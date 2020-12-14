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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11604116051160611607
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 22:04

  drevlyanin написав:
  fox767676 написав:
  cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/publications/2024/02/22/710246/
Ключова теза -
Реальний попит на квартири в новобудовах Києва не перевищує 20%, кажуть опитані ЕП фахівці. На ринку Харкова продажі відсутні. Інвестиції в первинний ринок в Одесі, Києві та Дніпрі впали на 90%, розповідав забудовник Ігор Райков.


скажу по галактиці - лише перша черга безпроблемна, 2-3 з боргами, та навіть з критичним браком заявок по укладанню прямих договорів. Севен повністю проблемний. І навіть червона 12 поверхівка повітряного Макса на Герцена теж у переліку проблемних кандидатів на відключення. Нарід тупо забиває на комуналку


А може наріду вже давно нема, все перекрито/закручено/від'єднано, а комуналку тупо нараховують?
Нещодавно бачив неподалік веселу картинку: в поштову скриньку закинутого будинку, де вже років сім ніхто не мешкає, поштар намагалася всунути платіжки за газ та ее. А там місця вже давно нема-вся скринька забита тими папірцями і на землі валяється декілька. Хазяйка вже давно не з нами, а по звітам мабуть злісний неплатник!

Ну так можливо при житті і була злісним неплатником, а борги перейшли разом з спадщиною)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 22:19

  Frant написав:
  hume написав:Сгорел двойной проходной выключатель Шнайдер. Заехал в эпик, 500 грн.)) Я сначала даже немного растерялся. Сделан кстати в Польше.

І що це означає?
Що буде дорожай Кржн?

Який там дорожай, ви бачите що на фронтах робиться?
Востаннє редагувалось asti в Чет 22 лют, 2024 22:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 22:22

  drevlyanin написав:
  fox767676 написав:
  cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/publications/2024/02/22/710246/
Ключова теза -
Реальний попит на квартири в новобудовах Києва не перевищує 20%, кажуть опитані ЕП фахівці. На ринку Харкова продажі відсутні. Інвестиції в первинний ринок в Одесі, Києві та Дніпрі впали на 90%, розповідав забудовник Ігор Райков.


скажу по галактиці - лише перша черга безпроблемна, 2-3 з боргами, та навіть з критичним браком заявок по укладанню прямих договорів. Севен повністю проблемний. І навіть червона 12 поверхівка повітряного Макса на Герцена теж у переліку проблемних кандидатів на відключення. Нарід тупо забиває на комуналку


А може наріду вже давно нема, все перекрито/закручено/від'єднано, а комуналку тупо нараховують?
Нещодавно бачив неподалік веселу картинку: в поштову скриньку закинутого будинку, де вже років сім ніхто не мешкає, поштар намагалася всунути платіжки за газ та ее. А там місця вже давно нема-вся скринька забита тими папірцями і на землі валяється декілька. Хазяйка вже давно не з нами, а по звітам мабуть злісний неплатник!


На email-же щасливим власникам новобудів повинно приходити.
Невже накладно пару тицями мишей проплатити з картки
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 22:26

  hume написав:Сгорел двойной проходной выключатель Шнайдер. Заехал в эпик, 500 грн.)) Я сначала даже немного растерялся. Сделан кстати в Польше.


Звикайте. Я нещодавно 2 таких купував, щоправда не в Епіку:
https://elnik.shop/avtomatychnyi-vymyka ... -fiks.-3p/
До війни брав по 1050 грн.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 22:45

  cherchiltank написав:
А може наріду вже давно нема, все перекрито/закручено/від'єднано, а комуналку тупо нараховують?
Нещодавно бачив неподалік веселу картинку: в поштову скриньку закинутого будинку, де вже років сім ніхто не мешкає, поштар намагалася всунути платіжки за газ та ее. А там місця вже давно нема-вся скринька забита тими папірцями і на землі валяється декілька. Хазяйка вже давно не з нами, а по звітам мабуть злісний неплатник!

Ну так можливо при житті і була злісним неплатником, а борги перейшли разом з спадщиною)[/quote]

Не вгадали-бабця була сумлінним платником, а про спадкоємців ніхто не чув-стоїть закинуте.
Якраз на тих, хто платить, намагаються чужі борги перекинути-міняв місяць тому лічильник, показники за всі місяці зафіксовані і оплачені, за січень прислали "коригування" +1100 кВт. Питаю звідки? Спочатку морочили голову якимись перерахунками, але потім знайшлася чарівна відмовка-программа помилилася!
Другий випадок: в лютому 2022 прямим влучанням зруйновано виробниче приміщення+газ був централізовано відключений 2.03.2022 в населеному пункті через числені руйнування газогону. Підключили знову тільки в травні місяці, що не завадило присилати платіжки за спожитий газ і за березень і за квітень у звичайному обсязі. Навіть після збирання та здачі купи довідок періодично надсилають повідомлення про той "борг" на 11000 грн.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 23:10

  Первый написав:
  Genie написав:
  Первый написав:Нажаль це так не працює.
Воно конечно дивно, але розслідувачі , журналісти, активісти Києва та і не Києва хочуть їсти. Розвивайте критичне мислення.


це ви про таких як С.Лещенко? :lol:
а так дійсно, да...тільки чомусь шлейф апетитів, решал і кумівства набагато більше тягнеться за деякими забудовниками і чиновниками,
можу порадити розвивати кругозір)

Розвивати кругозір це правильна порада. Розвинемо.
Ось малесенький наприклад

https://censor.net/ru/blogs/3386203/rey ... ymy_stoyit

«Водночас ХУОдесса часто публікує замовні матеріали, з одним винятком – не публікують компромат на силовиків.

При цьому вартість публікацій у цьому telegram-каналі дуже висока і може бути від 25 тис. до 40 тис. гривень за пост залежно від контенту.

Загалом слід визнати, що ХУОдесса з її кількістю підписників може стати досить сильним інструментом впливу на суспільство, спеціалізуючись на політиці, а не на розважальному контенті, як зараз.«

У всіх є прайс опублікувати. І є прайс на зняти:-)

аргументи закінчились, ми вже перейшли до Одеси ? :lol:

Там Київпастранс уже до речі погрожує нам транспортним колапсом - інфа 100.
кажуть, нема працівників і погрожують подальшою деградацією системи громадського транспорту...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 23:13

  flysoulfly написав:
  Genie написав:
  Первый написав: розслідувачі , журналісти, активісти Києва та і не Києва хочуть їсти


це ви про таких як С.Лещенко? :lol:

:lol:
https://m.youtube.com/watch?v=lNRAdmwNAVc


ого, мерсі) стільки музики, як тепер заснути)))
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:17

В комфорт тауне наладили систему оповещения не только воздушной тревоги.))

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hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:31

  hume написав:В комфорт тауне наладили систему оповещения не только воздушной тревоги.))

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Могли бы мелодию по матюгальникам включать из Полицейской академии, когда полицаи заходят в Голубую устрицу.
Bolt
 
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