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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лют, 2024 21:38
kingkongovets написав:
Genie написав:тобто ви визнаєте, що проблеми були відомі "людям, які піклуються про місто", але замовчувалися і ігнорувалися роками і десятиліттями
я визнаю лише те, що ви знову починаєте маніпулювати і писати про речі, в яких нічого не розумієте
київське метро на багатьох відрізках проходить в дуже насичених водою грунтах і потрапляння води при данних умовах - нормальна штатна ситуація, задля вирішення якої в ньому передбачені водовідводні лотки та системи відкачки води і корінні кияни, знайомі з київським рельєфом та геологічними особливостями, на чиїх очах все це будувалось та вводилось в експлуатацію, давно вже звикли до постійного журчання в них води, так само як мешканці Нової забудови звикли до постійних тряпок і відерець на Олімпійській, Палаці і далі
ви ж казали, що відкриті до нових знань? тож запамʼятовуйте і припиняйте розносити паніку і демонструвати власну неосвіченість
дякую, не помітила у правилах форуму, де написано запитувати вас перед тим, як щось писати.
Це місце для вільних людей, приходимо поспілкуватися, так що припиняйте розносити атомосферу хейту. Це вже не смішно, особливо у річницю війни
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Genie
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Додано: Суб 24 лют, 2024 22:12
Genie написав: kingkongovets написав:
Genie написав:тобто ви визнаєте, що проблеми були відомі "людям, які піклуються про місто", але замовчувалися і ігнорувалися роками і десятиліттями
я визнаю лише те, що ви знову починаєте маніпулювати і писати про речі, в яких нічого не розумієте
київське метро на багатьох відрізках проходить в дуже насичених водою грунтах і потрапляння води при данних умовах - нормальна штатна ситуація, задля вирішення якої в ньому передбачені водовідводні лотки та системи відкачки води і корінні кияни, знайомі з київським рельєфом та геологічними особливостями, на чиїх очах все це будувалось та вводилось в експлуатацію, давно вже звикли до постійного журчання в них води, так само як мешканці Нової забудови звикли до постійних тряпок і відерець на Олімпійській, Палаці і далі
ви ж казали, що відкриті до нових знань? тож запамʼятовуйте і припиняйте розносити паніку і демонструвати власну неосвіченість
дякую, не помітила у правилах форуму, де написано запитувати вас перед тим, як щось писати.
Це місце для вільних людей, приходимо поспілкуватися, так що припиняйте розносити атомосферу хейту. Це вже не смішно, особливо у річницю війни
Не помітив хейту. У вас просто різна вагова категорія, тому й такі відчуття. У когось нормально виходить що про сідла brooks з фітоняшками, що про тряпки на Олімпійській, а хтось цілком притомну громадянську позицію нормально не доносить, і тягне для ваги річницю. Ну то таке, місце ж для вільних людей. Не ображайтесь, пані.
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gonchik74
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Додано: Суб 24 лют, 2024 22:36
Олежан написав: airmax78 написав:
що видане - це вже видане і умови за цими договорами мінятись не будуть.
в договорах прописано иное
нормально всё с е-оселей. у меня чел из спец органов купил. видел его не прошлой неделе. всё с договорами будет нормально
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Додано: Суб 24 лют, 2024 22:39
Бетон написав: Олежан написав: airmax78 написав:
що видане - це вже видане і умови за цими договорами мінятись не будуть.
в договорах прописано иное
нормально всё с е-оселей. у меня чел из спец органов купил. видел его не прошлой неделе. всё с договорами будет нормально
Невже немає розділу форс-мажори: затоплення, метеорит, вторгнення інопланетян, масові безлади, епідемія, війна
?
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BIGor
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Додано: Суб 24 лют, 2024 22:58
BIGor написав: Бетон написав: Олежан написав:
в договорах прописано иное
нормально всё с е-оселей. у меня чел из спец органов купил. видел его не прошлой неделе. всё с договорами будет нормально
Невже немає розділу форс-мажори: затоплення, метеорит, вторгнення інопланетян, масові безлади, епідемія, війна
?
Поки що палата ніякого форс-мажору не оголошувала за два роки
Сприймати ріспекта00 серйозно немає сенсу
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Faceless
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Додано: Нед 25 лют, 2024 07:42
uaprofi написав: kingkongovets написав:
Народилось 36 620 немовлят: 18 768 хлопчиків та 17 852 дівчаток.
Віталій Кличко
Спасибо Виталику за статистику.
приедут ли мигранты в Киев например с Кропа?
или столица таки переедит в Кроп?
Не надо нам тут столица!
- у нас и без столиц проблем хватает! 😡😡😡
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Додано: Нед 25 лют, 2024 15:41
Олежан написав: airmax78 написав:
що видане - це вже видане і умови за цими договорами мінятись не будуть.
в договорах прописано иное
Я ж надав посилання на договори. Надайте посилання на "іноє".
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Додано: Нед 25 лют, 2024 15:57
BIGor написав:
Невже немає розділу форс-мажори: затоплення, метеорит, вторгнення інопланетян, масові безлади, епідемія, війна
?
І що може бути прописано у розділі форс-мажор у кредитному договорі, який укладається під час війни?
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Додано: Нед 25 лют, 2024 16:38
Новобуди на розвʼязці Повітрофлотського мосту, там завжди прибита GPS, чи це мені так сьогодні везло?
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