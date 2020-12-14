RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11610116111161211613
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:32

  Hotab написав:Новобуди на розвʼязці Повітрофлотського мосту, там завжди прибита GPS, чи це мені так сьогодні везло?

поперло)

даже возле забора МО 4g работает без проблем
Прохожий
 
Повідомлень: 13443
З нами з: 05.06.13
Подякував: 908 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:57

  Бетон написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Невже немає розділу форс-мажори: затоплення, метеорит, вторгнення інопланетян, масові безлади, епідемія, війна?

І що може бути прописано у розділі форс-мажор у кредитному договорі, який укладається під час війни?

ніякого форс-мажору. навіть при судових справах по боргам комунальних.
у нас в жк декілька сотень виконавчих впроваджень по стягуванню боргу і ніяких поблажок.
суд врахувує реальний, а не формальний вплив війни на події
я то же два суда по аренде выиграл у арендаторов кто наглые недоговоспособные оказались по полной с пенями и тд. Справка с ТПП нужна чтоб оформлена была конкретно на твой случай, а получить ее практически не реально.
asin
 
Повідомлень: 353
З нами з: 09.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 18:18

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

asin написав:я то же два суда по аренде выиграл у арендаторов кто наглые недоговоспособные оказались по полной с пенями и тд.
круто, вітаю!
а як з виконанням, щось вдалося отримати? я все своїм попрощав, нема часу та натхнення рамсити

зи: від багатьох чув, що мереживні орендарі нагнули своїх лендлордів на формулу «50% на період віськового стану» і там все взагалі дуже сумно по грошам, хоча й типу «стабільно»
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10992
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 18:47

  Бетон написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Невже немає розділу форс-мажори: затоплення, метеорит, вторгнення інопланетян, масові безлади, епідемія, війна?

І що може бути прописано у розділі форс-мажор у кредитному договорі, який укладається під час війни?

ніякого форс-мажору. навіть при судових справах по боргам комунальних.
у нас в жк декілька сотень виконавчих впроваджень по стягуванню боргу і ніяких поблажок.
суд врахувує реальний, а не формальний вплив війни на події

Невже????
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23711
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1646 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 19:14

  Andrey2512 написав:
  Олежан написав:вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)


Инфа сотка?


це ж ріспект. він ніколи не бреше
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5988
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2648 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 11610116111161211613
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2455, 2456, 2457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24566 16476476
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лют, 2024 17:32
Прохожий
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5428965
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 28468
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5021)
25.02.2024 19:11
Ринок ОВДП (5767)
25.02.2024 17:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.