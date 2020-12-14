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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лют, 2024 08:40
Недавно увидел движение на участке по ул Коновальца. Тот участок, который вплотную примыкает к элитному жк Скайлайн и жк Аристократ. Естественно элитный вид в элитных ЖК станет немного не элитным. Но, как говорится, посмотрел в окно, дай другим посмотреть. Итого будет трёх секционная свечестена в 24 этажа. Обрезанные в 2,7 потолки, хотя как для такого дома это не серьезно и....барабанная дробь...500 квартир.
Коновальца уже труднопроезжаемая, боюсь пара комплексов на 500+ квартир ситуацию несколько усугубит.
Как раз диаданс 500+
Стенфорд на 700
Ну и приведенный пример 500. Такой себе пох в красивой обёртке.
Востаннє редагувалось hume
в Вів 27 лют, 2024 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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hume
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Додано: Вів 27 лют, 2024 09:48
hume написав:
Недавно увидел движение на участке по ул Коновальца. Тот участок, который вплотную примыкает к элитному жк Скайлайн и жк Аристократ. Естественно элитный вид в элитных ЖК станет немного не элитным. Но, как говорится, посмотрел в окно, дай другим посмотреть. Итого будет трёх секционная свечестена в 24 этажа. Обрезанные в 2,7 потолки, хотя как для такого дома это не серьезно и....барабанная дробь...500 квартир.
Коновальца уже труднопроезжаемая, боюсь пара комплексов на 500+ квартир ситуацию несколько усугубит.
Как раз диаданс 500+
Стенфорд на 700
Ну и приведенный пример 500. Такой себе пох в красивой обёртке.
И возникает логичный вопрос, зачем нужен главный архитектор города? Кличко давно берега попутал, но сегодня у меня хорошее настроение, я заставил твоего эвакуаторщика поднять лук из шаурмы, небрежно брошенный на асфальт и сожрать под испуганно растерянные выражения двух его товарищей
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Бетон
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Додано: Вів 27 лют, 2024 09:53
Бетон написав:
с моего должника взыскивают даже из харьковской колонии, где он отбывает 10 лет. взыскивают немного - по 2 кгрн, но тем не менее. 70 куе такими темпами он до конца жизни не отдаст
Хересе у вас должники и долги.Это за что такой долг?
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Додано: Вів 27 лют, 2024 10:24
kingkongovets написав: flysoulfly написав: asin написав:
я то же два суда по аренде выиграл у арендаторов кто наглые недоговоспособные оказались по полной с пенями и тд.
. И времени не занимает от слова совсем. Собрал бумаги дог и выписки со счетов, отдал юр конторе и все. Правда комисия моя им, но после взыскания мне на счет
неужели такое бывает... аж не верится.
Даа, давненько не брал я в руки шашек
я теж так завжди з юристами працюю, тільки там ще зазвичай аванс 500-1000$ на старті, норм схема
у меня без аванса, правда и 20% от суммы взыскания их услуги.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 10:26
а если счетов не окажеться или на счету пару гривен?[/quote] взыщут что есть с движимого и недвижимого и со счетов. Если голый босый, то только ждать))
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:11
посетитель написав: Бетон написав:
с моего должника взыскивают даже из харьковской колонии, где он отбывает 10 лет. взыскивают немного - по 2 кгрн, но тем не менее. 70 куе такими темпами он до конца жизни не отдаст
Хересе у вас должники и долги.Это за что такой долг?
Чуть не убили. Нападение с оружием и изъятием долларов. Жизнь у меня весёлая, но опасная
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 27 лют, 2024 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:11
hume написав:
Недавно увидел движение на участке по ул Коновальца. Тот участок, который вплотную примыкает к элитному жк Скайлайн и жк Аристократ. Естественно элитный вид в элитных ЖК станет немного не элитным. Но, как говорится, посмотрел в окно, дай другим посмотреть. Итого будет трёх секционная свечестена в 24 этажа. Обрезанные в 2,7 потолки, хотя как для такого дома это не серьезно и....барабанная дробь...500 квартир.
Коновальца уже труднопроезжаемая, боюсь пара комплексов на 500+ квартир ситуацию несколько усугубит.
Как раз диаданс 500+
Стенфорд на 700
Ну и приведенный пример 500. Такой себе пох в красивой обёртке.
Паралельно Срібній милі створюється бронзова миля економ. Пішохідна зона від Лесі Українки до Великої Васильківської по Коновальця.
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airmax78
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:12
Кто в курсе, что за стройка активная на правды возле круга, где гаражи сносят?
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:19
airmax78 написав:Паралельно Срібній милі створюється бронзова миля економ. Пішохідна зона від Лесі Українки до Великої Васильківської по Коновальця.
пішохідна зона там через Фортечний тупик, гуляти по Коновальця приємно приблизно так само як по Глибочицькій
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