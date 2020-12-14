Додано: Пон 26 лют, 2024 18:01

kingkongovets написав: asin написав: я то же два суда по аренде выиграл у арендаторов кто наглые недоговоспособные оказались по полной с пенями и тд. круто, вітаю!

а як з виконанням, щось вдалося отримати? я все своїм попрощав, нема часу та натхнення рамсити



зи: від багатьох чув, що мереживні орендарі нагнули своїх лендлордів на формулу «50% на період віськового стану» і там все взагалі дуже сумно по грошам, хоча й типу «стабільно» круто, вітаю!а як з виконанням, щось вдалося отримати? я все своїм попрощав, нема часу та натхнення рамситизи: від багатьох чув, що мереживні орендарі нагнули своїх лендлордів на формулу «50% на період віськового стану» і там все взагалі дуже сумно по грошам, хоча й типу «стабільно»

сетевой хотел нагнуть на -50 на время военного стана, но я не пошел на это, и как понимаю не прогадал. Он кстати рассчитался полностью с пенями штрафами и тд в суде мировой угодой, правда сьехал. Но заехал второй почти по той же цене. С вторым мелким год шли суды с постоянными переносами то тревоги, то не было света. Но то же все отсудил, правда не забирается пока, прячется. Но вечно прятаться то же невозможно, тем более во время наше. Все счета у него на блоке, у исполнителей сейчас очень много возможностей и интереса взыскать. То же сьехал, заехал другой даже с более высокой ценой. Все эти фарсмажоры суду допи.ды. Есть разьяснения верховного суда и есть суд практика. Ну если конечно не прилетело прямо тебе и разнесло в хлам и есть все бумаги, включая справку с тпп что именно это событие повлияло на невозможность выполнять условия догоовора.