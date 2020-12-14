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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 лют, 2024 21:35
asin написав:
я то же два суда по аренде выиграл у арендаторов кто наглые недоговоспособные оказались по полной с пенями и тд.
. И времени не занимает от слова совсем. Собрал бумаги дог и выписки со счетов, отдал юр конторе и все. Правда комисия моя им, но после взыскания мне на счет
неужели такое бывает... аж не верится.
Даа, давненько не брал я в руки шашек
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Додано: Пон 26 лют, 2024 21:41
Frant написав:
В Києві можна й без GPS прожити)))
вірно й зворотнє:
з GPS та 4G
можна й без Києва прожити)))
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Додано: Пон 26 лют, 2024 21:43
flysoulfly написав: asin написав:
я то же два суда по аренде выиграл у арендаторов кто наглые недоговоспособные оказались по полной с пенями и тд.
. И времени не занимает от слова совсем. Собрал бумаги дог и выписки со счетов, отдал юр конторе и все. Правда комисия моя им, но после взыскания мне на счет
неужели такое бывает... аж не верится.
Даа, давненько не брал я в руки шашек
я теж так завжди з юристами працюю, тільки там ще зазвичай аванс 500-1000$ на старті, норм схема
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Додано: Пон 26 лют, 2024 21:46
flysoulfly написав: Frant написав:
В Києві можна й без GPS прожити)))
вірно й зворотнє:
з GPS та 4G
можна й без Києва прожити)))
інверторний генератор + еко-флоу з додатковою батареєю + старлінк - і живіть де завгодно, якщо вам більше нічого не потрібно
а гармін працює навіть за умови задавленого, або відключеного джпс
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Додано: Пон 26 лют, 2024 21:54
kingkongovets написав:
flysoulfly написав:я теж так завжди з юристами працюю, тільки там ще зазвичай аванс 500-1000$ на старті
аванс...
500-1000$ -это какая часть от ожидаемой суммы?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 21:57
asin написав: kingkongovets написав:
asin написав:я то же два суда по аренде выиграл у арендаторов кто наглые недоговоспособные оказались по полной с пенями и тд.
круто, вітаю!
а як з виконанням, щось вдалося отримати? я все своїм попрощав, нема часу та натхнення рамсити
зи: від багатьох чув, що мереживні орендарі нагнули своїх лендлордів на формулу «50% на період віськового стану» і там все взагалі дуже сумно по грошам, хоча й типу «стабільно»
сетевой хотел нагнуть на -50 на время военного стана, но я не пошел на это, и как понимаю не прогадал. Он кстати рассчитался полностью с пенями штрафами и тд в суде мировой угодой, правда сьехал. Но заехал второй почти по той же цене. С вторым мелким год шли суды с постоянными переносами то тревоги, то не было света. Но то же все отсудил, правда не забирается пока, прячется. Но вечно прятаться то же невозможно, тем более во время наше. Все счета у него на блоке, у исполнителей сейчас очень много возможностей и интереса взыскать. То же сьехал, заехал другой даже с более высокой ценой. Все эти фарсмажоры суду допи.ды. Есть разьяснения верховного суда и есть суд практика. Ну если конечно не прилетело прямо тебе и разнесло в хлам и есть все бумаги, включая справку с тпп что именно это событие повлияло на невозможность выполнять условия догоовора.
а если счетов не окажеться или на счету пару гривен?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 22:01
flysoulfly написав: kingkongovets написав:
flysoulfly написав:я теж так завжди з юристами працюю, тільки там ще зазвичай аванс 500-1000$ на старті
аванс...
500-1000$ -это какая часть от ожидаемой суммы?
правильне питання виглядає інакше - яка сума варта того, щоб починати гемор з судовою тяганиною в господарці, подальшими апеляціями і виконавчою службою в фіналі? і у кожного на це своя відповідь
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Додано: Пон 26 лют, 2024 22:03
с моего должника взыскивают даже из харьковской колонии, где он отбывает 10 лет. взыскивают немного - по 2 кгрн, но тем не менее. 70 куе такими темпами он до конца жизни не отдаст
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Додано: Пон 26 лют, 2024 22:24
kingkongovets написав:
flysoulfly написав:аванс...
500-1000$ -это какая часть от ожидаемой суммы?
правильне питання виглядає інакше - яка сума варта того, щоб починати гемор з судовою тяганиною в господарці, подальшими апеляціями і виконавчою службою в фіналі? і у кожного на це своя відповідь
оно да,
но я немного про другое. Сейчас подобные темы для юрконтор - тривиальный чьотко разработанный трэк?
Или у них по таким темам большая конкуренция?
Сталкивался раньше(давно): юристы, реально умеющие взыскивать деньги, сразу брали и 50% всей будущей суммы (может и больше )
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Додано: Пон 26 лют, 2024 22:32
flysoulfly написав:оно да,
но я немного про другое. Сейчас подобные темы для юрконтор - тривиальный чьотко разработанный трэк?
Сталкивался раньше(давно): юристы, реально умеющие взыскивать деньги, сразу брали и 50% всей будущей суммы (может и больше )
я казав про свого постійного юриста, з яким я в таких випадках працював під 20%, але він стабільно вигризав геть усе окрім «моральної шкоди»
впевнений, що спецом заточені на це юридичні фірми працюють десь під такий же відсоток за суми від штукаря
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