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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:54
kingkongovets
Genie написав: kingkongovets написав:
Genie написав:може, майдан, (там було ще: ато, війна) - для у вашому розумінні не індульгенція, але те, що багато з них примали участь у операціях гур, в тому числі не дали рашистам дійти до Києва і до центру Києва, і до Тетрісу, трохи змінить ваше сприйняття)
можу ще трошки розповісти про «активістів» якщо вже на те пішло, щоб трохи опустити вас на землю:
в розвідвзоді 1го стрілецького батальону 67 омбр ДУК воює хлопець з позивним Мураха, влітку він отримав Орден За мужність 2ї ступені за весняні бої в Бахмуті
так от цей чоловік - саме той, хто вбив «активістку» Катю Гандзюк і під час початку повномасштабного вторгнення відбував за це срок
я з ним познайомився ще в січні 2014 під час боїв на Грушевського
можу навести ще декілька подібніх прикладів, але головне з них те, що участь в Майдані, АТО, чи повномасштабці ще не є ознакою безгрішністі
і звичайно ж навпаки - неучасть в чомусь теж не ж ознакою поганої людини
я розумію ваш щирий потяг до загальної справедливісті, але її по перше не існує, а по друге для того щоб дійсно розбиратися в тому, про що ви намагаєтесь міркувати замало одного ентузіазму - це потребує ще відсутністі упередженісті, наявністі критичного мислення і елементарної ерудиції і знання предмету зсередини
дорослішайте)
мені зрозумілий ваш потяг показити свою авторитетність і надати якомога більше порад,
але я не просто так використовую слова: більшість, деякі, дехто з них, не можна судити про всіх однаково і т.д.
Це треба вміти читати не по діагоналі.
Поки упередженість більше притаманна саме вам, судячи з дискусії і відсутності достатньої кількості аргументів.
ККЦ, навіщо ти надуваєш щоки?
"Хлопчик з Лісового масива"хвалиться своєю київокореневістю?
Наявністю вищої освіти гуманітарного профілю?
Своєю приналежністю до касти чиновників?
За суттю можеш відписатись - хто дозволив хаотичну забудову Києва?
В трьох-п,яти строчках, без чиновницького словесного поносу?
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 23 лют, 2024 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:55
airmax78 написав: cherchiltank написав: Олежан написав:
вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)
Звідки інфа? На підставі чого? По є оселі є одна проблема - заборгованість держави перед банками на компенсацію відсотків - але там мільярдів 7
Там немає ніякої компенсації. Хлопці, розберіться як працює програма.
Не сміши - хто компенсує банкам низьку відсоткову ставку? Єоселя фінансується фактично державою
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:56
asti написав:
Кстати, та двушка за 42 в панельке Кропивницкого,
о которой я писал на прошлой неделе уже ушла) 🤒🤒
Ну всьо - тепер тільки вгору, останній цікавий обʼєкт ушов)
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:57
Investor_K написав: asti написав:
Кстати, та двушка за 42 в панельке Кропивницкого,
о которой я писал на прошлой неделе уже ушла) 🤒🤒
За сколько?
Це комерційна таємниця)
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:58
asti написав: Investor_K написав: asti написав:
Кстати, та двушка за 42 в панельке Кропивницкого,
о которой я писал на прошлой неделе уже ушла) 🤒🤒
За сколько?
Думаю, без особого торга - первая цена была 47...
В такому сегменті торг іде аж гай шумить) правда баксів за 200-300)
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:09
cherchiltank написав: airmax78 написав: cherchiltank написав:
Звідки інфа? На підставі чого? По є оселі є одна проблема - заборгованість держави перед банками на компенсацію відсотків - але там мільярдів 7
Там немає ніякої компенсації. Хлопці, розберіться як працює програма.
Не сміши - хто компенсує банкам низьку відсоткову ставку? Єоселя фінансується фактично державою
Правильне питання звучить так: "Хто і як компенсуює різницю Укрфінжитлу?" Але це питання не турбує банки і позичальників за вже виданими/отриманими кредитами. Чи будуть і надалі видавати кредити за програмою - питання. Але те що видане - це вже видане і умови за цими договорами мінятись не будуть.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:20
reus написав: airmax78 написав:
Якщо забудовник придбав землю на аукціоні у міста за реальні гроші під забудову, погодив проект та отримав дозволи - коли з'являються активісти він викликає поліцію і вона зобов'язана захистити його законні інтереси
. Але мені здається що всі проблеми саме через те що 99% землі під забудову - це земля вимучена по мутних схемах, зі зміною цільового, порушенням норм і т.д. і т.п.
Макс, а як ви вважаєте навіщо депутати балотуються в Київраду? Витрачають шалені кошти на вибори. Щоб безкоштовно працювати на благо киян?
Від мера та депутатів залежить кому ї на яких умовах буде виділена земля. Про правоохоронців взагалі смішно, я краще не буду коментувати. Ви навіть не маєте найменшого уявлення наскільки все корумповано.
Я уявляю. Але ж в цьому і є екзестенційна проблема української держави хто б там що не казав. Корупція в Україні - це непрозорий і несправедливий спосіб перерозподілу національного добробуту на користь незначного прошарку населення, яке а ні створює ніякої додаткової вартості а ні захищає цю державу. Тобто ця модель економіки гірша і менш стійка за феодальну і, навіть, за кацапську (чому вони, до речі, і називають Україну фейлд стейт).
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:09
airmax78 написав:
. Але те що видане - це вже видане і умови за цими договорами мінятись не будуть.
Казковий віденський мрійник
)))
Була вже колись(більше 20 років тому) так звана молодіжна іпотека від молодої держави, так ось там умови мінялись декілька разів по ходу п'єси, коли піддослідні обурювались положенням речей, то в банку казали, що вигідніше продати житло, щоб вийти в ноль, благо ціни на початку 2000-хх стрімко зростали, реально мій друг пережив багато чого цікавого, то в держбюджеті були закладені видатки на компенсування ставок, то на парний рік їх скасовували і ніхто не знав чи буде закладена компенсація в майбутньому, саму компенсацію від держави постійно затягували по термінам і банки вправно донараховували штрафні санкції, то комісій від банку було обмаль, то вони з'являлись і росли як гриби в розмірах. Банки свою варварську поведінку пояснювали просто, ну не можете ви так вдало зайти в нерухомість і багато виграти, треба трохи вам підрізати крила, нічого страшного не станеться, молоді ще, відпрацюєте.
Чим закінчилась історія дивної іпотеки "від держави," де "умови були зафіксовані на віки" я не можу скзати, мій друг пішов з сім'ї, так як законного одруження не було,а було лише спільне проживання залишив весь тягар на громадянську дружину(доки були всі на ній) і поручителя(тещу).
Так що продовжуйте запалювати цей вечір, ви завжди тримаєте рівень)))
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:18
kingkongovets написав:
Genie написав:до речі, ще вчора ви пішли, так і не надавши свої джерела, з яких ви черпаєте ерудицію, зростаєте та дорослішаєте)
а я комусь обіцяв щось надати?)
я спілкуюсь з людьми, які безпосередньо опікуються проблемами міста і займаються їх вирішенням - так достатньо?)
смішна така)
і от знову) ніяк не розпрощаєтеся))
я не боюся бути смішною і відкрита до нової інформаціі,
бачу, ви ще не вийшли з того віку, коли хлопци у 3-6 класі дьоргають дівчат за волосся, аби звернути на себе увагу
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