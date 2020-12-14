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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11605116061160711608>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:29

  fox767676 написав:
  Genie написав:Пригадала, що можливо то були не Свободівці

свободівці, ПС, Братство - нема принципової різниці, всі "працювали" на цьому напрямку.
Креативненько - "це путінська стройка!"


оскільки знаю і знала особисто людей з Правого сектору, які пройшли майдан, ато і воюють або загинули на війні, вам важко мене буде переконати, що вони зробили для країни та для Києва шкоду, а не користь :wink:
Genie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:34

  Genie написав:
  fox767676 написав:
  Genie написав:Пригадала, що можливо то були не Свободівці

свободівці, ПС, Братство - нема принципової різниці, всі "працювали" на цьому напрямку.
Креативненько - "це путінська стройка!"


оскільки знаю і знала особисто людей з Правого сектору, які пройшли майдан, ато і воюють або загинули на війні, вам важко мене буде переконати, що вони зробили для країни та для Києва шкоду, а не користь :wink:


все індивідуально. майдан не індульгенція. Якісь будівництва дійсно незаконні\шкідливі, а на якихось активізм був тільки штучно інспирований
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:35

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  Genie написав:Пригадала, що можливо то були не Свободівці

свободівці, ПС, Братство - нема принципової різниці, всі "працювали" на цьому напрямку.
Креативненько - "це путінська стройка!"
ПС ніколи не займався рекетом забудовників, можу це засвідчити
а от Свобода, Братство та Громадський корпус Азову (Нацдружини) заробляли на цьому постійно
особливо Свобода, бачив декілька раз як Іллєнко та Мірошніченко на камери валяли будівельні паркани, за якими потім були збудовані і здані нові жк

зи: зараз ПС - це 67 омбр
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 23 лют, 2024 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:35

  Олежан написав:
  cherchiltank написав:
  Олежан написав:вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)

Звідки інфа? На підставі чого? По є оселі є одна проблема - заборгованість держави перед банками на компенсацію відсотків - але там мільярдів 7


від банку.
так як і програма 5-7-9 вже на стадії закриття та перевод на нову облікову ставку.

Я думаю що це галіма деза. У банка з Укрфінжитлом довгострокова кредитна угода під фіксовану ставку 3% річних.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:37

  cherchiltank написав:
  Олежан написав:вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)

Звідки інфа? На підставі чого? По є оселі є одна проблема - заборгованість держави перед банками на компенсацію відсотків - але там мільярдів 7

Там немає ніякої компенсації. Хлопці, розберіться як працює програма.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:особливо Свобода, бачив декілька раз як Іллєнко та Мірошніченко на камери валяли будівельні паркани, за якими потім були збудовані і здані нові жк

зи: зараз ПС - це 67 омбр


не мав на меті образити ПС, взяв на віру припущення Genie що то" можливо були не свободівці а ПС"
Ну і активізм іноді збігаеться з інтересами міста\громад
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мені здається, що якщо б забудовники прозоро купували землю для будівництва за реальні гроші - бізнес на громадській протидії забудовам би не з'явився. Або його дуже швидко згорнули б правоохоронні органи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:02

Кстати, та двушка за 42 в панельке Кропивницкого,
о которой я писал на прошлой неделе уже ушла) 🤒🤒
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:04

  asti написав:Кстати, та двушка за 42 в панельке Кропивницкого,
о которой я писал на прошлой неделе уже ушла) 🤒🤒
За сколько?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:10

  airmax78 написав:Мені здається, що якщо б забудовники прозоро купували землю для будівництва за реальні гроші - бізнес на громадській протидії забудовам би не з'явився. Або його дуже швидко згорнули б правоохоронні органи.

Якщо б у нас була побудована правова держава, то можливо ви би мали рацію, але нажаль на сьогодні правоохоронці не втручаються у бізнес активістів, навіть якщо у забудовника все добре з дозволами, та земля була виділена згідно норм діючого законодавства. Чи ви наївно вважаєте, що коли забудовник покаже доки на землю, яку він купив прозоро на аукціоні, то у активістів одразу зникне апетит? :D Звісно, що за 2 роки перебування у цивілізованій країні, де верховенства права, не пустий звук, ви почали відриватися від реалій України.
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