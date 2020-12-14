Я писав, як колеги в 2015 втратити житло по аналогічній програмі для "молодих". Хоча, якщо память не зраджує, то в єОселі були 2 етапи з різними умовами, тому, можливо, поки тільки перший етап під загрозою...
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Додано: Суб 24 лют, 2024 12:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 24 лют, 2024 13:32
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Коротко в деяких цифрах про реалії столиці за два роки широкомасштабної війни.
Із 24 лютого 2022 року в Києві:
Повітряна тривога пролунала 989 разів
Пошкоджені близько 800 житлових будинків. А також 122 заклади освіти, 18 закладів охорони здоров'я, 17 - соціальної сфери
«Київська служба порятунку» здійснила 156 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці
На місця ракетних атак та атак дронами бригади «швидкої» здійснили 1741 виїзд. Надали допомогу 1034 пацієнтам, зокрема 36 дітям
Загинули в столиці майже 200 цивільних мешканців, серед них – 6 дітей
На сьогодні в Києві зареєстровані майже 209,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких – близько 46 тисяч дітей
Понад 8 тисяч киян в перші місяці війни щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва. Майже 200 тисяч продуктових наборів додатково від штабу отримали внутрішньо переміщені особи та пенсіонери столиці
Гуманітарний штаб столиці залучив допомогу від понад 150 міжнародних партнерів
Метро, як укриття, під час повітряних тривог приймало одночасно близько 70 тисяч киян
Висадили в місті понад 14 000 дерев
Одружились 48 267 пар
Розлучились 6 476 пар
Народилось 36 620 немовлят: 18 768 хлопчиків та 17 852 дівчинки. Серед новонароджених – 647 двієнь та 6 трієнь.
Віталій Кличко
Додано: Суб 24 лют, 2024 13:50
Додано: Суб 24 лют, 2024 14:07
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
накрився відрізок, похапцем побудований ногами «крєпкімі зозяйствєннікамі», які дуже любили перерізати стрічки і звітувати про покращення
і на ньому в режимі 24/7 проводяться ремонтні роботи, а транспортна логістика була в лічені години відновлена
а «Віталька», до життєвих досягнень якого 99,999% його хейтерів як до неба рачки, вже 2 роки забезпечує нормальне функціонування міста під час війни і ще й встигає ремонтувати «уставшу» та застарівшу інфраструктуру, яку йому залишили все ті ж «успішні» попередники, та ще й будувати нові обʼєкти
я розумію, що у кожного свої симпатії та антипатії, але так зневажливо обсирати керівництво міста, сидячи під час війни в теплі, зі світлом і водою в доглянутому місті - це блядь повний зашквар
Додано: Суб 24 лют, 2024 14:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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