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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:04

  airmax78 написав:На Коновальця при такій забудові буде вимушена пішохідна зона.

Еліта на мопедах та самокатах
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 13:22

  airmax78 написав:Паралельно Срібній милі створюється бронзова миля економ. Пішохідна зона від Лесі Українки до Великої Васильківської по Коновальця.

Коновальца то ещё место для пеших прогулок :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 13:41

  asin написав:а если счетов не окажеться или на счету пару гривен?

взыщут что есть с движимого и недвижимого и со счетов. Если голый босый, то только ждать))



У боржника таки можуть забрати житло за борги, але тільки за певних умов: сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, перевищує 134 тис. грн – 20 мінімальних зарплат;
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:51

  airmax78 написав:
  hume написав:Недавно увидел движение на участке по ул Коновальца. Тот участок, который вплотную примыкает к элитному жк Скайлайн и жк Аристократ. Естественно элитный вид в элитных ЖК станет немного не элитным. Но, как говорится, посмотрел в окно, дай другим посмотреть. Итого будет трёх секционная свечестена в 24 этажа. Обрезанные в 2,7 потолки, хотя как для такого дома это не серьезно и....барабанная дробь...500 квартир.

Коновальца уже труднопроезжаемая, боюсь пара комплексов на 500+ квартир ситуацию несколько усугубит.

Как раз диаданс 500+
Стенфорд на 700
Ну и приведенный пример 500. Такой себе пох в красивой обёртке.

Паралельно Срібній милі створюється бронзова миля економ. Пішохідна зона від Лесі Українки до Великої Васильківської по Коновальця.

Якраз через територію автомийок, гаражів, заводів та заправку - дуже красіво там)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кто-то еще верит в обвал цен, будут аргументы)?
Maksbk
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Гулял сегодня в парке Отрадный. Что за симпатичный домик на героев Севастополя 35а? Что там за планировки и цены?
Как с парковками?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Севастополя 35а?
Це Укрбуд, Микитськая слобода. Вам він не потрібний - повертайтесь на Кирилівську, 37.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:18

  Maksbk написав:Кто-то еще верит в обвал цен, будут аргументы)?

Хтось ще вірить в дорожай найближчим часом?
Буде хоча би 1 (один) аргумєнт?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:23

  Frant написав:
  Maksbk написав:Кто-то еще верит в обвал цен, будут аргументы)?

Хтось ще вірить в дорожай найближчим часом?
Буде хоча би 1 (один) аргумєнт?

Обіцянка підвищити ЗП військовим на нулі до 200 к. 🤑
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:25

  airmax78 написав:
  Hotab написав:Севастополя 35а?
Це Укрбуд, Микитськая слобода. Вам він не потрібний - повертайтесь на Кирилівську, 37.


Не знаю, мені Подол погуляти, випити кави чи глінтвейну, чи устрицю під Просеко, чи послухати вуличних співців, але не щоб жити..
Hotab
 
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