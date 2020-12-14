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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11605116061160711608
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:20

  Олежан написав:вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)

Звідки інфа? На підставі чого? По є оселі є одна проблема - заборгованість держави перед банками на компенсацію відсотків - але там мільярдів 7
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:26

  cherchiltank написав:
  Олежан написав:вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)

Звідки інфа? На підставі чого? По є оселі є одна проблема - заборгованість держави перед банками на компенсацію відсотків - але там мільярдів 7


від банку.
так як і програма 5-7-9 вже на стадії закриття та перевод на нову облікову ставку.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  cherchiltank написав:По є оселі є одна проблема - заборгованість держави перед банками на компенсацію відсотків


хахаха))))))цього не достатньо?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:44

  Олежан написав:вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)

А що ви хотіли від зелених клоунів????
  kingkongovets написав:я ж вам і казав що перезавантаженість шкіл і дитсадків - це не загальнокиївська проблема, а проблема бюджетних свіжезбудованих гетто на околицях, яка була є і буде завжди

ККЦ, навіщо потрібна КМДА і купа чиновників?
Щоб організовувати побут міста чи дерибанити зібрані податки і землю?

"КМДА не сприяла незаконній забудові Києва"(((( :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:17

До речі, на Академмістечку нема "свіжезбудованих гетто", є будинки, які будувалися після 90-2000 р.
Виходить, що свіжозбудовані гетто - це напр. той же Варшавський (всі черги), з його старту з інфраструктури для району побудовано лише трц.

Пригадала, що можливо то були не Свободівці, а скоріш за все Правий сектор, а може й вони разом, давненько було, та все ж таки більшість людей були жителі самих цих будинків.
Genie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Genie написав:Пригадала, що можливо то були не Свободівці

свободівці, ПС, Братство - нема принципової різниці, всі "працювали" на цьому напрямку.
Креативненько - "це путінська стройка!"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:29

  fox767676 написав:
  Genie написав:Пригадала, що можливо то були не Свободівці

свободівці, ПС, Братство - нема принципової різниці, всі "працювали" на цьому напрямку.
Креативненько - "це путінська стройка!"


оскільки знаю і знала особисто людей з Правого сектору, які пройшли майдан, ато і воюють або загинули на війні, вам важко мене буде переконати, що вони зробили для країни та для Києва шкоду, а не користь :wink:
Genie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:34

  Genie написав:
  fox767676 написав:
  Genie написав:Пригадала, що можливо то були не Свободівці

свободівці, ПС, Братство - нема принципової різниці, всі "працювали" на цьому напрямку.
Креативненько - "це путінська стройка!"


оскільки знаю і знала особисто людей з Правого сектору, які пройшли майдан, ато і воюють або загинули на війні, вам важко мене буде переконати, що вони зробили для країни та для Києва шкоду, а не користь :wink:


все індивідуально. майдан не індульгенція. Якісь будівництва дійсно незаконні\шкідливі, а на якихось активізм був тільки штучно інспирований
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:35

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  Genie написав:Пригадала, що можливо то були не Свободівці

свободівці, ПС, Братство - нема принципової різниці, всі "працювали" на цьому напрямку.
Креативненько - "це путінська стройка!"
ПС ніколи не займався рекетом забудовників, можу це засвідчити
а от Свобода, Братство та Громадський корпус Азову (Нацдружини) заробляли на цьому постійно
особливо Свобода, бачив декілька раз як Іллєнко та Мірошніченко на камери валяли будівельні паркани, за якими потім були збудовані і здані нові жк
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:35

  Олежан написав:
  cherchiltank написав:
  Олежан написав:вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)

Звідки інфа? На підставі чого? По є оселі є одна проблема - заборгованість держави перед банками на компенсацію відсотків - але там мільярдів 7


від банку.
так як і програма 5-7-9 вже на стадії закриття та перевод на нову облікову ставку.

Я думаю що це галіма деза. У банка з Укрфінжитлом довгострокова кредитна угода під фіксовану ставку 3% річних.
airmax78
 
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