апетитів, решал і кумівства набагато більше тягнеться за деякими забудовниками і чиновниками,
можу порадити розвивати кругозір)
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 20:30

  Genie написав:
  Первый написав:Нажаль це так не працює.
Воно конечно дивно, але розслідувачі , журналісти, активісти Києва та і не Києва хочуть їсти. Розвивайте критичне мислення.


це ви про таких як С.Лещенко? :lol:
а так дійсно, да...тільки чомусь шлейф апетитів, решал і кумівства набагато більше тягнеться за деякими забудовниками і чиновниками,
можу порадити розвивати кругозір)

Розвивати кругозір це правильна порада. Розвинемо.
Ось малесенький наприклад

https://censor.net/ru/blogs/3386203/rey ... ymy_stoyit

«Водночас ХУОдесса часто публікує замовні матеріали, з одним винятком – не публікують компромат на силовиків.

При цьому вартість публікацій у цьому telegram-каналі дуже висока і може бути від 25 тис. до 40 тис. гривень за пост залежно від контенту.

Загалом слід визнати, що ХУОдесса з її кількістю підписників може стати досить сильним інструментом впливу на суспільство, спеціалізуючись на політиці, а не на розважальному контенті, як зараз.«

У всіх є прайс опублікувати. І є прайс на зняти:-)
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 20:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сгорел двойной проходной выключатель Шнайдер. Заехал в эпик, 500 грн.)) Я сначала даже немного растерялся. Сделан кстати в Польше.
hume
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 20:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

реклама во всех роликах. Манифест "я - риелтор" :mrgreen:


типа, не соромся, що ти ЛГБТ, вийди і гордо заяви про це. будь сильним
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 21:40

  hume написав:Сгорел двойной проходной выключатель Шнайдер. Заехал в эпик, 500 грн.)) Я сначала даже немного растерялся. Сделан кстати в Польше.

І що це означає?
Що буде дорожай Кржн?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 21:41

  Genie написав:
  Первый написав: розслідувачі , журналісти, активісти Києва та і не Києва хочуть їсти


це ви про таких як С.Лещенко? :lol:

:lol:
https://m.youtube.com/watch?v=lNRAdmwNAVc
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 22:02

  fox767676 написав:
  cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/publications/2024/02/22/710246/
Ключова теза -
Реальний попит на квартири в новобудовах Києва не перевищує 20%, кажуть опитані ЕП фахівці. На ринку Харкова продажі відсутні. Інвестиції в первинний ринок в Одесі, Києві та Дніпрі впали на 90%, розповідав забудовник Ігор Райков.


скажу по галактиці - лише перша черга безпроблемна, 2-3 з боргами, та навіть з критичним браком заявок по укладанню прямих договорів. Севен повністю проблемний. І навіть червона 12 поверхівка повітряного Макса на Герцена теж у переліку проблемних кандидатів на відключення. Нарід тупо забиває на комуналку


А може наріду вже давно нема, все перекрито/закручено/від'єднано, а комуналку тупо нараховують?
Нещодавно бачив неподалік веселу картинку: в поштову скриньку закинутого будинку, де вже років сім ніхто не мешкає, поштар намагалася всунути платіжки за газ та ее. А там місця вже давно нема-вся скринька забита тими папірцями і на землі валяється декілька. Хазяйка вже давно не з нами, а по звітам мабуть злісний неплатник!
drevlyanin
 
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