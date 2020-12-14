kingkongovets написав:

Genie написав: може, майдан, (там було ще: ато, війна) - для у вашому розумінні не індульгенція, але те, що багато з них примали участь у операціях гур, в тому числі не дали рашистам дійти до Києва і до центру Києва, і до Тетрісу, трохи змінить ваше сприйняття)

можу ще трошки розповісти про «активістів» якщо вже на те пішло, щоб трохи опустити вас на землю:в розвідвзоді 1го стрілецького батальону 67 омбр ДУК воює хлопець з позивним Мураха, влітку він отримав Орден За мужність 2ї ступені за весняні бої в Бахмутітак от цей чоловік - саме той, хто вбив «активістку» Катю Гандзюк і під час початку повномасштабного вторгнення відбував за це срокя з ним познайомився ще в січні 2014 під час боїв на Грушевськогоможу навести ще декілька подібніх прикладів, але головне з них те, що участь в Майдані, АТО, чи повномасштабці ще не є ознакою безгрішністіі звичайно ж навпаки - неучасть в чомусь теж не ж ознакою поганої людиния розумію ваш щирий потяг до загальної справедливісті, але її по перше не існує, а по друге для того щоб дійсно розбиратися в тому, про що ви намагаєтесь міркувати замало одного ентузіазму - це потребує ще відсутністі упередженісті, наявністі критичного мислення і елементарної ерудиції і знання предмету зсерединидорослішайте)