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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11613116141161511616
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:04

  airmax78 написав:На Коновальця при такій забудові буде вимушена пішохідна зона.

Еліта на мопедах та самокатах
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 13:22

  airmax78 написав:Паралельно Срібній милі створюється бронзова миля економ. Пішохідна зона від Лесі Українки до Великої Васильківської по Коновальця.

Коновальца то ещё место для пеших прогулок :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 13:41

  asin написав:а если счетов не окажеться или на счету пару гривен?

взыщут что есть с движимого и недвижимого и со счетов. Если голый босый, то только ждать))



У боржника таки можуть забрати житло за борги, але тільки за певних умов: сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, перевищує 134 тис. грн – 20 мінімальних зарплат;
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