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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11608116091161011611
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 12:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Andrey2512 написав:Инфа сотка?
Я писав, як колеги в 2015 втратити житло по аналогічній програмі для "молодих". Хоча, якщо память не зраджує, то в єОселі були 2 етапи з різними умовами, тому, можливо, поки тільки перший етап під загрозою...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 13:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Коротко в деяких цифрах про реалії столиці за два роки широкомасштабної війни.

Із 24 лютого 2022 року в Києві:

Повітряна тривога пролунала 989 разів
Пошкоджені близько 800 житлових будинків. А також 122 заклади освіти, 18 закладів охорони здоров'я, 17 - соціальної сфери
«Київська служба порятунку» здійснила 156 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці
На місця ракетних атак та атак дронами бригади «швидкої» здійснили 1741 виїзд. Надали допомогу 1034 пацієнтам, зокрема 36 дітям
Загинули в столиці майже 200 цивільних мешканців, серед них – 6 дітей
На сьогодні в Києві зареєстровані майже 209,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких – близько 46 тисяч дітей
Понад 8 тисяч киян в перші місяці війни щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва. Майже 200 тисяч продуктових наборів додатково від штабу отримали внутрішньо переміщені особи та пенсіонери столиці
Гуманітарний штаб столиці залучив допомогу від понад 150 міжнародних партнерів
Метро, як укриття, під час повітряних тривог приймало одночасно близько 70 тисяч киян
Висадили в місті понад 14 000 дерев
Одружились 48 267 пар
Розлучились 6 476 пар
Народилось 36 620 немовлят: 18 768 хлопчиків та 17 852 дівчинки. Серед новонароджених – 647 двієнь та 6 трієнь.

Віталій Кличко
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 14:07

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:
  kingkongovets написав:Коротко в деяких цифрах про реалії столиці за два роки широкомасштабної війни

Віталій Кличко

Накрилася синя гілка метро Деміївська. Але не опускаймо руки. Попереду ще багато станцій метро та мостів, що потребують турботи Вітальки.
накрився відрізок, похапцем побудований ногами «крєпкімі зозяйствєннікамі», які дуже любили перерізати стрічки і звітувати про покращення
і на ньому в режимі 24/7 проводяться ремонтні роботи, а транспортна логістика була в лічені години відновлена
а «Віталька», до життєвих досягнень якого 99,999% його хейтерів як до неба рачки, вже 2 роки забезпечує нормальне функціонування міста під час війни і ще й встигає ремонтувати «уставшу» та застарівшу інфраструктуру, яку йому залишили все ті ж «успішні» попередники, та ще й будувати нові обʼєкти

я розумію, що у кожного свої симпатії та антипатії, але так зневажливо обсирати керівництво міста, сидячи під час війни в теплі, зі світлом і водою в доглянутому місті - це повний зашквар
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 14:40

  kingkongovets написав:
Genie написав:
  hume написав:було б не дивно, як мінімум станція Палац України з почтку зими вся в рушничках, на Олімпійскький бачила приблизно те саме


починаючи з Олімпійської там на кожній станції текло завжди, с початку експлуатації, та й на Оболоні теж завжди текло



і знову Доброго дня)
тобто ви визнаєте, що проблеми були відомі "людям, які піклуються про місто", але замовчувалися і ігнорувалися роками і десятиліттями
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 14:54

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Genie написав:тобто ви визнаєте, що проблеми були відомі "людям, які піклуються про місто", але замовчувалися і ігнорувалися роками і десятиліттями


я визнаю лише те, що ви знову починаєте маніпулювати і писати про речі, в яких нічого не розумієте
київське метро на багатьох відрізках проходить в дуже насичених водою грунтах і потрапляння води при данних умовах - нормальна штатна ситуація, задля вирішення якої в ньому передбачені водовідводні лотки та системи відкачки води і корінні кияни, знайомі з київським рельєфом та геологічними особливостями, на чиїх очах все це будувалось та вводилось в експлуатацію, давно вже звикли до постійного журчання в них води, так само як мешканці Нової забудови звикли до постійних тряпок і відерець на Олімпійській, Палаці і далі

ви ж казали, що відкриті до нових знань? тож запамʼятовуйте і припиняйте розносити паніку і демонструвати власну неосвіченість
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 17:15

  Дюрі-бачі написав:
  Andrey2512 написав:Инфа сотка?
Я писав, як колеги в 2015 втратити житло по аналогічній програмі для "молодих". Хоча, якщо память не зраджує, то в єОселі були 2 етапи з різними умовами, тому, можливо, поки тільки перший етап під загрозою...


А ссылку на подробности этого случая не дадите ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 18:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:що видане - це вже видане і умови за цими договорами мінятись не будуть.


в договорах прописано иное
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 18:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vladimir07 написав:А ссылку на подробности этого случая не дадите ?
Не можу деталей знайти, але там буда схема, що іпотека під 3%*, які на ділі за формулою облікова ставка + 2% - компенсація держави. А коли держава не заклала компенсацію в бюджет, то 3% перетворились в 30%, і реальні платежі виросли з 1/3 сімейного бюджету зріс до 5/3 бюджету... А хто не міг виплатити і не мав дітей, то банки забирали житло через суд
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 18:57

  Дюрі-бачі написав:
  vladimir07 написав:А ссылку на подробности этого случая не дадите ?
Не можу деталей знайти, але там буда схема, що іпотека під 3%*, які на ділі за формулою облікова ставка + 2% - компенсація держави. А коли держава не заклала компенсацію в бюджет, то 3% перетворились в 30%, і реальні платежі виросли з 1/3 сімейного бюджету зріс до 5/3 бюджету... А хто не міг виплатити і не мав дітей, то банки забирали житло через суд

Там 20 відсотків встановлюється процентна ставка за несвоєчасне погашення)
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 20:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:Народилось 36 620 немовлят: 18 768 хлопчиків та 17 852 дівчинки. Серед новонароджених – 647 двієнь та 6 трієнь.

Віталій Кличко


Спасибо Виталику за статистику.
т.е. Киев без притока мигрантов стремиться к населению 1.5 ляма человек.
приедут ли мигранты в Киев например с Кропа?
или столица таки переедит в Кроп?
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