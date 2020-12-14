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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11607116081160911610
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:07

  cherchiltank написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:. Але те що видане - це вже видане і умови за цими договорами мінятись не будуть.

Казковий віденський мрійник 8) )))
Була вже колись(більше 20 років тому) так звана молодіжна іпотека від молодої держави, так ось там умови мінялись декілька разів по ходу п'єси, коли піддослідні обурювались положенням речей, то в банку казали, що вигідніше продати житло, щоб вийти в ноль, благо ціни на початку 2000-хх стрімко зростали, реально мій друг пережив багато чого цікавого, то в держбюджеті були закладені видатки на компенсування ставок, то на парний рік їх скасовували і ніхто не знав чи буде закладена компенсація в майбутньому, саму компенсацію від держави постійно затягували по термінам і банки вправно донараховували штрафні санкції, то комісій від банку було обмаль, то вони з'являлись і росли як гриби в розмірах. Банки свою варварську поведінку пояснювали просто, ну не можете ви так вдало зайти в нерухомість і багато виграти, треба трохи вам підрізати крила, нічого страшного не станеться, молоді ще, відпрацюєте.
Чим закінчилась історія дивної іпотеки "від держави," де "умови були зафіксовані на віки" я не можу скзати, мій друг пішов з сім'ї, так як законного одруження не було,а було лише спільне проживання залишив весь тягар на громадянську дружину(доки були всі на ній) і поручителя(тещу).
Так що продовжуйте запалювати цей вечір, ви завжди тримаєте рівень)))

Пан віденський просто ніколи договори не читає - а то б взнав що в кожному кредитному договорі є цікаві пункти про зміну ставки)

Хлопці, ось тут всі договори: https://www.ukrgasbank.com/private/credits/e_oselya/
Читайте уважно.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 10:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Андрей Витенко в эфире UWN.

По его словам, столичные власти должны подготовиться к повышению уровня воды в подводных реках, установить необходимое оборудование для откачки воды. Если этого не сделать, то "синяя" ветвь киевской подземки может превратиться в аналог канала в Венеции и движение между станциями будет происходить на лодках и станет буквально челночным.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 10:44

  kingkongovets написав:чергові «вєсті с полєй»
хто там розповідав, що рухнуть ціни в Голосієві після зупинення метро?

2к, 64м, з ремонтом на Максимовича 7а, будинок 2012 року, панель
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8 днів експозиції

І ви кажіть)
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:30

  hume написав:Андрей Витенко в эфире UWN.

По его словам, столичные власти должны подготовиться к повышению уровня воды в подводных реках, установить необходимое оборудование для откачки воды. Если этого не сделать, то "синяя" ветвь киевской подземки может превратиться в аналог канала в Венеции и движение между станциями будет происходить на лодках и станет буквально челночным.


було б не дивно, як мінімум станція Палац України з почтку зими вся в рушничках, на Олімпійскький бачила приблизно те саме
Genie
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:46

  kingkongovets написав:чергові «вєсті с полєй»
хто там розповідав, що рухнуть ціни в Голосієві після зупинення метро?

2к, 64м, з ремонтом на Максимовича 7а, будинок 2012 року, панель
108 к$

8 днів експозиції


"8 днів експозиції"
вы имеете в виду что через 8 дней сняли с продажи?
Рано сдались, 1700$/м.кв - за панель 2012 года и без метро - отличная цена
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:
  kingkongovets написав:чергові «вєсті с полєй»
хто там розповідав, що рухнуть ціни в Голосієві після зупинення метро?

2к, 64м, з ремонтом на Максимовича 7а, будинок 2012 року, панель
108 к$

8 днів експозиції


"8 днів експозиції"
вы имеете в виду что через 8 дней сняли с продажи?
Рано сдались, 1700$/м.кв - за панель 2012 года и без метро - отличная цена
через 8 днів реклами підписали завдаток
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 12:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Genie написав:
  hume написав:було б не дивно, як мінімум станція Палац України з почтку зими вся в рушничках, на Олімпійскький бачила приблизно те саме


починаючи з Олімпійської там на кожній станції текло завжди, с початку експлуатації, та й на Оболоні теж завжди текло
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 12:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:Андрей Витенко в эфире UWN.

По его словам, столичные власти должны подготовиться к повышению уровня воды в подводных реках, установить необходимое оборудование для откачки воды. Если этого не сделать, то "синяя" ветвь киевской подземки может превратиться в аналог канала в Венеции и движение между станциями будет происходить на лодках и станет буквально челночным.
ви теж підтримуєте зелених в їх прагненні отримати контроль над Києвом?
Вітренко - це ж головна говоряча голова зелених в Київраді
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 12:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Олежан написав:вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)


Инфа сотка?
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