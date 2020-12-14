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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11605116061160711608
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:21

  Investor_K написав:
  asti написав:Кстати, та двушка за 42 в панельке Кропивницкого,
о которой я писал на прошлой неделе уже ушла) 🤒🤒
За сколько?
Думаю, без особого торга - первая цена была 47...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  airmax78 написав:Мені здається, що якщо б забудовники прозоро купували землю для будівництва за реальні гроші - бізнес на громадській протидії забудовам би не з'явився. Або його дуже швидко згорнули б правоохоронні органи.

Якщо б у нас була побудована правова держава, то можливо ви би мали рацію, але нажаль на сьогодні правоохоронці не втручаються у бізнес активістів, навіть якщо у забудовника все добре з дозволами, та земля була виділена згідно норм діючого законодавства. Чи ви наївно вважаєте, що коли забудовник покаже доки на землю, яку він купив прозоро на аукціоні, то у активістів одразу зникне апетит? :D Звісно, що за 2 роки перебування у цивілізованій країні, де верховенства права, не пустий звук, ви почали відриватися від реалій України.
в штатах нема проблем з правом, але й там будівництво - один з найкримінальніших бізнесів і зпбудовників там на постійній основі доять контрольовані оргзлочинністю тред юніони, та й корупціі та поборів політиків в цій галузі там вистачає
життя бентежне і дуже неоднозначне і багатогранне)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:33

  reus написав:
  airmax78 написав:Мені здається, що якщо б забудовники прозоро купували землю для будівництва за реальні гроші - бізнес на громадській протидії забудовам би не з'явився. Або його дуже швидко згорнули б правоохоронні органи.

Якщо б у нас була побудована правова держава, то можливо ви би мали рацію, але нажаль на сьогодні правоохоронці не втручаються у бізнес активістів, навіть якщо у забудовника все добре з дозволами, та земля була виділена згідно норм діючого законодавства. Чи ви наївно вважаєте, що коли забудовник покаже доки на землю, яку він купив прозоро на аукціоні, то у активістів одразу зникне апетит? :D Звісно, що за 2 роки перебування у цивілізованій країні, де верховенства права, не пустий звук, ви почали відриватися від реалій України.

Якщо забудовник придбав землю на аукціоні у міста за реальні гроші під забудову, погодив проект та отримав дозволи - коли з'являються активісти він викликає поліцію і вона зобов'язана захистити його законні інтереси. Але мені здається що всі проблеми саме через те що 99% землі під забудову - це земля вимучена по мутних схемах, зі зміною цільового, порушенням норм і т.д. і т.п.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:48

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Якщо забудовник придбав землю на аукціоні у міста за реальні гроші під забудову, погодив проект та отримав дозволи - коли з'являються активісти він викликає поліцію і вона зобов'язана захистити його законні інтереси. Але мені здається що всі проблеми саме через те що 99% землі під забудову - це земля вимучена по мутних схемах, зі зміною цільового, порушенням норм і т.д. і т.п.
макс, нагадати епопею з обмеженням висоти ЯГ? тоді теж до речі КМДА виступила на боці громади і через суд обмежила поверховість, хоча Мінкульт, який це мав робити по дефолту, виступав на боці забудовника
я ж кажу - життя бентежне і воно набагато складніше, ніж наше уявлення про нього

зи: до речі от - перше ж посилання)
смачного)

https://lb.ua/society/2017/11/16/382169 ... royki.html
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