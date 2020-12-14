Звідки інфа? На підставі чого? По є оселі є одна проблема - заборгованість держави перед банками на компенсацію відсотків - але там мільярдів 7
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:20
Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:26
від банку.
так як і програма 5-7-9 вже на стадії закриття та перевод на нову облікову ставку.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:44
А що ви хотіли від зелених клоунів????
ККЦ, навіщо потрібна КМДА і купа чиновників?
Щоб організовувати побут міста чи дерибанити зібрані податки і землю?
"КМДА не сприяла незаконній забудові Києва"((((
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