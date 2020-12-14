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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 лют, 2024 17:32
Hotab написав:
Новобуди на розвʼязці Повітрофлотського мосту, там завжди прибита GPS, чи це мені так сьогодні везло?
поперло)
даже возле забора МО 4g работает без проблем
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Додано: Нед 25 лют, 2024 17:57
Бетон написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Невже немає розділу форс-мажори: затоплення, метеорит, вторгнення інопланетян, масові безлади, епідемія, війна
?
І що може бути прописано у розділі форс-мажор у кредитному договорі, який укладається під час війни?
ніякого форс-мажору. навіть при судових справах по боргам комунальних.
у нас в жк декілька сотень виконавчих впроваджень по стягуванню боргу і ніяких поблажок.
суд врахувує реальний, а не формальний вплив війни на події
я то же два суда по аренде выиграл у арендаторов кто наглые недоговоспособные оказались по полной с пенями и тд. Справка с ТПП нужна чтоб оформлена была конкретно на твой случай, а получить ее практически не реально.
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asin
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Додано: Нед 25 лют, 2024 18:18
asin написав:я то же два суда по аренде выиграл у арендаторов кто наглые недоговоспособные оказались по полной с пенями и тд.
круто, вітаю!
а як з виконанням, щось вдалося отримати? я все своїм попрощав, нема часу та натхнення рамсити
зи: від багатьох чув, що мереживні орендарі нагнули своїх лендлордів на формулу «50% на період віськового стану» і там все взагалі дуже сумно по грошам, хоча й типу «стабільно»
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Додано: Нед 25 лют, 2024 18:47
Бетон написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Невже немає розділу форс-мажори: затоплення, метеорит, вторгнення інопланетян, масові безлади, епідемія, війна
?
І що може бути прописано у розділі форс-мажор у кредитному договорі, який укладається під час війни?
ніякого форс-мажору. навіть при судових справах по боргам комунальних.
у нас в жк декілька сотень виконавчих впроваджень по стягуванню боргу і ніяких поблажок.
суд врахувує реальний, а не формальний вплив війни на події
Невже????
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