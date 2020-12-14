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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11610116111161211613
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:32

  Hotab написав:Новобуди на розвʼязці Повітрофлотського мосту, там завжди прибита GPS, чи це мені так сьогодні везло?

поперло)

даже возле забора МО 4g работает без проблем
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:57

  Бетон написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Невже немає розділу форс-мажори: затоплення, метеорит, вторгнення інопланетян, масові безлади, епідемія, війна?

І що може бути прописано у розділі форс-мажор у кредитному договорі, який укладається під час війни?

ніякого форс-мажору. навіть при судових справах по боргам комунальних.
у нас в жк декілька сотень виконавчих впроваджень по стягуванню боргу і ніяких поблажок.
суд врахувує реальний, а не формальний вплив війни на події
я то же два суда по аренде выиграл у арендаторов кто наглые недоговоспособные оказались по полной с пенями и тд. Справка с ТПП нужна чтоб оформлена была конкретно на твой случай, а получить ее практически не реально.
asin
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 18:18

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

asin написав:я то же два суда по аренде выиграл у арендаторов кто наглые недоговоспособные оказались по полной с пенями и тд.
круто, вітаю!
а як з виконанням, щось вдалося отримати? я все своїм попрощав, нема часу та натхнення рамсити

зи: від багатьох чув, що мереживні орендарі нагнули своїх лендлордів на формулу «50% на період віськового стану» і там все взагалі дуже сумно по грошам, хоча й типу «стабільно»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 18:47

  Бетон написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Невже немає розділу форс-мажори: затоплення, метеорит, вторгнення інопланетян, масові безлади, епідемія, війна?

І що може бути прописано у розділі форс-мажор у кредитному договорі, який укладається під час війни?

ніякого форс-мажору. навіть при судових справах по боргам комунальних.
у нас в жк декілька сотень виконавчих впроваджень по стягуванню боргу і ніяких поблажок.
суд врахувує реальний, а не формальний вплив війни на події

Невже????
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 19:14

  Andrey2512 написав:
  Олежан написав:вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)


Инфа сотка?


це ж ріспект. він ніколи не бреше
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 06:36

  trololo написав:
  Andrey2512 написав:
  Олежан написав:вести с полей
еОселя оказалось разводом. К концу года у всех кто успел взять кредит - меняется ставка на рыночную (20%+)


Инфа сотка?


це ж ріспект. він ніколи не бреше

Времена меняются, но некоторые вещи остаются крайне стабильными))
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 06:44

  Hotab написав:Новобуди на розвʼязці Повітрофлотського мосту, там завжди прибита GPS, чи це мені так сьогодні везло?


там вдоль забора во времена когда люди радио слушали ещё на кассетных плеерах одно время была такая фича - чтобы звук не пропадал нужно было держаться ближе к бровке.
та же ситуация потом была с мобилками.
вполне логично что сейчас зона воздействия могла слегка расшириться и зацепить другие китайские приблуды.

мне только одно не понятно зачем в том районе может быть нужна нормальному человеку GPS?
курьеры и таксисты думаю и так знают где там манхетен и где макдональдс.
интересно можно ли там с макдональся шото заказать в манхетен? или в таких комлексах люди только суши и пицу едят? и охрана не пропустит?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 08:00

uaprofi ,

мне только одно не понятно зачем в том районе может быть нужна нормальному человеку GPS?


Я по Киеву пока что езжу по GPS. Именно там за вчера 4 раза развязывался, и крлме вечером, первые 3 раза пропадал сигнал как на бортовом GPS, так и на 2 айфонах. Что и удивило. Над Киевом год назад когда летал, то пропадал сигнал ВСЕГДА в несколько другом месте (не буду говорить где).
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 08:29

  Hotab написав:uaprofi ,

мне только одно не понятно зачем в том районе может быть нужна нормальному человеку GPS?


Я по Киеву пока что езжу по GPS. Именно там за вчера 4 раза развязывался, и крлме вечером, первые 3 раза пропадал сигнал как на бортовом GPS, так и на 2 айфонах. Что и удивило. Над Киевом год назад когда летал, то пропадал сигнал ВСЕГДА в несколько другом месте (не буду говорить где).

Ви ж самі знаєте, навіщо це робиться.
В Києві можна й без GPS прожити)))
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