RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11604116051160611607
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 22:04

  drevlyanin написав:
  fox767676 написав:
  cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/publications/2024/02/22/710246/
Ключова теза -
Реальний попит на квартири в новобудовах Києва не перевищує 20%, кажуть опитані ЕП фахівці. На ринку Харкова продажі відсутні. Інвестиції в первинний ринок в Одесі, Києві та Дніпрі впали на 90%, розповідав забудовник Ігор Райков.


скажу по галактиці - лише перша черга безпроблемна, 2-3 з боргами, та навіть з критичним браком заявок по укладанню прямих договорів. Севен повністю проблемний. І навіть червона 12 поверхівка повітряного Макса на Герцена теж у переліку проблемних кандидатів на відключення. Нарід тупо забиває на комуналку


А може наріду вже давно нема, все перекрито/закручено/від'єднано, а комуналку тупо нараховують?
Нещодавно бачив неподалік веселу картинку: в поштову скриньку закинутого будинку, де вже років сім ніхто не мешкає, поштар намагалася всунути платіжки за газ та ее. А там місця вже давно нема-вся скринька забита тими папірцями і на землі валяється декілька. Хазяйка вже давно не з нами, а по звітам мабуть злісний неплатник!

Ну так можливо при житті і була злісним неплатником, а борги перейшли разом з спадщиною)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 22:19

  Frant написав:
  hume написав:Сгорел двойной проходной выключатель Шнайдер. Заехал в эпик, 500 грн.)) Я сначала даже немного растерялся. Сделан кстати в Польше.

І що це означає?
Що буде дорожай Кржн?

Який там дорожай, ви бачите що на фронтах робиться?
Востаннє редагувалось asti в Чет 22 лют, 2024 22:48, всього редагувалось 1 раз.
asti
 
Повідомлень: 3817
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 22:22

  drevlyanin написав:
  fox767676 написав:
  cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/publications/2024/02/22/710246/
Ключова теза -
Реальний попит на квартири в новобудовах Києва не перевищує 20%, кажуть опитані ЕП фахівці. На ринку Харкова продажі відсутні. Інвестиції в первинний ринок в Одесі, Києві та Дніпрі впали на 90%, розповідав забудовник Ігор Райков.


скажу по галактиці - лише перша черга безпроблемна, 2-3 з боргами, та навіть з критичним браком заявок по укладанню прямих договорів. Севен повністю проблемний. І навіть червона 12 поверхівка повітряного Макса на Герцена теж у переліку проблемних кандидатів на відключення. Нарід тупо забиває на комуналку


А може наріду вже давно нема, все перекрито/закручено/від'єднано, а комуналку тупо нараховують?
Нещодавно бачив неподалік веселу картинку: в поштову скриньку закинутого будинку, де вже років сім ніхто не мешкає, поштар намагалася всунути платіжки за газ та ее. А там місця вже давно нема-вся скринька забита тими папірцями і на землі валяється декілька. Хазяйка вже давно не з нами, а по звітам мабуть злісний неплатник!


На email-же щасливим власникам новобудів повинно приходити.
Невже накладно пару тицями мишей проплатити з картки
fox767676
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 13.06.20
Подякував: 286 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 22:26

  hume написав:Сгорел двойной проходной выключатель Шнайдер. Заехал в эпик, 500 грн.)) Я сначала даже немного растерялся. Сделан кстати в Польше.


Звикайте. Я нещодавно 2 таких купував, щоправда не в Епіку:
https://elnik.shop/avtomatychnyi-vymyka ... -fiks.-3p/
До війни брав по 1050 грн.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1668
З нами з: 01.04.20
Подякував: 509 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 22:45

  cherchiltank написав:
А може наріду вже давно нема, все перекрито/закручено/від'єднано, а комуналку тупо нараховують?
Нещодавно бачив неподалік веселу картинку: в поштову скриньку закинутого будинку, де вже років сім ніхто не мешкає, поштар намагалася всунути платіжки за газ та ее. А там місця вже давно нема-вся скринька забита тими папірцями і на землі валяється декілька. Хазяйка вже давно не з нами, а по звітам мабуть злісний неплатник!

Ну так можливо при житті і була злісним неплатником, а борги перейшли разом з спадщиною)[/quote]

Не вгадали-бабця була сумлінним платником, а про спадкоємців ніхто не чув-стоїть закинуте.
Якраз на тих, хто платить, намагаються чужі борги перекинути-міняв місяць тому лічильник, показники за всі місяці зафіксовані і оплачені, за січень прислали "коригування" +1100 кВт. Питаю звідки? Спочатку морочили голову якимись перерахунками, але потім знайшлася чарівна відмовка-программа помилилася!
Другий випадок: в лютому 2022 прямим влучанням зруйновано виробниче приміщення+газ був централізовано відключений 2.03.2022 в населеному пункті через числені руйнування газогону. Підключили знову тільки в травні місяці, що не завадило присилати платіжки за спожитий газ і за березень і за квітень у звичайному обсязі. Навіть після збирання та здачі купи довідок періодично надсилають повідомлення про той "борг" на 11000 грн.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1668
З нами з: 01.04.20
Подякував: 509 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 23:10

  Первый написав:
  Genie написав:
  Первый написав:Нажаль це так не працює.
Воно конечно дивно, але розслідувачі , журналісти, активісти Києва та і не Києва хочуть їсти. Розвивайте критичне мислення.


це ви про таких як С.Лещенко? :lol:
а так дійсно, да...тільки чомусь шлейф апетитів, решал і кумівства набагато більше тягнеться за деякими забудовниками і чиновниками,
можу порадити розвивати кругозір)

Розвивати кругозір це правильна порада. Розвинемо.
Ось малесенький наприклад

https://censor.net/ru/blogs/3386203/rey ... ymy_stoyit

«Водночас ХУОдесса часто публікує замовні матеріали, з одним винятком – не публікують компромат на силовиків.

При цьому вартість публікацій у цьому telegram-каналі дуже висока і може бути від 25 тис. до 40 тис. гривень за пост залежно від контенту.

Загалом слід визнати, що ХУОдесса з її кількістю підписників може стати досить сильним інструментом впливу на суспільство, спеціалізуючись на політиці, а не на розважальному контенті, як зараз.«

У всіх є прайс опублікувати. І є прайс на зняти:-)

аргументи закінчились, ми вже перейшли до Одеси ? :lol:

Там Київпастранс уже до речі погрожує нам транспортним колапсом - інфа 100.
кажуть, нема працівників і погрожують подальшою деградацією системи громадського транспорту...
Genie
 
Повідомлень: 301
З нами з: 06.03.20
Подякував: 51 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 23:13

  flysoulfly написав:
  Genie написав:
  Первый написав: розслідувачі , журналісти, активісти Києва та і не Києва хочуть їсти


це ви про таких як С.Лещенко? :lol:

:lol:
https://m.youtube.com/watch?v=lNRAdmwNAVc


ого, мерсі) стільки музики, як тепер заснути)))
Genie
 
Повідомлень: 301
З нами з: 06.03.20
Подякував: 51 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11604116051160611607
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2455, 2456, 2457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24565 16473538
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2024 18:39
flysoulfly
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5428832
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 28464
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.