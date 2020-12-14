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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лют, 2024 12:04
airmax78 написав:
На Коновальця при такій забудові буде вимушена пішохідна зона.
Еліта на мопедах та самокатах
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Додано: Вів 27 лют, 2024 13:22
airmax78 написав:
Паралельно Срібній милі створюється бронзова миля економ. Пішохідна зона від Лесі Українки до Великої Васильківської по Коновальця.
Коновальца то ещё место для пеших прогулок
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hume
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Додано: Вів 27 лют, 2024 13:41
asin написав:
а если счетов не окажеться или на счету пару гривен?
взыщут что есть с движимого и недвижимого и со счетов. Если голый босый, то только ждать))
У боржника таки можуть забрати житло за борги, але тільки за певних умов: сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, перевищує 134 тис. грн – 20 мінімальних зарплат;
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Raymond
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Додано: Вів 27 лют, 2024 14:51
airmax78 написав: hume написав:
Недавно увидел движение на участке по ул Коновальца. Тот участок, который вплотную примыкает к элитному жк Скайлайн и жк Аристократ. Естественно элитный вид в элитных ЖК станет немного не элитным. Но, как говорится, посмотрел в окно, дай другим посмотреть. Итого будет трёх секционная свечестена в 24 этажа. Обрезанные в 2,7 потолки, хотя как для такого дома это не серьезно и....барабанная дробь...500 квартир.
Коновальца уже труднопроезжаемая, боюсь пара комплексов на 500+ квартир ситуацию несколько усугубит.
Как раз диаданс 500+
Стенфорд на 700
Ну и приведенный пример 500. Такой себе пох в красивой обёртке.
Паралельно Срібній милі створюється бронзова миля економ. Пішохідна зона від Лесі Українки до Великої Васильківської по Коновальця.
Якраз через територію автомийок, гаражів, заводів та заправку - дуже красіво там)
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cherchiltank
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Додано: Вів 27 лют, 2024 16:34
Кто-то еще верит в обвал цен, будут аргументы)?
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Maksbk
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Додано: Вів 27 лют, 2024 16:41
Гулял сегодня в парке Отрадный. Что за симпатичный домик на героев Севастополя 35а? Что там за планировки и цены?
Как с парковками?
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Hotab
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Додано: Вів 27 лют, 2024 17:01
Hotab написав:
Севастополя 35а?
Це Укрбуд, Микитськая слобода. Вам він не потрібний - повертайтесь на Кирилівську, 37.
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airmax78
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Додано: Вів 27 лют, 2024 17:18
Maksbk написав:
Кто-то еще верит в обвал цен, будут аргументы)?
Хтось ще вірить в дорожай найближчим часом?
Буде хоча би 1 (один) аргумєнт?
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Frant
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Додано: Вів 27 лют, 2024 17:23
Frant написав: Maksbk написав:
Кто-то еще верит в обвал цен, будут аргументы)?
Хтось ще вірить в дорожай найближчим часом?
Буде хоча би 1 (один) аргумєнт?
Обіцянка підвищити ЗП військовим на нулі до 200 к. 🤑
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Bolt
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Додано: Вів 27 лют, 2024 17:25
airmax78 написав: Hotab написав:
Севастополя 35а?
Це Укрбуд, Микитськая слобода. Вам він не потрібний - повертайтесь на Кирилівську, 37.
Не знаю, мені Подол погуляти, випити кави чи глінтвейну, чи устрицю під Просеко, чи послухати вуличних співців, але не щоб жити..
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Hotab
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