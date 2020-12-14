Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Мені здається, що якщо б забудовники прозоро купували землю для будівництва за реальні гроші - бізнес на громадській протидії забудовам би не з'явився. Або його дуже швидко згорнули б правоохоронні органи.
Якщо б у нас була побудована правова держава, то можливо ви би мали рацію, але нажаль на сьогодні правоохоронці не втручаються у бізнес активістів, навіть якщо у забудовника все добре з дозволами, та земля була виділена згідно норм діючого законодавства. Чи ви наївно вважаєте, що коли забудовник покаже доки на землю, яку він купив прозоро на аукціоні, то у активістів одразу зникне апетит? Звісно, що за 2 роки перебування у цивілізованій країні, де верховенства права, не пустий звук, ви почали відриватися від реалій України.
в штатах нема проблем з правом, але й там будівництво - один з найкримінальніших бізнесів і зпбудовників там на постійній основі доять контрольовані оргзлочинністю тред юніони, та й корупціі та поборів політиків в цій галузі там вистачає життя бентежне і дуже неоднозначне і багатогранне)
airmax78 написав:Мені здається, що якщо б забудовники прозоро купували землю для будівництва за реальні гроші - бізнес на громадській протидії забудовам би не з'явився. Або його дуже швидко згорнули б правоохоронні органи.
Якщо б у нас була побудована правова держава, то можливо ви би мали рацію, але нажаль на сьогодні правоохоронці не втручаються у бізнес активістів, навіть якщо у забудовника все добре з дозволами, та земля була виділена згідно норм діючого законодавства. Чи ви наївно вважаєте, що коли забудовник покаже доки на землю, яку він купив прозоро на аукціоні, то у активістів одразу зникне апетит? Звісно, що за 2 роки перебування у цивілізованій країні, де верховенства права, не пустий звук, ви почали відриватися від реалій України.
Якщо забудовник придбав землю на аукціоні у міста за реальні гроші під забудову, погодив проект та отримав дозволи - коли з'являються активісти він викликає поліцію і вона зобов'язана захистити його законні інтереси. Але мені здається що всі проблеми саме через те що 99% землі під забудову - це земля вимучена по мутних схемах, зі зміною цільового, порушенням норм і т.д. і т.п.
airmax78 написав:Якщо забудовник придбав землю на аукціоні у міста за реальні гроші під забудову, погодив проект та отримав дозволи - коли з'являються активісти він викликає поліцію і вона зобов'язана захистити його законні інтереси. Але мені здається що всі проблеми саме через те що 99% землі під забудову - це земля вимучена по мутних схемах, зі зміною цільового, порушенням норм і т.д. і т.п.
макс, нагадати епопею з обмеженням висоти ЯГ? тоді теж до речі КМДА виступила на боці громади і через суд обмежила поверховість, хоча Мінкульт, який це мав робити по дефолту, виступав на боці забудовника я ж кажу - життя бентежне і воно набагато складніше, ніж наше уявлення про нього
якщо читати не тільки заголовки статей або гуглити лише по слову Активісти, і прочитати трохи нижче, то там є слова :
У той же час народний депутат Ігор Луценко повідомив про те, що забудовник Сінного ринку отримав рішення Окружного адмінсуду на заборону знесення паркану комунальними службами. Копію документа він опублікував в фейсбуці. При цьому нардеп стверджує, що судового засідання не було, відповідача не викликали, "стрімко надрукували рішення, і ось є папірець". Також він заявив, що направить заяву в правоохоронні органи на дії судді, яка видала рішення.
vladimir07 на авториа часто люди снимают с продажи авто по непонятным причинам(сам предлагал обмен, мне предлагали обмен, вин записан, потом смотрю - обьявление удалено, пробиваю вин - авто на тех же номерах и осталось, очевидно цену ту что хочется не дают), и на вайбер или мессенджер на сайте не реагируют. Вполне вероятно что не все собственники панельки продумали как они потратят деньги с продажи прелести А может ребёнка некуда выписывать или умолчали про приличный долг по коммуналке(+-1куе там или больше, а на такой сумме и при таком росте цены с 21года не всем подойдёт и +50% с довоенных времён заплатить и долги оплатить), кстати на хозяине могут ещё и просто какие то долги висеть и арест наложен на любые действия с прелестью.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 23 лют, 2024 14:04, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:в штатах нема проблем з правом, але й там будівництво - один з найкримінальніших бізнесів і зпбудовників там на постійній основі доять контрольовані оргзлочинністю тред юніони, та й корупціі та поборів політиків в цій галузі там вистачає життя бентежне і дуже неоднозначне і багатогранне)
Я ніколи не стверджував, що в США все дуже добре у цій галузі. Все відносно. Відносно України там все значно краще. А якщо зрівнювати з цивілізованими країнами ЄС, то у нас все набагато гірше.
airmax78 написав:Якщо забудовник придбав землю на аукціоні у міста за реальні гроші під забудову, погодив проект та отримав дозволи - коли з'являються активісти він викликає поліцію і вона зобов'язана захистити його законні інтереси. Але мені здається що всі проблеми саме через те що 99% землі під забудову - це земля вимучена по мутних схемах, зі зміною цільового, порушенням норм і т.д. і т.п.
Макс, а як ви вважаєте навіщо депутати балотуються в Київраду? Витрачають шалені кошти на вибори. Щоб безкоштовно працювати на благо киян? Від мера та депутатів залежить кому ї на яких умовах буде виділена земля. Про правоохоронців взагалі смішно, я краще не буду коментувати. Ви навіть не маєте найменшого уявлення наскільки все корумповано.
барабашов написав:Вполне вероятно что не все собственники панельки продумали как они потратят деньги с продажи прелести А может ребёнка некуда выписывать или умолчали про приличный долг по коммуналке(+-1куе там или больше, а на такой сумме и при таком росте цены с 21года не всем подойдёт и +50% с довоенных времён заплатить и долги оплатить), кстати на хозяине могут ещё и просто какие то долги висеть и арест наложен на любые действия с прелестью.
Вариантов много. Передумал продавать, т.е. считает что цены сейчас низкие. Просто проверял спрос, даже не думал продавать. Разные "космонавты" под настроение периодически подают и снимают объявления с завышенной ценой на дурака. Или объявление просто деактивировалось по сроку размещения.