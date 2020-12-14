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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:20
Олежан написав:
вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)
Звідки інфа? На підставі чого? По є оселі є одна проблема - заборгованість держави перед банками на компенсацію відсотків - але там мільярдів 7
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cherchiltank
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:26
cherchiltank написав: Олежан написав:
вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)
Звідки інфа? На підставі чого? По є оселі є одна проблема - заборгованість держави перед банками на компенсацію відсотків - але там мільярдів 7
від банку.
так як і програма 5-7-9 вже на стадії закриття та перевод на нову облікову ставку.
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Олежан
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:28
cherchiltank написав:
По є оселі є одна проблема - заборгованість держави перед банками на компенсацію відсотків
хахаха))))))цього не достатньо?
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Олежан
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:44
Олежан написав:
вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)
А що ви хотіли від зелених клоунів????
kingkongovets написав:
я ж вам і казав що перезавантаженість шкіл і дитсадків - це не загальнокиївська проблема, а проблема бюджетних свіжезбудованих гетто на околицях, яка була є і буде завжди
ККЦ, навіщо потрібна КМДА і купа чиновників?
Щоб організовувати побут міста чи дерибанити зібрані податки і землю?
"КМДА не сприяла незаконній забудові Києва"((((
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:17
До речі, на Академмістечку нема "свіжезбудованих гетто", є будинки, які будувалися після 90-2000 р.
Виходить, що свіжозбудовані гетто - це напр. той же Варшавський (всі черги), з його старту з інфраструктури для району побудовано лише трц.
Пригадала, що можливо то були не Свободівці, а скоріш за все Правий сектор, а може й вони разом, давненько було, та все ж таки більшість людей були жителі самих цих будинків.
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Genie
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:21
Genie написав:
Пригадала, що можливо то були не Свободівці
свободівці, ПС, Братство - нема принципової різниці, всі "працювали" на цьому напрямку.
Креативненько - "це путінська стройка!"
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fox767676
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:29
fox767676 написав: Genie написав:
Пригадала, що можливо то були не Свободівці
свободівці, ПС, Братство - нема принципової різниці, всі "працювали" на цьому напрямку.
Креативненько - "це путінська стройка!"
оскільки знаю і знала особисто людей з Правого сектору, які пройшли майдан, ато і воюють або загинули на війні, вам важко мене буде переконати, що вони зробили для країни та для Києва шкоду, а не користь
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Genie
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:34
Genie написав: fox767676 написав: Genie написав:
Пригадала, що можливо то були не Свободівці
свободівці, ПС, Братство - нема принципової різниці, всі "працювали" на цьому напрямку.
Креативненько - "це путінська стройка!"
оскільки знаю і знала особисто людей з Правого сектору, які пройшли майдан, ато і воюють або загинули на війні, вам важко мене буде переконати, що вони зробили для країни та для Києва шкоду, а не користь
все індивідуально. майдан не індульгенція. Якісь будівництва дійсно незаконні\шкідливі, а на якихось активізм був тільки штучно інспирований
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fox767676
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:35
fox767676 написав: Genie написав:
Пригадала, що можливо то були не Свободівці
свободівці, ПС, Братство - нема принципової різниці, всі "працювали" на цьому напрямку.
Креативненько - "це путінська стройка!"
ПС ніколи не займався рекетом забудовників, можу це засвідчити
а от Свобода, Братство та Громадський корпус Азову (Нацдружини) заробляли на цьому постійно
особливо Свобода, бачив декілька раз як Іллєнко та Мірошніченко на камери валяли будівельні паркани, за якими потім були збудовані і здані нові жк
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:35
Олежан написав: cherchiltank написав: Олежан написав:
вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)
Звідки інфа? На підставі чого? По є оселі є одна проблема - заборгованість держави перед банками на компенсацію відсотків - але там мільярдів 7
від банку.
так як і програма 5-7-9 вже на стадії закриття та перевод на нову облікову ставку.
Я думаю що це галіма деза. У банка з Укрфінжитлом довгострокова кредитна угода під фіксовану ставку 3% річних.
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