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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лют, 2024 17:30
Hotab написав: airmax78 написав: Hotab написав:
Севастополя 35а?
Це Укрбуд, Микитськая слобода. Вам він не потрібний - повертайтесь на Кирилівську, 37.
Не знаю, мені Подол погуляти, випити кави чи глінтвейну, чи устрицю під Просеко, чи послухати вуличних співців, але не щоб жити..
"мені Подол погуляти, випити кави чи глінтвейну, чи устрицю під Просеко, чи послухати вуличних співців" - там саме це ж і є життя. А що Вам пропонує вул. Севастополя, окрім травматичного для всіх нас нагадування про спіжжений Крим?
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Додано: Вів 27 лют, 2024 17:33
Bolt написав:
Обіцянка підвищити ЗП військовим
від казкаря, який казав "Вайни не будєт! В має будєм жаріть шашліки в Харькове!"
Тому - аргумент не приймається!
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Додано: Вів 27 лют, 2024 17:35
Maksbk написав:
Кто-то еще верит в обвал цен, будут аргументы)?
Обвалу не буде - буде зниження цін на дорогі обʼєкти точніше воно вже відбувається 2 роки, обвал може бути тільки у випадку різкої девальвації гривні або поразки у війні
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Додано: Вів 27 лют, 2024 17:39
Майже 800 пішохідних переходів у Києві можуть стати інклюзивними – мер відповів на петицію
Зокрема, на 765 наземних пішохідних переходах мають провести роботи з пониження бортового каменю з влаштуванням тактильної навігації.
Також у столиці встановлять 13 підвищених наземних пішохідних переходів та 5 інклюзивних перехресть.
Згодом на світлофорах також можуть з’явитися пристрої звукового сповіщення для людей з вадами зору.
Кличко зауважив, що у загальному фонді бюджету Києва передбачені:
облаштування 20 безбар’єрних підходів до соціально важливих об’єктів;
облаштування 20 кільцевих розв’язок малого радіуса;
розробка 40 схем організації дорожнього руху;
будівництво 9 та проєктування будівництва 11 світлофорних об’єктів;
реконструкція 4 та проєктування з реконструкції 6 світлофорних об’єктів;
поточний ремонт 514,5 тисячі метрів квадратних покриття балансових вулиць.
---------------------------------------------------------------------------
Кияни, готуйтесь до нових пробок
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unicdima
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Додано: Вів 27 лют, 2024 18:13
unicdima написав:
Майже 800 пішохідних переходів у Києві можуть стати інклюзивними – мер відповів на петицію
Зокрема, на 765 наземних пішохідних переходах мають провести роботи з пониження бортового каменю з влаштуванням тактильної навігації.
Також у столиці встановлять 13 підвищених наземних пішохідних переходів та 5 інклюзивних перехресть.
Згодом на світлофорах також можуть з’явитися пристрої звукового сповіщення для людей з вадами зору.
Кличко зауважив, що у загальному фонді бюджету Києва передбачені:
облаштування 20 безбар’єрних підходів до соціально важливих об’єктів;
облаштування 20 кільцевих розв’язок малого радіуса;
розробка 40 схем організації дорожнього руху;
будівництво 9 та проєктування будівництва 11 світлофорних об’єктів;
реконструкція 4 та проєктування з реконструкції 6 світлофорних об’єктів;
поточний ремонт 514,5 тисячі метрів квадратних покриття балансових вулиць.
---------------------------------------------------------------------------
Кияни, готуйтесь до нових пробок
Зараз вже два роки пробок нема - не думаю що вони збільшаться
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Додано: Вів 27 лют, 2024 20:05
було "півроку", стало "осінню"
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flyman
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Додано: Вів 27 лют, 2024 20:24
cherchiltank написав: unicdima написав:
Майже 800 пішохідних переходів у Києві можуть стати інклюзивними – мер відповів на петицію
Зокрема, на 765 наземних пішохідних переходах мають провести роботи з пониження бортового каменю з влаштуванням тактильної навігації.
Також у столиці встановлять 13 підвищених наземних пішохідних переходів та 5 інклюзивних перехресть.
Згодом на світлофорах також можуть з’явитися пристрої звукового сповіщення для людей з вадами зору.
Кличко зауважив, що у загальному фонді бюджету Києва передбачені:
облаштування 20 безбар’єрних підходів до соціально важливих об’єктів;
облаштування 20 кільцевих розв’язок малого радіуса;
розробка 40 схем організації дорожнього руху;
будівництво 9 та проєктування будівництва 11 світлофорних об’єктів;
реконструкція 4 та проєктування з реконструкції 6 світлофорних об’єктів;
поточний ремонт 514,5 тисячі метрів квадратних покриття балансових вулиць.
---------------------------------------------------------------------------
Кияни, готуйтесь до нових пробок
Зараз вже два роки пробок нема - не думаю що вони збільшаться
може тому що денна чисельність (аборигени+понаїхи) Києва стала Х/2
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Додано: Вів 27 лют, 2024 22:18
airmax78 написав:
"мені Подол погуляти, випити кави чи глінтвейну, чи устрицю під Просеко, чи послухати вуличних співців" - там саме це ж і є життя. А що Вам пропонує вул. Севастополя, окрім травматичного для всіх нас нагадування про спіжжений Крим?
Отрадный вообще сомнительное место. Сам парк приличный, его привели в порядок, но к вечеру он наполняется контингентом из соседних хрущей, а их там ой как много.
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