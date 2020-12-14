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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11612116131161411615
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 08:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Недавно увидел движение на участке по ул Коновальца. Тот участок, который вплотную примыкает к элитному жк Скайлайн и жк Аристократ. Естественно элитный вид в элитных ЖК станет немного не элитным. Но, как говорится, посмотрел в окно, дай другим посмотреть. Итого будет трёх секционная свечестена в 24 этажа. Обрезанные в 2,7 потолки, хотя как для такого дома это не серьезно и....барабанная дробь...500 квартир.

Коновальца уже труднопроезжаемая, боюсь пара комплексов на 500+ квартир ситуацию несколько усугубит.

Как раз диаданс 500+
Стенфорд на 700
Ну и приведенный пример 500. Такой себе пох в красивой обёртке.
Востаннє редагувалось hume в Вів 27 лют, 2024 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 09:13

  kingkongovets написав:Перегін Либідська-Деміївська. Яка ситуація на поверхні аварійної ділянки синьої гілки?

https://youtu.be/KOkOXf1EXWA?si=9YucTapOz9eekCAa

ККЦ, ти працевлаштувався касиром в метро? Молодець!
Слава богу, що знайшов роботу за своїм рівнем підготовки і освіти!
  hume написав:Недавно увидел движение на участке по ул Коновальца. Тот участок, который вплотную примыкает к элитному жк Скайлайн и жк Аристократ. Естественно элитный вид в элитных ЖК станет немного не элитным. Но, как говорится, посмотрел в окно, дай другим посмотреть. Итого будет трёх секционная свечестена в 24 этажа. Обрезанные в 2,7 потолки, хотя как для такого дома это не серьезно и....барабанная дробь...500 квартир.

Коновальца уже труднопроезжаемая, боюсь пара комплексов на 500+ квартир ситуацию несколько усугубит.

Черговий 24-поверховий "суперхрущ")))
Це квартири для представників української їліти, для публіки, яка пройшла 30+ річну негативну селекцію
Яка їліта, такі й квартири. :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 09:48

  hume написав:Недавно увидел движение на участке по ул Коновальца. Тот участок, который вплотную примыкает к элитному жк Скайлайн и жк Аристократ. Естественно элитный вид в элитных ЖК станет немного не элитным. Но, как говорится, посмотрел в окно, дай другим посмотреть. Итого будет трёх секционная свечестена в 24 этажа. Обрезанные в 2,7 потолки, хотя как для такого дома это не серьезно и....барабанная дробь...500 квартир.

Коновальца уже труднопроезжаемая, боюсь пара комплексов на 500+ квартир ситуацию несколько усугубит.

Как раз диаданс 500+
Стенфорд на 700
Ну и приведенный пример 500. Такой себе пох в красивой обёртке.

И возникает логичный вопрос, зачем нужен главный архитектор города? Кличко давно берега попутал, но сегодня у меня хорошее настроение, я заставил твоего эвакуаторщика поднять лук из шаурмы, небрежно брошенный на асфальт и сожрать под испуганно растерянные выражения двух его товарищей
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 09:53

  Бетон написав:с моего должника взыскивают даже из харьковской колонии, где он отбывает 10 лет. взыскивают немного - по 2 кгрн, но тем не менее. 70 куе такими темпами он до конца жизни не отдаст

Хересе у вас должники и долги.Это за что такой долг?
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