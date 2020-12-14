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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11605116061160711608
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:20

  Олежан написав:вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)

Звідки інфа? На підставі чого? По є оселі є одна проблема - заборгованість держави перед банками на компенсацію відсотків - але там мільярдів 7
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:26

  cherchiltank написав:
  Олежан написав:вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)

Звідки інфа? На підставі чого? По є оселі є одна проблема - заборгованість держави перед банками на компенсацію відсотків - але там мільярдів 7


від банку.
так як і програма 5-7-9 вже на стадії закриття та перевод на нову облікову ставку.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  cherchiltank написав:По є оселі є одна проблема - заборгованість держави перед банками на компенсацію відсотків


хахаха))))))цього не достатньо?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:44

  Олежан написав:вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)

А що ви хотіли від зелених клоунів????
  kingkongovets написав:я ж вам і казав що перезавантаженість шкіл і дитсадків - це не загальнокиївська проблема, а проблема бюджетних свіжезбудованих гетто на околицях, яка була є і буде завжди

ККЦ, навіщо потрібна КМДА і купа чиновників?
Щоб організовувати побут міста чи дерибанити зібрані податки і землю?

"КМДА не сприяла незаконній забудові Києва"(((( :mrgreen:
Frant
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