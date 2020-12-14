Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:09

airmax78 написав: . Але те що видане - це вже видане і умови за цими договорами мінятись не будуть. . Але те що видане - це вже видане і умови за цими договорами мінятись не будуть.

Казковий віденський мрійник)))Була вже колись(більше 20 років тому) так звана молодіжна іпотека від молодої держави, так ось там умови мінялись декілька разів по ходу п'єси, коли піддослідні обурювались положенням речей, то в банку казали, що вигідніше продати житло, щоб вийти в ноль, благо ціни на початку 2000-хх стрімко зростали, реально мій друг пережив багато чого цікавого, то в держбюджеті були закладені видатки на компенсування ставок, то на парний рік їх скасовували і ніхто не знав чи буде закладена компенсація в майбутньому, саму компенсацію від держави постійно затягували по термінам і банки вправно донараховували штрафні санкції, то комісій від банку було обмаль, то вони з'являлись і росли як гриби в розмірах. Банки свою варварську поведінку пояснювали просто, ну не можете ви так вдало зайти в нерухомість і багато виграти, треба трохи вам підрізати крила, нічого страшного не станеться, молоді ще, відпрацюєте.Чим закінчилась історія дивної іпотеки "від держави," де "умови були зафіксовані на віки" я не можу скзати, мій друг пішов з сім'ї, так як законного одруження не було,а було лише спільне проживання залишив весь тягар на громадянську дружину(доки були всі на ній) і поручителя(тещу).Так що продовжуйте запалювати цей вечір, ви завжди тримаєте рівень)))