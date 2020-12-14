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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лют, 2024 12:04
airmax78 написав:
На Коновальця при такій забудові буде вимушена пішохідна зона.
Еліта на мопедах та самокатах
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Faceless, Ірина_, Модератор
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