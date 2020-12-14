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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11609116101161111612
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 21:38

  kingkongovets написав:
Genie написав:тобто ви визнаєте, що проблеми були відомі "людям, які піклуються про місто", але замовчувалися і ігнорувалися роками і десятиліттями


я визнаю лише те, що ви знову починаєте маніпулювати і писати про речі, в яких нічого не розумієте
київське метро на багатьох відрізках проходить в дуже насичених водою грунтах і потрапляння води при данних умовах - нормальна штатна ситуація, задля вирішення якої в ньому передбачені водовідводні лотки та системи відкачки води і корінні кияни, знайомі з київським рельєфом та геологічними особливостями, на чиїх очах все це будувалось та вводилось в експлуатацію, давно вже звикли до постійного журчання в них води, так само як мешканці Нової забудови звикли до постійних тряпок і відерець на Олімпійській, Палаці і далі

ви ж казали, що відкриті до нових знань? тож запамʼятовуйте і припиняйте розносити паніку і демонструвати власну неосвіченість



дякую, не помітила у правилах форуму, де написано запитувати вас перед тим, як щось писати.
Це місце для вільних людей, приходимо поспілкуватися, так що припиняйте розносити атомосферу хейту. Це вже не смішно, особливо у річницю війни
Genie
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:12

  Genie написав:
  kingkongovets написав:
Genie написав:тобто ви визнаєте, що проблеми були відомі "людям, які піклуються про місто", але замовчувалися і ігнорувалися роками і десятиліттями


я визнаю лише те, що ви знову починаєте маніпулювати і писати про речі, в яких нічого не розумієте
київське метро на багатьох відрізках проходить в дуже насичених водою грунтах і потрапляння води при данних умовах - нормальна штатна ситуація, задля вирішення якої в ньому передбачені водовідводні лотки та системи відкачки води і корінні кияни, знайомі з київським рельєфом та геологічними особливостями, на чиїх очах все це будувалось та вводилось в експлуатацію, давно вже звикли до постійного журчання в них води, так само як мешканці Нової забудови звикли до постійних тряпок і відерець на Олімпійській, Палаці і далі

ви ж казали, що відкриті до нових знань? тож запамʼятовуйте і припиняйте розносити паніку і демонструвати власну неосвіченість



дякую, не помітила у правилах форуму, де написано запитувати вас перед тим, як щось писати.
Це місце для вільних людей, приходимо поспілкуватися, так що припиняйте розносити атомосферу хейту. Це вже не смішно, особливо у річницю війни

Не помітив хейту. У вас просто різна вагова категорія, тому й такі відчуття. У когось нормально виходить що про сідла brooks з фітоняшками, що про тряпки на Олімпійській, а хтось цілком притомну громадянську позицію нормально не доносить, і тягне для ваги річницю. Ну то таке, місце ж для вільних людей. Не ображайтесь, пані.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:36

  Олежан написав:
  airmax78 написав:що видане - це вже видане і умови за цими договорами мінятись не будуть.


в договорах прописано иное

нормально всё с е-оселей. у меня чел из спец органов купил. видел его не прошлой неделе. всё с договорами будет нормально
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:39

  Бетон написав:
  Олежан написав:
  airmax78 написав:що видане - це вже видане і умови за цими договорами мінятись не будуть.


в договорах прописано иное

нормально всё с е-оселей. у меня чел из спец органов купил. видел его не прошлой неделе. всё с договорами будет нормально

Невже немає розділу форс-мажори: затоплення, метеорит, вторгнення інопланетян, масові безлади, епідемія, війна?
BIGor
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  #<1 ... 11609116101161111612
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