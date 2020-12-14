RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11608116091161011611
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 12:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Andrey2512 написав:Инфа сотка?
Я писав, як колеги в 2015 втратити житло по аналогічній програмі для "молодих". Хоча, якщо память не зраджує, то в єОселі були 2 етапи з різними умовами, тому, можливо, поки тільки перший етап під загрозою...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 29.07.22
Подякував: 431 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 13:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Коротко в деяких цифрах про реалії столиці за два роки широкомасштабної війни.

Із 24 лютого 2022 року в Києві:

Повітряна тривога пролунала 989 разів
Пошкоджені близько 800 житлових будинків. А також 122 заклади освіти, 18 закладів охорони здоров'я, 17 - соціальної сфери
«Київська служба порятунку» здійснила 156 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці
На місця ракетних атак та атак дронами бригади «швидкої» здійснили 1741 виїзд. Надали допомогу 1034 пацієнтам, зокрема 36 дітям
Загинули в столиці майже 200 цивільних мешканців, серед них – 6 дітей
На сьогодні в Києві зареєстровані майже 209,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких – близько 46 тисяч дітей
Понад 8 тисяч киян в перші місяці війни щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва. Майже 200 тисяч продуктових наборів додатково від штабу отримали внутрішньо переміщені особи та пенсіонери столиці
Гуманітарний штаб столиці залучив допомогу від понад 150 міжнародних партнерів
Метро, як укриття, під час повітряних тривог приймало одночасно близько 70 тисяч киян
Висадили в місті понад 14 000 дерев
Одружились 48 267 пар
Розлучились 6 476 пар
Народилось 36 620 немовлят: 18 768 хлопчиків та 17 852 дівчинки. Серед новонароджених – 647 двієнь та 6 трієнь.

Віталій Кличко
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10990
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 13:50

  kingkongovets написав:Коротко в деяких цифрах про реалії столиці за два роки широкомасштабної війни

Віталій Кличко

Накрилася синя гілка метро Деміївська. Але не опускаймо руки. Попереду ще багато станцій метро та мостів, що потребують турботи Вітальки.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9613
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 14:07

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:
  kingkongovets написав:Коротко в деяких цифрах про реалії столиці за два роки широкомасштабної війни

Віталій Кличко

Накрилася синя гілка метро Деміївська. Але не опускаймо руки. Попереду ще багато станцій метро та мостів, що потребують турботи Вітальки.
накрився відрізок, похапцем побудований ногами «крєпкімі зозяйствєннікамі», які дуже любили перерізати стрічки і звітувати про покращення
і на ньому в режимі 24/7 проводяться ремонтні роботи, а транспортна логістика була в лічені години відновлена
а «Віталька», до життєвих досягнень якого 99,999% його хейтерів як до неба рачки, вже 2 роки забезпечує нормальне функціонування міста під час війни і ще й встигає ремонтувати «уставшу» та застарівшу інфраструктуру, яку йому залишили все ті ж «успішні» попередники, та ще й будувати нові обʼєкти

я розумію, що у кожного свої симпатії та антипатії, але так зневажливо обсирати керівництво міста, сидячи під час війни в теплі, зі світлом і водою в доглянутому місті - це блядь повний зашквар
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10990
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 14:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Убери матерные слова
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9613
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11608116091161011611
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2455, 2456, 2457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24565 16474596
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2024 18:39
flysoulfly
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5428864
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 28468
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4999)
24.02.2024 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.