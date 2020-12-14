RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11611116121161311614
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 21:35

  asin написав:я то же два суда по аренде выиграл у арендаторов кто наглые недоговоспособные оказались по полной с пенями и тд.

. И времени не занимает от слова совсем. Собрал бумаги дог и выписки со счетов, отдал юр конторе и все. Правда комисия моя им, но после взыскания мне на счет
неужели такое бывает... аж не верится.

Даа, давненько не брал я в руки шашек
flysoulfly
 
Повідомлень: 4445
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1535 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 21:41

  Frant написав:В Києві можна й без GPS прожити)))
вірно й зворотнє:
з GPS та 4G можна й без Києва прожити)))
flysoulfly
 
Повідомлень: 4445
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1535 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 21:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flysoulfly написав:
  asin написав:я то же два суда по аренде выиграл у арендаторов кто наглые недоговоспособные оказались по полной с пенями и тд.

. И времени не занимает от слова совсем. Собрал бумаги дог и выписки со счетов, отдал юр конторе и все. Правда комисия моя им, но после взыскания мне на счет
неужели такое бывает... аж не верится.

Даа, давненько не брал я в руки шашек
я теж так завжди з юристами працюю, тільки там ще зазвичай аванс 500-1000$ на старті, норм схема
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10997
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 21:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flysoulfly написав:
  Frant написав:В Києві можна й без GPS прожити)))
вірно й зворотнє:
з GPS та 4G можна й без Києва прожити)))


інверторний генератор + еко-флоу з додатковою батареєю + старлінк - і живіть де завгодно, якщо вам більше нічого не потрібно

а гармін працює навіть за умови задавленого, або відключеного джпс
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10997
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 21:54

  kingkongovets написав:
flysoulfly написав:я теж так завжди з юристами працюю, тільки там ще зазвичай аванс 500-1000$ на старті
аванс...
500-1000$ -это какая часть от ожидаемой суммы?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4445
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1535 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 21:57

  asin написав:
  kingkongovets написав:
asin написав:я то же два суда по аренде выиграл у арендаторов кто наглые недоговоспособные оказались по полной с пенями и тд.
круто, вітаю!
а як з виконанням, щось вдалося отримати? я все своїм попрощав, нема часу та натхнення рамсити

зи: від багатьох чув, що мереживні орендарі нагнули своїх лендлордів на формулу «50% на період віськового стану» і там все взагалі дуже сумно по грошам, хоча й типу «стабільно»
сетевой хотел нагнуть на -50 на время военного стана, но я не пошел на это, и как понимаю не прогадал. Он кстати рассчитался полностью с пенями штрафами и тд в суде мировой угодой, правда сьехал. Но заехал второй почти по той же цене. С вторым мелким год шли суды с постоянными переносами то тревоги, то не было света. Но то же все отсудил, правда не забирается пока, прячется. Но вечно прятаться то же невозможно, тем более во время наше. Все счета у него на блоке, у исполнителей сейчас очень много возможностей и интереса взыскать. То же сьехал, заехал другой даже с более высокой ценой. Все эти фарсмажоры суду допи.ды. Есть разьяснения верховного суда и есть суд практика. Ну если конечно не прилетело прямо тебе и разнесло в хлам и есть все бумаги, включая справку с тпп что именно это событие повлияло на невозможность выполнять условия догоовора.



а если счетов не окажеться или на счету пару гривен?
Raymond
 
Повідомлень: 1358
З нами з: 16.12.08
Подякував: 219 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 22:01

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flysoulfly написав:
  kingkongovets написав:
flysoulfly написав:я теж так завжди з юристами працюю, тільки там ще зазвичай аванс 500-1000$ на старті
аванс...
500-1000$ -это какая часть от ожидаемой суммы?
правильне питання виглядає інакше - яка сума варта того, щоб починати гемор з судовою тяганиною в господарці, подальшими апеляціями і виконавчою службою в фіналі? і у кожного на це своя відповідь
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10997
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 22:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

с моего должника взыскивают даже из харьковской колонии, где он отбывает 10 лет. взыскивают немного - по 2 кгрн, но тем не менее. 70 куе такими темпами он до конца жизни не отдаст
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1829
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 22:24

  kingkongovets написав:
flysoulfly написав:аванс...
500-1000$ -это какая часть от ожидаемой суммы?
правильне питання виглядає інакше - яка сума варта того, щоб починати гемор з судовою тяганиною в господарці, подальшими апеляціями і виконавчою службою в фіналі? і у кожного на це своя відповідь
оно да,
но я немного про другое. Сейчас подобные темы для юрконтор - тривиальный чьотко разработанный трэк?
Или у них по таким темам большая конкуренция?
Сталкивался раньше(давно): юристы, реально умеющие взыскивать деньги, сразу брали и 50% всей будущей суммы (может и больше )
flysoulfly
 
Повідомлень: 4445
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1535 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 22:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flysoulfly написав:оно да,
но я немного про другое. Сейчас подобные темы для юрконтор - тривиальный чьотко разработанный трэк?
Сталкивался раньше(давно): юристы, реально умеющие взыскивать деньги, сразу брали и 50% всей будущей суммы (может и больше )


я казав про свого постійного юриста, з яким я в таких випадках працював під 20%, але він стабільно вигризав геть усе окрім «моральної шкоди»
впевнений, що спецом заточені на це юридичні фірми працюють десь під такий же відсоток за суми від штукаря
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10997
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11611116121161311614
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2455, 2456, 2457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24566 16477619
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2024 21:00
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5428986
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 28469
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11413)
26.02.2024 22:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.