оскільки знаю і знала особисто людей з Правого сектору, які пройшли майдан, ато і воюють або загинули на війні, вам важко мене буде переконати, що вони зробили для країни та для Києва шкоду, а не користь
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:29
оскільки знаю і знала особисто людей з Правого сектору, які пройшли майдан, ато і воюють або загинули на війні, вам важко мене буде переконати, що вони зробили для країни та для Києва шкоду, а не користь
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:34
все індивідуально. майдан не індульгенція. Якісь будівництва дійсно незаконні\шкідливі, а на якихось активізм був тільки штучно інспирований
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:35
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ПС ніколи не займався рекетом забудовників, можу це засвідчити
а от Свобода, Братство та Громадський корпус Азову (Нацдружини) заробляли на цьому постійно
особливо Свобода, бачив декілька раз як Іллєнко та Мірошніченко на камери валяли будівельні паркани, за якими потім були збудовані і здані нові жк
зи: зараз ПС - це 67 омбр
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 23 лют, 2024 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:35
Я думаю що це галіма деза. У банка з Укрфінжитлом довгострокова кредитна угода під фіксовану ставку 3% річних.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:37
Там немає ніякої компенсації. Хлопці, розберіться як працює програма.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
не мав на меті образити ПС, взяв на віру припущення Genie що то" можливо були не свободівці а ПС"
Ну і активізм іноді збігаеться з інтересами міста\громад
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Мені здається, що якщо б забудовники прозоро купували землю для будівництва за реальні гроші - бізнес на громадській протидії забудовам би не з'явився. Або його дуже швидко згорнули б правоохоронні органи.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:02
Кстати, та двушка за 42 в панельке Кропивницкого,
о которой я писал на прошлой неделе уже ушла) 🤒🤒
Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:04
Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:10
Якщо б у нас була побудована правова держава, то можливо ви би мали рацію, але нажаль на сьогодні правоохоронці не втручаються у бізнес активістів, навіть якщо у забудовника все добре з дозволами, та земля була виділена згідно норм діючого законодавства. Чи ви наївно вважаєте, що коли забудовник покаже доки на землю, яку він купив прозоро на аукціоні, то у активістів одразу зникне апетит? Звісно, що за 2 роки перебування у цивілізованій країні, де верховенства права, не пустий звук, ви почали відриватися від реалій України.
|