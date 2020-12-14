"мені Подол погуляти, випити кави чи глінтвейну, чи устрицю під Просеко, чи послухати вуличних співців" - там саме це ж і є життя. А що Вам пропонує вул. Севастополя, окрім травматичного для всіх нас нагадування про спіжжений Крим?
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Додано: Вів 27 лют, 2024 17:30
"мені Подол погуляти, випити кави чи глінтвейну, чи устрицю під Просеко, чи послухати вуличних співців" - там саме це ж і є життя. А що Вам пропонує вул. Севастополя, окрім травматичного для всіх нас нагадування про спіжжений Крим?
Додано: Вів 27 лют, 2024 17:33
Додано: Вів 27 лют, 2024 17:35
Додано: Вів 27 лют, 2024 17:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Майже 800 пішохідних переходів у Києві можуть стати інклюзивними – мер відповів на петицію
Зокрема, на 765 наземних пішохідних переходах мають провести роботи з пониження бортового каменю з влаштуванням тактильної навігації.
Також у столиці встановлять 13 підвищених наземних пішохідних переходів та 5 інклюзивних перехресть.
Згодом на світлофорах також можуть з’явитися пристрої звукового сповіщення для людей з вадами зору.
Кличко зауважив, що у загальному фонді бюджету Києва передбачені:
облаштування 20 безбар’єрних підходів до соціально важливих об’єктів;
облаштування 20 кільцевих розв’язок малого радіуса;
розробка 40 схем організації дорожнього руху;
будівництво 9 та проєктування будівництва 11 світлофорних об’єктів;
реконструкція 4 та проєктування з реконструкції 6 світлофорних об’єктів;
поточний ремонт 514,5 тисячі метрів квадратних покриття балансових вулиць.
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Кияни, готуйтесь до нових пробок
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:13
Зараз вже два роки пробок нема - не думаю що вони збільшаться
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