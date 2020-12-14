Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Невже немає розділу форс-мажори: затоплення, метеорит, вторгнення інопланетян, масові безлади, епідемія, війна?
І що може бути прописано у розділі форс-мажор у кредитному договорі, який укладається під час війни?
ніякого форс-мажору. навіть при судових справах по боргам комунальних. у нас в жк декілька сотень виконавчих впроваджень по стягуванню боргу і ніяких поблажок. суд врахувує реальний, а не формальний вплив війни на події
Hotab написав:Новобуди на розвʼязці Повітрофлотського мосту, там завжди прибита GPS, чи це мені так сьогодні везло?
там вдоль забора во времена когда люди радио слушали ещё на кассетных плеерах одно время была такая фича - чтобы звук не пропадал нужно было держаться ближе к бровке. та же ситуация потом была с мобилками. вполне логично что сейчас зона воздействия могла слегка расшириться и зацепить другие китайские приблуды.
мне только одно не понятно зачем в том районе может быть нужна нормальному человеку GPS? курьеры и таксисты думаю и так знают где там манхетен и где макдональдс. интересно можно ли там с макдональся шото заказать в манхетен? или в таких комлексах люди только суши и пицу едят? и охрана не пропустит?
мне только одно не понятно зачем в том районе может быть нужна нормальному человеку GPS?
Я по Киеву пока что езжу по GPS. Именно там за вчера 4 раза развязывался, и крлме вечером, первые 3 раза пропадал сигнал как на бортовом GPS, так и на 2 айфонах. Что и удивило. Над Киевом год назад когда летал, то пропадал сигнал ВСЕГДА в несколько другом месте (не буду говорить где).
мне только одно не понятно зачем в том районе может быть нужна нормальному человеку GPS?
Я по Киеву пока что езжу по GPS. Именно там за вчера 4 раза развязывался, и крлме вечером, первые 3 раза пропадал сигнал как на бортовом GPS, так и на 2 айфонах. Что и удивило. Над Киевом год назад когда летал, то пропадал сигнал ВСЕГДА в несколько другом месте (не буду говорить где).
Ви ж самі знаєте, навіщо це робиться. В Києві можна й без GPS прожити)))
asin написав:я то же два суда по аренде выиграл у арендаторов кто наглые недоговоспособные оказались по полной с пенями и тд.
круто, вітаю! а як з виконанням, щось вдалося отримати? я все своїм попрощав, нема часу та натхнення рамсити
зи: від багатьох чув, що мереживні орендарі нагнули своїх лендлордів на формулу «50% на період віськового стану» і там все взагалі дуже сумно по грошам, хоча й типу «стабільно»
сетевой хотел нагнуть на -50 на время военного стана, но я не пошел на это, и как понимаю не прогадал. Он кстати рассчитался полностью с пенями штрафами и тд в суде мировой угодой, правда сьехал. Но заехал второй почти по той же цене. С вторым мелким год шли суды с постоянными переносами то тревоги, то не было света. Но то же все отсудил, правда не забирается пока, прячется. Но вечно прятаться то же невозможно, тем более во время наше. Все счета у него на блоке, у исполнителей сейчас очень много возможностей и интереса взыскать. То же сьехал, заехал другой даже с более высокой ценой. Все эти фарсмажоры суду допи.ды. Есть разьяснения верховного суда и есть суд практика. Ну если конечно не прилетело прямо тебе и разнесло в хлам и есть все бумаги, включая справку с тпп что именно это событие повлияло на невозможность выполнять условия догоовора.
asin написав:я то же два суда по аренде выиграл у арендаторов кто наглые недоговоспособные оказались по полной с пенями и тд.
круто, вітаю! а як з виконанням, щось вдалося отримати? я все своїм попрощав, нема часу та натхнення рамсити
зи: від багатьох чув, що мереживні орендарі нагнули своїх лендлордів на формулу «50% на період віськового стану» і там все взагалі дуже сумно по грошам, хоча й типу «стабільно»
некоторым и я простил, а вот наглым - нет. И времени не занимает от слова совсем. Собрал бумаги дог и выписки со счетов, отдал юр конторе и все. Правда комисия моя им, но после взыскания мне на счет. Или плати юр фирме сразу, но взыщут с должника, но потом. Выбрал платить сам по итогу взыскания