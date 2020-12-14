Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/publications/2024/02/22/710246/ Ключова теза - Реальний попит на квартири в новобудовах Києва не перевищує 20%, кажуть опитані ЕП фахівці. На ринку Харкова продажі відсутні. Інвестиції в первинний ринок в Одесі, Києві та Дніпрі впали на 90%, розповідав забудовник Ігор Райков.
скажу по галактиці - лише перша черга безпроблемна, 2-3 з боргами, та навіть з критичним браком заявок по укладанню прямих договорів. Севен повністю проблемний. І навіть червона 12 поверхівка повітряного Макса на Герцена теж у переліку проблемних кандидатів на відключення. Нарід тупо забиває на комуналку
А може наріду вже давно нема, все перекрито/закручено/від'єднано, а комуналку тупо нараховують? Нещодавно бачив неподалік веселу картинку: в поштову скриньку закинутого будинку, де вже років сім ніхто не мешкає, поштар намагалася всунути платіжки за газ та ее. А там місця вже давно нема-вся скринька забита тими папірцями і на землі валяється декілька. Хазяйка вже давно не з нами, а по звітам мабуть злісний неплатник!
Ну так можливо при житті і була злісним неплатником, а борги перейшли разом з спадщиною)
cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/publications/2024/02/22/710246/ Ключова теза - Реальний попит на квартири в новобудовах Києва не перевищує 20%, кажуть опитані ЕП фахівці. На ринку Харкова продажі відсутні. Інвестиції в первинний ринок в Одесі, Києві та Дніпрі впали на 90%, розповідав забудовник Ігор Райков.
скажу по галактиці - лише перша черга безпроблемна, 2-3 з боргами, та навіть з критичним браком заявок по укладанню прямих договорів. Севен повністю проблемний. І навіть червона 12 поверхівка повітряного Макса на Герцена теж у переліку проблемних кандидатів на відключення. Нарід тупо забиває на комуналку
А може наріду вже давно нема, все перекрито/закручено/від'єднано, а комуналку тупо нараховують? Нещодавно бачив неподалік веселу картинку: в поштову скриньку закинутого будинку, де вже років сім ніхто не мешкає, поштар намагалася всунути платіжки за газ та ее. А там місця вже давно нема-вся скринька забита тими папірцями і на землі валяється декілька. Хазяйка вже давно не з нами, а по звітам мабуть злісний неплатник!
На email-же щасливим власникам новобудів повинно приходити. Невже накладно пару тицями мишей проплатити з картки
cherchiltank написав: А може наріду вже давно нема, все перекрито/закручено/від'єднано, а комуналку тупо нараховують? Нещодавно бачив неподалік веселу картинку: в поштову скриньку закинутого будинку, де вже років сім ніхто не мешкає, поштар намагалася всунути платіжки за газ та ее. А там місця вже давно нема-вся скринька забита тими папірцями і на землі валяється декілька. Хазяйка вже давно не з нами, а по звітам мабуть злісний неплатник!
Ну так можливо при житті і була злісним неплатником, а борги перейшли разом з спадщиною)[/quote]
Не вгадали-бабця була сумлінним платником, а про спадкоємців ніхто не чув-стоїть закинуте. Якраз на тих, хто платить, намагаються чужі борги перекинути-міняв місяць тому лічильник, показники за всі місяці зафіксовані і оплачені, за січень прислали "коригування" +1100 кВт. Питаю звідки? Спочатку морочили голову якимись перерахунками, але потім знайшлася чарівна відмовка-программа помилилася! Другий випадок: в лютому 2022 прямим влучанням зруйновано виробниче приміщення+газ був централізовано відключений 2.03.2022 в населеному пункті через числені руйнування газогону. Підключили знову тільки в травні місяці, що не завадило присилати платіжки за спожитий газ і за березень і за квітень у звичайному обсязі. Навіть після збирання та здачі купи довідок періодично надсилають повідомлення про той "борг" на 11000 грн.